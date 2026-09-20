Lời khuyên cho những gia đình đặt đèn trên bàn thờ

Đèn bàn thờ giúp không gian thờ cúng thêm ấm cúng, trang nghiêm.

Bàn thờ thường tập trung khá nhiều vật dụng trong một diện tích không lớn: bát hương, hoa, đồ lễ, khung ảnh, đồ trang trí… Trong khi đó, xung quanh lại có không ít vật liệu dễ bắt lửa như chân hương, hoa khô, giấy hoặc đồ bằng gỗ. Bởi vậy, khi bố trí thêm đèn, câu chuyện không chỉ nằm ở việc ánh sáng có đẹp hay không. Thay vì chạy theo những quan niệm rằng đèn phải có hình dáng, màu sắc hay số lượng nhất định mới “đúng”, mọi người có thể quan tâm đến những vấn đề thực tế hơn.

1. Chọn đèn vừa đủ sáng, nhưng quan trọng hơn là loại ít tỏa nhiệt

Đèn trên bàn thờ chủ yếu tạo ánh sáng nhẹ và giúp khu vực này không quá tối, vì vậy không nhất thiết phải sử dụng bóng có công suất lớn. Ánh sáng quá mạnh thậm chí còn khiến không gian thờ trở nên chói và làm mất đi cảm giác trang nghiêm vốn có. Với đèn điện, gia đình có thể ưu tiên loại ít tỏa nhiệt, công suất phù hợp và sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng. Đặc biệt, không nên chỉ chọn đèn dựa trên hình thức bên ngoài mà bỏ qua chất lượng dây dẫn, phích cắm, đui đèn hay bộ nguồn.

Nếu chiếc đèn đã sử dụng nhiều năm, mọi người cũng nên thỉnh thoảng kiểm tra. Dây điện nứt vỏ, phích cắm lỏng, đèn chập chờn, có mùi khét hoặc phần thân nóng bất thường đều là những dấu hiệu không nên tiếp tục bỏ qua.

2. Đừng đặt đèn quá sát những thứ dễ cháy

Một chiếc đèn nhỏ không chiếm nhiều diện tích nên đôi khi được đặt vào bất cứ khoảng trống nào còn lại trên bàn thờ. Tuy nhiên, vị trí này cần được tính toán kỹ hơn một chút. Đèn không nên nằm quá sát rèm, giấy, hoa khô, chân hương hay các vật liệu dễ bắt lửa. Nếu sử dụng đèn có khả năng sinh nhiệt, khoảng cách an toàn càng cần được chú ý. Đồng thời, dây điện nên được bố trí gọn, tránh để chạy ngang qua khu vực thường xuyên thắp hương hoặc nơi gia đình phải đưa tay vào thay hoa, bày lễ.

Ngoài ra, mọi người cũng nên để ý đến sự chắc chắn của chân đèn. Một chiếc đèn đặt chênh vênh sát mép bàn hoặc dễ bị vướng khi lau dọn sẽ tạo thêm rủi ro không cần thiết.

Với những bàn thờ nhỏ, thay vì cố đặt thật nhiều đồ, đôi khi việc giảm bớt vật trang trí để tạo khoảng cách giữa các vật dụng lại là lựa chọn hợp lý hơn.

3. Không nên mặc định đèn bàn thờ phải bật 24/24

Nhiều gia đình có thói quen để đèn bàn thờ sáng liên tục vì cho rằng như vậy không gian thờ cúng luôn có ánh sáng. Tuy nhiên, xét riêng dưới góc độ sử dụng thiết bị điện, không phải chiếc đèn nào cũng được thiết kế hoặc còn đủ tình trạng tốt để hoạt động liên tục trong thời gian dài.

Nếu muốn duy trì đèn trong nhiều giờ, gia đình càng nên sử dụng sản phẩm chất lượng, đúng công suất và kiểm tra hệ thống điện định kỳ. Còn với chiếc đèn đã cũ, dây dẫn xuống cấp hoặc thường xuyên nóng bất thường, việc cứ để hoạt động ngày này qua ngày khác rõ ràng không phải lựa chọn đáng đánh đổi. Đặc biệt, trước khi đi xa nhiều ngày, mọi người nên kiểm tra lại khu vực bàn thờ cùng các thiết bị điện xung quanh. Những thiết bị không cần duy trì hoạt động có thể được tắt hoặc ngắt nguồn phù hợp. Nếu phát hiện ổ cắm lỏng, dây điện hở hay dấu hiệu bất thường, nên xử lý trước thay vì tiếp tục sử dụng.

Trang nghiêm nhưng trên hết vẫn cần an toàn

Không gian thờ cúng cần sự trang nghiêm và chỉn chu, nhưng điều đó không đồng nghĩa gia đình phải tuân theo những quy tắc cứng nhắc về chiếc đèn. Sau cùng, giữ bàn thờ sạch sẽ, gọn gàng và sử dụng điện, lửa an toàn cũng chính là những việc thiết thực để gìn giữ một không gian thờ cúng trang trọng trong mỗi gia đình.