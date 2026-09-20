5 mẹo giúp bạn dễ dàng nhận biết cải thảo nhiễm formaldehyde

Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 5 mẹo có thể giúp bạn nhận biết cải thảo được xử lý bằng formaldehyde.

Bất cứ ai có kiến thức cơ bản về hóa học đều biết rằng formaldehyde là một chất bảo quản mạnh, chủ yếu được sử dụng trong bệnh viện để khử trùng, bảo quản các mẫu sinh vật... Dung dịch formaldehyde 35-40% thường được gọi là formalin. Nó không chỉ độc hại đối với con người mà còn có tác dụng gây ung thư mạnh. Do đó, formaldehyde tuyệt đối bị cấm sử dụng để bảo quản thực phẩm, chứ đừng nói đến việc sử dụng một cách trắng trợn và công khai để nhúng cải thảo vào đó để giữ rau tươi lâu xuất hiện tại tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc vào cuối tháng 8/2026. Sự việc này đã khiến người tiêu dùng rùng mình và ai cũng sợ mua phải cải thảo được xử lý bằng formaldehyde. Hôm nay chúng ta cùng tìm hiểu 5 mẹo có thể giúp bạn nhận biết cải thảo được xử lý bằng formaldehyde.

1. Ngửi mùi

Formaldehyde, một chất bảo quản hóa học, có mùi hăng nồng khó chịu, mùi này vẫn còn lưu lại ngay cả sau khi pha loãng. Do đó, ngửi mùi là cách hiệu quả và trực tiếp nhất để nhận biết cải thảo được xử lý bằng formaldehyde. Khi mua cải thảo, hãy cầm một bắp lên và đưa lại gần mũi để ngửi. Nếu nó có mùi thơm tự nhiên, tươi mát, tỏa ra mùi hương nhẹ đặc trưng của rau cải thảo, thì đó là loại rau tốt, không được xử lý bằng formaldehyde. Nếu nó có mùi hăng nồng và gây khó chịu, thậm chí gây kích ứng mắt và muốn khóc, thì chắc chắn cải thảo đó đã được xử lý bằng formaldehyde và được coi là "cải thảo độc hại".

2. Đánh giá qua vẻ bề ngoài

Cải thảo thu hoạch vào cuối hè và đầu thu được coi là rau trái mùa, vì nhiệt độ lúc này vẫn còn tương đối cao. Những cây cải thảo non, do vận chuyển đường dài, không thể chịu được tác động của thời gian ở nhiệt độ cao như vậy, dù chúng có tươi đến đâu. Vì vậy, khi mua cải thảo, hãy chú ý đến hình thức bên ngoài: nếu mỗi cây cải thảo đều trông hoàn toàn tươi mới như vừa cắt từ ngoài ruộng về, không có dấu hiệu héo, hư hỏng, rất có thể formaldehyde đã được sử dụng làm chất bảo quản, giúp giữ cho mỗi cây cải thảo tươi ngon, không bị thối lá hay rễ.

3. Kiểm tra lõi cải thảo

Nếu cải thảo bạn mua trông tươi ngon và hấp dẫn bên ngoài, nhưng sau khi cắt ra lại thấy lá và lớp lõi bị thối rữa, điều đó càng khẳng định rằng nó đã bị nhiễm formaldehyde và được coi là độc hại. Điều này là do, mặc dù formaldehyde có tác dụng bảo quản mạnh, nhưng nó chỉ ảnh hưởng đến bề mặt và không thể thấm vào bên trong. Trong thời tiết nóng bức hiện nay, bề mặt có thể trông bóng bẩy và tươi ngon dưới sự bảo vệ của formaldehyde, nhưng bên trong chắc chắn sẽ bị thối rữa và phân hủy - đây là một nguyên lý rất đơn giản.

4. Cảm nhận kết cấu

Sờ vào cải thảo cũng là một cách tương đối hiệu quả để nhận biết cải thảo được xử lý bằng formaldehyde: Cải thảo bình thường có kết cấu giòn, cảm giác mềm mượt, khô và sạch. Nó rất đàn hồi và dẻo dai khi ấn vào, nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu khi ấn nhẹ. Cải thảo được xử lý bằng formaldehyde, do tác dụng ăn mòn của formaldehyde, trở nên cứng, cảm giác lạnh, chát, nhờn và khô, đôi khi có cảm giác đặc biệt dính. Nó thiếu độ đàn hồi khi ấn vào, không chỉ không nhanh chóng trở lại hình dạng ban đầu mà còn thường để lại vết lõm sâu.

5. Ăn theo mùa

Ông cha ta từng nói: "Đừng ăn những gì trái mùa." Điều này có nghĩa là chúng ta kiên quyết không ăn những thứ không đúng mùa. Cải thảo chính thức vào mùa thu hoạch rộ, có nhiều trên thị trường vào khoảng thời gian Đông chí. Loại cải này, được trồng đúng thời điểm trong năm, giòn và mềm, có độ ngọt thanh mát. Cải thảo thu hoạch sớm vào cuối hè hoặc đầu thu, người nông dân nhiều khi phải sử dụng các loại thuốc bảo vệ thực vật để diệt côn trùng và vi khuẩn, giúp cải thảo có thể sinh trưởng. Ngay cả khi những cây cải thảo này, được trồng trong cái nóng oi bức của mùa hè, không bị tiếp xúc với formaldehyde, thì dư lượng thuốc bảo vệ thực vật cũng đủ gây lo ngại. Do đó, xét về chế độ ăn uống, sự khôn ngoan của tổ tiên chúng ta vẫn đáng được xem xét.