Đẳng cấp sưu tầm của Phạm Băng Băng ở tuổi 45: Phụ nữ chín muồi không chạy theo số đông

Không chỉ xuất hiện như món đồ trang trí, những khối thạch anh hồng còn được Phạm Băng Băng đặt xen giữa sách, hoa, tượng và các món đồ nghệ thuật trong không gian riêng.

Phạm Băng Băng gần đây chia sẻ một khoảnh khắc khá đời thường trên Xiaohongshu: “Muộn thế này rồi mà vẫn còn ở văn phòng, ngửi chút hương thơm, uống một chút mật ong nhân sâm đỏ, ngồi yên tĩnh rồi suy nghĩ thêm một chút…”. Những bức ảnh đi kèm lại thu hút sự chú ý theo một hướng khác: Không gian xung quanh cô xuất hiện khá nhiều món đồ có sắc hồng, trong đó nổi bật là những vật phẩm được làm từ hoặc mang hình dáng thạch anh hồng, từ các quả cầu đá nhỏ kết thành cây cho tới những khối đá đặt trên bàn.

Nếu chỉ nhìn từng món riêng lẻ, đây có thể là những vật trang trí đẹp mắt. Nhưng khi đặt cạnh nhau trong nhiều góc của căn nhà, có thể thấy Phạm Băng Băng có sự yêu thích khá rõ với chất liệu đá, pha lê và những vật phẩm mang vẻ đẹp tự nhiên. Cô không chỉ đặt chúng ở một góc cố định mà kết hợp cùng sách, bình hoa, nến thơm, tượng Phật, tranh và những món đồ nội thất nhiều màu sắc, tạo nên một không gian rất riêng.

Những quả cầu thạch anh hồng xuất hiện nổi bật trong không gian của Phạm Băng Băng

Trong những hình ảnh được chia sẻ, dễ nhận thấy nhất là một cây cảnh với những quả cầu màu hồng nhạt được đặt trên thân cây màu vàng, trong một chiếc chậu có họa tiết cầu kỳ. Những quả cầu này có màu hồng phấn, bề mặt khá mịn và được bố trí xen kẽ giữa những tán lá xanh.

Bên cạnh đó còn có những viên đá màu hồng dạng cầu và dạng khối xuất hiện trên bàn, đặt cạnh các món đồ thủy tinh và vật phẩm trang trí khác. Cách bài trí này khiến những viên đá không mang cảm giác của một món đồ sưu tầm được cất riêng trong tủ mà trở thành một phần của nội thất.

Điểm thú vị nằm ở cách Phạm Băng Băng sử dụng màu sắc. Sắc hồng của đá được đặt cạnh đỏ rượu, tím, cam đất, vàng và xanh lá, vốn là những gam màu khá mạnh trong không gian của cô. Chiếc sofa nhung đỏ, thảm nhiều màu, bình tím, đèn xanh hay những món đồ thủy tinh trong suốt tạo thành một tổng thể khá giàu màu sắc. Những viên đá hồng vì thế không đứng riêng mà trở thành một chi tiết giúp không gian có thêm những mảng màu mềm hơn.

Qua ảnh, không thể xác định chính xác nguồn gốc, chất lượng hay giá trị của từng món đá, cũng không có thông tin cho thấy Phạm Băng Băng sở hữu một bộ sưu tập thạch anh hồng theo nghĩa chuyên nghiệp. Vì vậy, hợp lý hơn là nói rằng những hình ảnh cô chia sẻ cho thấy sự yêu thích của cô đối với các vật phẩm đá và thạch anh hồng trong trang trí, thay vì khẳng định cô là một nhà sưu tầm khoáng vật.

Thạch anh hồng thực chất là gì?

Thạch anh hồng, hay rose quartz, là một biến thể của thạch anh có thành phần hóa học là silicon dioxide (SiO₂). Màu sắc đặc trưng của loại đá này dao động từ hồng rất nhạt, gần như trắng, tới hồng đậm hơn. Theo Gemological Institute of America (GIA), màu hồng của loại thạch anh hồng phổ biến có liên quan đến các bao thể khoáng vật cực nhỏ bên trong đá; chính những đặc điểm này cũng tạo nên vẻ hơi đục hoặc bán trong đặc trưng của nhiều mẫu thạch anh hồng.

Một điều khá thú vị là thạch anh hồng không nhất thiết phải trong veo mới được xem là đẹp. Trên thực tế, vẻ mờ sương, mềm và không hoàn toàn trong suốt lại là đặc điểm quen thuộc của nhiều mẫu tự nhiên. GIA cũng cho biết thạch anh hồng có thể được chế tác thành nhiều dạng khác nhau, từ đá thô, hạt, cabochon cho tới những vật phẩm chạm khắc.

Đây có lẽ cũng là lý do loại đá này phù hợp với việc trang trí nhà cửa. So với những tinh thể có hình dạng sắc cạnh hoặc màu quá mạnh, thạch anh hồng thường đem lại một cảm giác mềm mại hơn. Khi được tạo thành quả cầu, tượng, cây đá hoặc đặt dưới dạng nguyên khối, màu hồng nhạt của nó dễ dàng hòa vào nhiều phong cách nội thất.

