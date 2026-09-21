4 lộc cùng sáng cuối năm: 3 con giáp làm ăn thuận, tiền về đều, nhà cửa cũng có tin vui

Những tháng cuối năm thường là thời điểm dòng tiền, công việc và kế hoạch gia đình cùng tăng tốc. Với 3 con giáp dưới đây, đây có thể là giai đoạn khá thuận lợi khi “4 lộc” cùng có dấu hiệu khởi sắc: lộc công việc, lộc tiền bạc, lộc quý nhân và lộc nhà cửa.

Cuối năm vốn là thời điểm bận rộn nhất với nhiều người. Người kinh doanh bước vào mùa cao điểm, người làm công ăn lương chạy những mục tiêu cuối cùng, trong khi nhiều gia đình cũng tranh thủ sửa sang nhà cửa, mua sắm hoặc hoàn tất những kế hoạch đã trì hoãn từ đầu năm.

Xét theo góc nhìn tử vi mang tính tham khảo, từ nay đến cuối năm 2026, có 3 con giáp được đánh giá là dễ đón một giai đoạn khá sáng. Điểm đáng chú ý không nằm ở một khoản tiền bất ngờ quá lớn mà ở việc nhiều yếu tố thuận lợi có thể xuất hiện cùng lúc.

Đó chính là "4 lộc": lộc làm ăn, lộc tiền bạc, lộc quý nhân và lộc nhà cửa.

Tuổi Tỵ: Lộc làm ăn mở trước, tiền bạc theo sau

Với người tuổi Tỵ, những tháng cuối năm có thể là giai đoạn càng chủ động càng dễ nhìn thấy kết quả.

Sau một khoảng thời gian phải cân nhắc khá nhiều trước mỗi quyết định, tuổi Tỵ bước vào thời điểm thuận lợi hơn để xử lý những công việc đang dang dở. Người kinh doanh có thể gặp lại khách cũ, nhận thêm đơn hàng hoặc được giới thiệu những mối quan hệ mới có giá trị lâu dài.

Đặc biệt, tuổi Tỵ không nhất thiết phải tìm kiếm một cơ hội hoàn toàn mới. Chính những công việc từng làm tốt, khách hàng từng hợp tác hoặc kỹ năng đã tích lũy trước đó lại có khả năng mang tiền trở lại.

Đây là lộc làm ăn đầu tiên.

Khi công việc ổn định hơn, lộc tiền bạc cũng dần rõ ràng. Tiền về có thể không theo kiểu một lần thật lớn nhưng đều hơn, dễ kiểm soát hơn. Người làm công ăn lương cũng có khả năng nhận thêm thưởng, phụ cấp, dự án ngoài hoặc nguồn thu phụ.

Điểm sáng tiếp theo là lộc quý nhân. Tuổi Tỵ cuối năm nên chú ý những lời giới thiệu, kết nối hoặc một cuộc trò chuyện tưởng như rất bình thường. Có những cơ hội không đến trực tiếp dưới dạng tiền bạc mà xuất hiện thông qua một người giúp mở đúng cánh cửa.

Riêng về nhà cửa, đây cũng là thời điểm thích hợp để hoàn thành những việc đã dự tính lâu ngày như sửa sang không gian sống, thay đổi nội thất hoặc giải quyết một khoản chi lớn cho gia đình.

Lời khuyên cho tuổi Tỵ: Đừng vì công việc thuận lợi mà cùng lúc mở quá nhiều hướng. Cuối năm này, tập trung vào những nguồn thu đã chứng minh được hiệu quả sẽ an toàn hơn chạy theo cơ hội mới chỉ vì thấy người khác đang kiếm được tiền.

Tuổi Ngọ: Càng bận càng có tiền, cuối năm dễ xuất hiện khoản thu đáng chờ đợi

Nếu tuổi Tỵ thắng nhờ sự chắc chắn thì tuổi Ngọ lại có lợi thế ở tốc độ.

Cuối năm, người tuổi Ngọ có xu hướng bước vào giai đoạn công việc nhiều lên rõ rệt. Lịch trình dày hơn, trách nhiệm tăng lên, nhưng đổi lại khả năng tạo ra thu nhập cũng tốt hơn.

Người làm kinh doanh, bán hàng hoặc dịch vụ dễ bước vào mùa cao điểm. Những người làm nghề tự do cũng có thể nhận nhiều việc hơn bình thường. Với người làm văn phòng, cuối năm lại là thời điểm thành quả từ nhiều tháng trước bắt đầu được ghi nhận.

Đây chính là lúc lộc công việc và lộc tiền bạc đi song song.

Điểm đáng chú ý của tuổi Ngọ là tiền kiếm được trong giai đoạn này khá dễ nhìn thấy. Đó có thể là tiền thưởng, khoản công nợ được thanh toán, doanh thu tăng hoặc một nguồn thu phụ bắt đầu ổn định.

