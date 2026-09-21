Lời khuyên cho những gia đình vẫn cắm điện vợt muỗi 24/24

Cắm điện vợt muỗi 24/24 là thói quen nhiều gia đình nên thay đổi.

Ở nhiều gia đình, vợt muỗi dùng xong thường được dựng luôn cạnh ổ điện. Có nhà tối mới cắm sạc, nhưng cũng có nhà cứ đặt vợt ở đó và cắm điện từ sáng đến tối, thậm chí ngày này qua ngày khác. Lý do rất đơn giản: cắm sẵn thì lúc cần lấy ra dùng ngay, chẳng phải nhớ xem vợt còn pin hay không. Thế nhưng, với những chiếc vợt muỗi dùng pin sạc thông thường, đây lại là thói quen nên thay đổi. Vợt muỗi không phải cứ cắm điện 24/24 mới có thể sử dụng tốt. Bên cạnh chuyện sạc pin, vị trí đặt vợt và cách sử dụng trong nhà cũng có một vài điều gia đình nên chú ý.

1. Quan trọng nhất: Thay đổi thói quen cắm điện vợt muỗi 24/24

Nếu chiếc vợt của gia đình chỉ cắm điện để sạc pin, mọi người không nên cắm thiết bị cả ngày hoặc để vợt kết nối với nguồn điện liên tục chỉ vì muốn lúc nào pin cũng đầy. Thay vào đó, hãy xem hướng dẫn của chính sản phẩm để biết thời gian sạc phù hợp. Khi đã sạc theo thời gian được khuyến nghị, gia đình có thể rút nguồn và đặt vợt ở vị trí thuận tiện để sử dụng. Việc thay đổi thói quen này đáng làm vì:

- Không cần thiết phải duy trì pin ở trạng thái sạc liên tục: Mỗi loại vợt có dung lượng pin, loại pin và cơ chế sạc khác nhau. Với những sản phẩm không được thiết kế để cắm nguồn thường trực, việc cắm điện cả ngày không mang lại nhiều lợi ích cho người sử dụng.

- Có thể ảnh hưởng đến tuổi thọ pin: Pin sạc cũng có tuổi thọ nhất định. Nhiệt và việc duy trì pin ở trạng thái sạc đầy trong thời gian dài có thể góp phần làm pin xuống cấp nhanh hơn, tùy loại pin và thiết kế mạch sạc. Bởi vậy, không nên coi ổ điện là “chỗ để” cố định của chiếc vợt.

- Hạn chế rủi ro không cần thiết: Vợt muỗi vẫn là một thiết bị điện có pin, mạch sạc và các linh kiện bên trong. Đặc biệt với chiếc vợt đã sử dụng lâu, chất lượng pin hoặc bộ phận sạc có thể không còn như ban đầu. Rút nguồn khi không cần sạc sẽ hạn chế thời gian thiết bị phải kết nối với điện, từ đó giảm bớt những rủi ro về quá nhiệt, chập điện hoặc sự cố liên quan đến pin.

Tất nhiên, hiện nay có những loại vợt được thiết kế kèm đế sạc, chức năng bắt muỗi tự động hoặc cơ chế quản lý sạc riêng. Với trường hợp này, gia đình nên sử dụng theo đúng hướng dẫn của nhà sản xuất. Điều cần tránh là mặc định rằng vợt muỗi nào cũng có thể cắm điện 24/24.

2. Đặt vợt ở nơi khô ráo, tránh khu vực có nước và độ ẩm cao

Vợt muỗi thường được sử dụng ở nhiều vị trí khác nhau trong nhà nên sau khi dùng xong, mọi người cũng rất dễ tiện đâu đặt đó. Tuy nhiên, đây vẫn là thiết bị điện nên một vị trí khô ráo sẽ phù hợp hơn khu vực thường xuyên có nước hoặc độ ẩm cao. Gia đình không nên để vợt sát bồn rửa, trong nhà tắm, cạnh nơi phơi quần áo ướt hoặc những vị trí có nguy cơ bị nước bắn vào. Nếu vợt bị ướt, cũng không nên tiếp tục bật lên để “thử xem còn chạy không”. Khi sạc, mọi người nên đặt vợt ở vị trí chắc chắn, thông thoáng và tránh phủ quần áo, chăn hoặc các vật dụng khác lên thiết bị. Chỉ cần tạo cho chiếc vợt một vị trí cố định, khô ráo trong nhà cũng giúp hạn chế khá nhiều cách sử dụng tùy tiện.

3. Nhà có trẻ nhỏ càng phải để vợt ngoài tầm với

Đây là điều rất dễ bị bỏ qua vì chiếc vợt muỗi trông không giống một thiết bị điện nguy hiểm. Trẻ nhỏ lại thường tò mò với tiếng nổ lép bép hoặc ánh sáng phát ra khi người lớn bắt muỗi nên càng dễ muốn cầm thử. Trong khi đó, vợt muỗi hoạt động bằng cách tạo điện áp cao trên phần lưới để tiêu diệt côn trùng. Vì vậy, gia đình không nên để trẻ tự cầm vợt, bật công tắc, chạm tay vào phần lưới hay dùng đồ vật chọc vào bên trong. Sau khi sử dụng, thay vì dựng vợt ngay dưới chân tường hoặc cạnh ổ cắm thấp, gia đình có trẻ nhỏ nên cất thiết bị ở vị trí cao và khó với tới. Đồng thời, người lớn cũng không nên biến việc dùng vợt muỗi thành trò chơi trước mặt trẻ.

4. Đừng tiếp tục dùng một chiếc vợt đã xuất hiện dấu hiệu bất thường

Vợt muỗi là món đồ nhiều gia đình có thể sử dụng trong vài năm nên đôi khi chúng ta quen với việc “còn bật được là còn dùng”. Tuy nhiên, khả năng hoạt động của vợt không phải dấu hiệu duy nhất cần quan tâm. Nếu một chiếc vợt vốn sạc và sử dụng bình thường nhưng sau đó nóng bất thường, xuất hiện mùi khét, phần vỏ biến dạng, pin có dấu hiệu phồng, đầu cắm hoặc dây điện hư hỏng, sạc rất lâu nhưng pin nhanh hết, gia đình không nên tiếp tục cắm thêm nhiều giờ với hy vọng pin sẽ đầy trở lại. Đặc biệt, đừng để một chiếc vợt đang có dấu hiệu bất thường tiếp tục cắm điện qua đêm hoặc trong lúc cả nhà đi vắng. Khi đó, việc phù hợp hơn là ngừng sử dụng và kiểm tra thiết bị; nếu pin hoặc linh kiện đã xuống cấp, hãy sửa chữa đúng cách hoặc thay vợt mới thay vì cố dùng tiếp.

Vợt muỗi vốn được mua để xử lý một phiền toái rất nhỏ trong nhà, vì vậy cách sử dụng cũng không cần phức tạp. Với loại vợt sạc thông thường, mọi người chỉ cần bỏ thói quen cắm điện 24/24, sạc theo hướng dẫn, đặt ở nơi khô ráo, tránh xa trẻ nhỏ và để ý những dấu hiệu bất thường của thiết bị. Chỉ vài thay đổi nhỏ nhưng sẽ hợp lý và an toàn hơn nhiều so với việc cắm chiếc vợt ở ổ điện rồi quên luôn ngày này qua ngày khác.