Lời khuyên cho người gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng

Không phải ai có tiền để dành cũng muốn gửi kỳ hạn dài. Với người thường xuyên cần xoay tiền, kỳ hạn 1 tháng linh hoạt hơn, nhưng cũng có vài điều cần lưu ý để khoản tiền gửi không bị lãng phí.

Trước hết, hãy biết vì sao mình chọn kỳ hạn 1 tháng

Kỳ hạn 1 tháng có một lợi thế rất rõ: tiền nhanh chóng đến ngày đáo hạn. Nếu bất ngờ cần dùng, bạn không phải chờ quá lâu để kết thúc một khoản gửi.

Nhưng sự linh hoạt này cũng có mặt còn lại. Lãi suất của kỳ hạn ngắn thường không cao bằng một số kỳ hạn dài hơn. Vì vậy, nếu bạn có một khoản tiền chắc chắn chưa cần dùng trong nhiều tháng, chỉ gửi 1 tháng vì “thích tiền lúc nào cũng sẵn” có thể khiến số tiền lãi nhận được thấp hơn khả năng có thể đạt được.

Nói đơn giản, trước khi chọn kỳ hạn, hãy hỏi mình một câu: “Khoản tiền này có thực sự cần dùng trong 1-2 tháng tới không?”

Đừng gửi toàn bộ tiền mình có vào kỳ hạn 1 tháng

Nếu có 100 triệu nhưng biết chắc một phần trong số đó chưa cần dùng đến, không nhất thiết phải để cả 100 triệu cùng một kỳ hạn.

Có thể giữ một phần trong tài khoản để chi tiêu và dự phòng, phần còn lại gửi tiết kiệm. Với số tiền chưa cần dùng lâu hơn, có thể cân nhắc những kỳ hạn dài hơn nếu mức lãi suất và điều kiện phù hợp. Cách này giúp bạn không phải lựa chọn giữa hai thái cực: hoặc để toàn bộ tiền trong tài khoản, hoặc khóa toàn bộ tiền trong một khoản tiết kiệm.

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Đừng quên ngày đáo hạn

Gửi 1 tháng nghĩa là bạn sẽ có một khoản tiền đáo hạn khá thường xuyên. Nếu không để ý, bạn có thể bỏ qua thời điểm này hoặc để tiền tự động quay vòng theo cài đặt của ngân hàng mà không biết.

Mỗi lần gửi, hãy biết rõ ngày đáo hạn và xem trước mình có cần dùng khoản tiền đó không. Nếu không cần, có thể tiếp tục gửi. Nếu đang có một khoản chi lớn sắp tới, đây cũng là lúc thích hợp để chủ động sử dụng tiền thay vì phải rút một khoản đang ở giữa kỳ.

Đừng chỉ nhìn vào con số lãi suất

Chênh lệch lãi suất nhìn trên bảng có thể khiến bạn muốn chuyển ngay sang ngân hàng khác, nhưng với một khoản tiền không quá lớn, phần tiền lãi thực nhận có thể không chênh nhiều như bạn tưởng.

Ví dụ, nếu hai mức lãi suất chỉ chênh nhau một phần nhỏ, hãy thử tính số tiền thực tế mình nhận được thay vì chỉ nhìn con số phần trăm. Đồng thời, xem cả cách gửi, mức tiền tối thiểu, phương thức nhận lãi và những điều kiện đi kèm. Lãi suất cao hơn là một yếu tố, nhưng không phải yếu tố duy nhất.

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Nếu tháng nào cũng có tiền dư, có thể thay đổi cách gửi

Nếu mỗi tháng bạn đều có một khoản tiền chưa cần dùng đến, cách gửi tiết kiệm cũng có thể khác với việc chỉ có một khoản tiền duy nhất.

Thay vì mỗi tháng gửi một lần rồi đến hạn lại tính tiếp, bạn có thể biến việc này thành thói quen. Sau khi nhận lương, xác định số tiền chắc chắn chưa cần dùng trong tháng và gửi phần đó vào tiết kiệm.

Làm đều như vậy, sau một thời gian bạn sẽ có nhiều khoản tiết kiệm với những ngày đáo hạn khác nhau. Khi cần tiền, bạn có thể rút đúng khoản đã đến hạn thay vì phải động đến toàn bộ số tiền mình đang có.

Quan trọng nhất: đừng gửi tiết kiệm chỉ vì “không biết làm gì với tiền”

Gửi tiết kiệm là một cách để cất tiền và nhận thêm tiền lãi, nhưng không có nghĩa mọi khoản tiền đều nên được đưa vào sổ tiết kiệm.

Tiền cần chi trong ngắn hạn nên để ở nơi bạn có thể sử dụng thuận tiện. Tiền dự phòng cũng cần tính đến khả năng phải dùng bất ngờ. Còn khoản tiền thực sự chưa cần đến trong thời gian dài mới có thể cân nhắc những lựa chọn có kỳ hạn dài hơn.

Vì vậy, nếu bạn đang gửi tiết kiệm kỳ hạn 1 tháng, không nhất thiết phải đổi ngay sang 6 tháng hay 12 tháng. Hãy bắt đầu từ một câu hỏi đơn giản hơn: khoản tiền này bao lâu nữa thì tôi cần dùng? Chọn kỳ hạn theo nhu cầu của mình thường quan trọng hơn việc cố tìm một kỳ hạn “tốt nhất” cho tất cả mọi người.