Tuy nhiên, tuổi Ngọ cũng là một trong những con giáp dễ "kiếm nhiều nhưng tiêu cũng nhanh". Cuối năm có quá nhiều lý do để chi tiền: mua sắm, gặp gỡ, du lịch, quà cáp, sửa nhà…

Bởi vậy, vận tiền đẹp nhất không phải khi kiếm được bao nhiêu mà là giữ lại được bao nhiêu sau mùa chi tiêu cuối năm.

Ở phương diện nhà cửa, người tuổi Ngọ cũng dễ có tin vui. Một số người hoàn thành việc sửa nhà, chuyển chỗ ở, mua thêm đồ dùng quan trọng hoặc cuối cùng cũng đủ ngân sách để thực hiện kế hoạch đã chuẩn bị từ lâu.

Lời khuyên cho tuổi Ngọ: Mỗi khi có khoản thu ngoài dự kiến, nên lập tức giữ lại một phần. Nếu chờ đến cuối tháng mới tiết kiệm phần còn thừa, rất có thể sẽ chẳng còn bao nhiêu.

Tuổi Dậu: Quý nhân xuất hiện, việc khó có người cùng tháo gỡ

Điểm sáng lớn nhất của tuổi Dậu trong những tháng cuối năm nằm ở các mối quan hệ.

Những người từng làm việc cùng, khách hàng cũ, đồng nghiệp hoặc đối tác có thể mang lại những thông tin rất giá trị. Có việc tuổi Dậu tự xoay sở mãi chưa xong nhưng chỉ cần gặp đúng người lại được tháo gỡ khá nhanh.

Đây chính là lộc quý nhân.

Với người làm kinh doanh, quý nhân đôi khi đơn giản là một khách hàng giới thiệu thêm khách hàng mới. Với người làm công ăn lương, đó có thể là người trao thêm cơ hội, dự án hoặc đưa ra lời khuyên giúp tránh một quyết định không phù hợp.

Khi các mối quan hệ thuận hơn, công việc của tuổi Dậu cũng có xu hướng trôi chảy hơn.

Dòng tiền vì vậy được cải thiện dần. Đặc biệt, những khoản tiền bị chậm, công việc kéo dài hoặc kế hoạch từng đình trệ có khả năng được giải quyết trước cuối năm.

Về lộc nhà cửa, tuổi Dậu cũng tương đối sáng. Đây có thể là tin vui liên quan đến việc chuyển nhà, cải tạo không gian sống, mua thêm tài sản phục vụ gia đình hoặc đơn giản là giải quyết xong một vấn đề nhà cửa khiến cả nhà đau đầu suốt thời gian trước.

Điểm quan trọng nhất với tuổi Dậu là đừng quá cầu toàn. Có những cơ hội tốt không xuất hiện dưới hình thức hoàn hảo ngay từ đầu. Nếu chờ mọi điều kiện đều đủ mới bắt đầu, tuổi Dậu có thể bỏ qua thời điểm tốt.

Lời khuyên cho tuổi Dậu: Cuối năm nên ưu tiên những mối quan hệ chất lượng, giữ chữ tín và làm chắc từng việc. Uy tín tích lũy trong thời điểm này có thể trở thành nguồn lợi kéo dài sang cả năm sau.

"4 lộc cùng sáng" nhưng vẫn cần một nguyên tắc: Có lộc phải biết giữ lộc

Điểm chung của 3 con giáp trên là vận cuối năm khá thuận ở cả công việc, tiền bạc, quý nhân lẫn chuyện gia đình. Tuy nhiên, một giai đoạn thuận lợi không có nghĩa mọi quyết định đều tự động sinh lợi.

Cuối năm cũng là thời điểm dễ phát sinh tâm lý "năm nay làm ăn tốt, thưởng cho mình một chút". Một khoản chi nhỏ không đáng ngại, nhưng nhiều khoản nhỏ cộng lại có thể lấy đi phần lớn thành quả cả năm.

Vì vậy, khi tiền bắt đầu về đều hơn, có thể áp dụng nguyên tắc rất đơn giản: mỗi khoản thu thêm nên chia thành 3 phần – một phần để tích lũy, một phần dành cho kế hoạch lớn và một phần mới dùng để nâng chất lượng cuộc sống.

Lộc tiền bạc bền nhất không phải một lần nhận được khoản tiền lớn, mà là sau một năm nhìn lại, tài khoản của mình thực sự dày hơn.

Với tuổi Tỵ, Ngọ và Dậu, những tháng cuối năm 2026 có thể là thời điểm đáng kỳ vọng. Công việc có đường tiến, tiền bạc bớt áp lực, gặp được người hỗ trợ đúng lúc và chuyện nhà cửa cũng dần ổn thỏa.

Có thể gọi đó là lúc 4 lộc cùng sáng. Nhưng để niềm vui kéo dài sang năm mới, điều quan trọng nhất vẫn là biết nắm cơ hội, giữ chữ tín và quản lý tốt số tiền mình làm ra.

Thông tin trong bài mang tính tham khảo, chiêm nghiệm.