Lời khuyên cho những người thích ăn cam

Cam là loại trái cây giàu vitamin C, kali và chất xơ, không chỉ giúp bổ sung dưỡng chất mà còn góp phần hỗ trợ sức khỏe tim mạch và kiểm soát huyết áp. Vậy loại quả quen thuộc này mang lại những lợi ích gì cho sức khỏe?

Cam bổ sung kali, hỗ trợ cân bằng natri trong cơ thể

Một trong những dưỡng chất đáng chú ý trong quả cam là kali. Theo nghiên cứu, cứ 100g thịt cam thường chứa khoảng 100-150mg kali, tùy thuộc vào giống cam và độ chín.

Kali tham gia điều hòa cân bằng điện giải, hỗ trợ cơ thể đào thải lượng natri dư thừa. Trong khi đó, tiêu thụ quá nhiều natri có thể khiến cơ thể giữ nước, làm tăng áp lực lên hệ tuần hoàn và gây khó khăn cho việc kiểm soát huyết áp.

Cam là loại trái cây quen thuộc, đặc biệt được ưa chuộng vào mùa thu đông nhờ hương vị chua ngọt, dễ ăn và giàu dưỡng chất. Ảnh: Pexels.

Vì vậy, người cao huyết áp có thể bổ sung cam vào thực đơn hằng ngày để đa dạng nguồn cung cấp kali. Dù vậy, một quả cam cỡ vừa chỉ đáp ứng một phần nhu cầu kali của cơ thể. Rau lá xanh, các loại đậu và khoai cũng là những nguồn cung cấp kali quan trọng.

Cam bổ sung vitamin C và các chất chống oxy hóa

Cam nổi tiếng với hàm lượng vitamin C, dưỡng chất tham gia vào quá trình chống oxy hóa và duy trì các chức năng sinh lý bình thường của cơ thể.

Sức khỏe mạch máu chịu ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố như tuổi tác, huyết áp, đường huyết, mỡ máu và thói quen sinh hoạt. Việc bổ sung trái cây giàu vitamin C có thể góp phần cải thiện chất lượng dinh dưỡng trong khẩu phần ăn, qua đó hỗ trợ sức khỏe tổng thể.

Tuy nhiên, không nên hiểu rằng ăn cam có thể trực tiếp sửa chữa thành mạch hoặc giúp mạch máu tăng độ đàn hồi rõ rệt. Với người cao huyết áp, mục tiêu quan trọng vẫn là duy trì huyết áp ổn định trong ngưỡng được bác sĩ khuyến nghị.

Cam có hàm lượng chất béo thấp, đồng thời chứa một lượng chất xơ nhất định. Ảnh: Pexels.

Cam hỗ trợ kiểm soát cân nặng và cải thiện chế độ ăn

Cam có hàm lượng chất béo thấp, đồng thời chứa một lượng chất xơ nhất định. Đây là lựa chọn phù hợp với những người đang cần kiểm soát cân nặng.

Thay vì ăn bánh kẹo, đồ chiên rán hoặc các món ăn vặt nhiều năng lượng, một quả cam có thể trở thành lựa chọn thay thế hợp lý. Khi tổng lượng năng lượng nạp vào được kiểm soát tốt hơn, cân nặng có thể được cải thiện. Điều này cũng có ý nghĩa tích cực đối với việc quản lý huyết áp và mỡ máu.

Đối với người có chỉ số mỡ máu cao, bên cạnh việc ăn trái cây, cần hạn chế thịt mỡ, mỡ động vật, thực phẩm chiên rán và đồ uống nhiều đường. Rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, các loại đậu cùng hoạt động thể chất thường xuyên cũng nên được duy trì trong chế độ sinh hoạt.

Dù vậy, cam không có khả năng trực tiếp loại bỏ chất béo trong máu hay thay thế thuốc điều trị rối loạn mỡ máu. Việc ăn trái cây cũng cần có chừng mực bởi cam vẫn chứa đường tự nhiên.

Cam bổ sung nước và chất xơ, hỗ trợ hoạt động tiêu

Một lợi ích khác của cam là cung cấp nước và chất xơ, góp phần duy trì hoạt động tiêu hóa và hỗ trợ quá trình bài tiết.

Đây là vấn đề đáng lưu ý đối với người trung niên và cao tuổi, nhóm thường gặp tình trạng táo bón. Việc rặn quá mạnh hoặc nín thở trong thời gian dài khi đi đại tiện có thể khiến huyết áp tăng tạm thời, đặc biệt ở những người đang kiểm soát huyết áp kém hoặc có bệnh lý tim mạch.

Tuy nhiên, ăn cam không đồng nghĩa với việc có thể phòng ngừa hoàn toàn tình trạng huyết áp tăng đột ngột hay giải quyết được chứng táo bón kéo dài.

Để cải thiện hoạt động tiêu hóa, mỗi người nên tăng cường rau xanh, ngũ cốc nguyên hạt, vận động hợp lý và bổ sung đủ nước theo tình trạng sức khỏe. Những người được bác sĩ yêu cầu hạn chế lượng nước cần tuân thủ hướng dẫn điều trị.

Tuy cam là loại trái cây giàu dưỡng chất nhưng không phù hợp với tất cả mọi người nếu sử dụng thiếu kiểm soát.

Người mắc bệnh thận, người cần hạn chế kali hoặc đang sử dụng một số loại thuốc có thể làm tăng kali máu cần hỏi ý kiến bác sĩ về lượng cam nên ăn. Với người có đường huyết bất thường, cần chú ý khẩu phần vì cam vẫn chứa đường tự nhiên. Ăn cam nguyên quả thường giúp kiểm soát lượng tiêu thụ tốt hơn so với uống một lượng lớn nước ép, đồng thời giữ lại chất xơ trong phần thịt quả.

Cam có thể là một phần trong chế độ ăn uống lành mạnh của người cao huyết áp nhờ khả năng bổ sung kali, vitamin C, nước và chất xơ. Tuy nhiên, không có cơ sở để khẳng định chỉ cần ăn cam thường xuyên là có thể làm giảm mỡ máu, cải thiện độ đàn hồi của mạch máu hay ổn định huyết áp.

Theo: Sohu