Từ một món đá đẹp đến thú chơi có tính cá nhân

Thú vị ở Phạm Băng Băng là cô dường như không bài trí đá theo kiểu quá tối giản. Ngược lại, các vật phẩm được đặt cạnh rất nhiều đồ vật khác nhau.

Một bức ảnh cho thấy chiếc bàn kính với sách, bình màu tím, ly nước và những vật trang trí nhỏ. Một bức khác lại có cây đá hồng đặt trước bức tường màu hồng. Ở một góc khác, những viên đá được đặt cạnh tượng Phật bằng thủy tinh, hoa tươi, đĩa đá và các vật phẩm phong thủy hoặc nghệ thuật.

Cách sắp xếp này cho thấy đá đối với cô không chỉ đơn thuần là “một viên đá đẹp”, mà còn là một vật có khả năng tham gia vào câu chuyện của căn phòng. Nó được đặt cạnh những món đồ mà chủ nhân yêu thích, tạo thành một không gian có nhiều lớp ký ức và sở thích thay vì một căn phòng được trang trí đồng nhất từ đầu đến cuối.

Đặc biệt, cây thạch anh hồng trong ảnh khá khác với việc chỉ đặt một viên đá nguyên khối trên bàn. Những quả cầu màu hồng được kết hợp với thân cây, lá xanh và chậu trang trí cổ điển, tạo thành một vật phẩm vừa có tính khoáng vật vừa mang dáng dấp của một món decor. Đá trở thành một phần của nghệ thuật bài trí, chứ không chỉ được trưng ra để ngắm.

Ngoài giá trị thẩm mỹ, thạch anh hồng còn thường xuất hiện trong văn hóa chơi đá và các thực hành tinh thần với những ý nghĩa liên quan đến tình yêu, sự dịu dàng, lòng trắc ẩn và sự kết nối. Tuy nhiên, đây là niềm tin mang tính văn hóa và tinh thần, không phải công dụng sức khỏe đã được khoa học chứng minh.

Với người chơi đá, sức hấp dẫn đôi khi đơn giản hơn nhiều: Màu sắc, hình dạng, độ trong, những đường vân và cảm giác mỗi viên đá có một diện mạo riêng. GIA ghi nhận rằng sắc hồng từ nhạt đến đậm, độ trong và những hiệu ứng quang học như hiệu ứng sao đều là những yếu tố được người yêu đá quý quan tâm khi đánh giá thạch anh hồng.

Đặc biệt, những mẫu có kích thước lớn thường thể hiện màu hồng rõ hơn, trong khi những mẫu nhỏ có màu đẹp và đồng đều có thể hiếm hơn. Thạch anh hồng cũng có độ cứng Mohs 7, tương đối bền để sử dụng trong trang sức và đồ trang trí, dù vẫn cần tránh va đập mạnh và một số phương pháp làm sạch như siêu âm hoặc hơi nước.

Không gian của Phạm Băng Băng: Đá, hoa, sách và những món đồ có câu chuyện

Nhìn rộng hơn những viên thạch anh hồng, điều đáng chú ý trong loạt ảnh của Phạm Băng Băng là gu trang trí khá nhiều màu sắc và không ngại sử dụng những món đồ có tính cá nhân.

Cô đặt sách nghệ thuật cạnh những món đồ thủy tinh, dùng sofa đỏ làm điểm nhấn, đặt hoa tươi trong phòng, trưng tượng và kết hợp nhiều chất liệu từ đá, kính, gỗ cho tới vải. Không gian vì thế không đi theo kiểu tối giản, càng không giống một căn phòng được dựng sẵn để chụp ảnh. Nó có cảm giác giống một nơi mà chủ nhân liên tục bổ sung những món mình thích.

Và trong tổng thể ấy, thạch anh hồng đặc biệt hợp với cách bài trí của Phạm Băng Băng. Màu hồng nhạt của đá tạo sự cân bằng giữa những gam màu mạnh, trong khi bề mặt tự nhiên của đá mang lại một chút cảm giác mềm và tĩnh giữa căn phòng nhiều đồ vật.

Có lẽ đây mới là điều thú vị nhất trong thú chơi đá của nữ diễn viên: không nhất thiết phải sở hữu một món thật lớn hay đặt nó ở vị trí trang trọng nhất. Chỉ cần một quả cầu hồng trên thân cây, vài viên đá đặt cạnh sách, một khối đá trên bàn làm việc hay một món trang trí nhỏ bên cạnh bình hoa cũng đủ để biến sở thích cá nhân thành một phần của đời sống hàng ngày.

Còn với câu nói “muộn thế này vẫn ở văn phòng, ngửi chút hương thơm, uống mật ong nhân sâm đỏ rồi ngồi yên suy nghĩ”, những viên đá hồng xuất hiện xung quanh dường như càng làm rõ một khía cạnh khác trong không gian sống của Phạm Băng Băng: Sau những bộ váy, thảm đỏ và ánh đèn, cô cũng có những khoảng thời gian rất riêng dành cho việc ở yên, thưởng thức những món đồ mình thích và tận hưởng không gian của chính mình.