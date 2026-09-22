Lãi suất ngân hàng 22/9 tại MB, Techcombank, VPBank, Sacombank, HDBank, Agribank, Vietcombank, BIDV, VietinBank,...

Lãi suất huy động ngày 22/9 tiếp tục phân hóa giữa các ngân hàng, với mức cao tập trung ở các kỳ hạn từ 6 tháng trở lên. Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB niêm yết mức cao nhất 7,8%/năm, trong khi nhiều ngân hàng khác áp dụng lãi suất từ 7%/năm; nhóm Big4 cùng duy trì mức 6,8%/năm.

Kỳ hạn 12 tháng: 10 ngân hàng niêm yết từ 7%/năm trở lên

Tại kỳ hạn 12 tháng, ACB đang niêm yết mức lãi suất cao nhất trong bảng, ở mức 7,8%/năm.

Xếp sau là Sacombank với 7,5%/năm. LPBank và Saigonbank cùng niêm yết 7,2%/năm, trong khi Bac A Bank áp dụng 7,1%/năm.

Nhóm ngân hàng niêm yết lãi suất 7%/năm gồm MBV, OCB, PGBank, VCBNeo và VIB.

Như vậy, có tổng cộng 10 ngân hàng trong bảng niêm yết lãi suất từ 7%/năm trở lên cho tiền gửi kỳ hạn 12 tháng.

Ở nhóm tiếp theo, BVBANK áp dụng 6,9%/năm. Agribank, BIDV, Vietcombank, VietinBank và MSB cùng niêm yết 6,8%/năm.

Nam A Bank có mức 6,6%/năm; BaovietBank và SHB cùng 6,5%/năm. NCB niêm yết 6,4%/năm, còn MB ở mức 6,35%/năm.

ABBANK và TPBank cùng áp dụng 6,25%/năm. Viet A Bank, VietBank và Vikki Bank cùng niêm yết 6,1%/năm.

Ở nhóm thấp hơn, PVcomBank niêm yết 5,6%/năm; GPBank 5,55%; KienlongBank 5,5%; Eximbank và HDBank cùng 5,3%; SeABank 5%/năm.

SCB có mức lãi suất thấp nhất bảng ở kỳ hạn 12 tháng, với 3,7%/năm.

Lãi suất kỳ hạn 6 tháng

Ở kỳ hạn 6 tháng, ACB tiếp tục đứng đầu với lãi suất 7,6%/năm.

Sacombank niêm yết 7,2%/năm. Các ngân hàng Bac A Bank, LPBank, MBV và VCBNeo cùng áp dụng mức 7%/năm.

Nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,6%/năm.

BVBANK áp dụng 6,7%/năm; OCB 6,7%; PGBank 6,9%; Saigonbank 6,9%.

BaovietBank ở mức 6,4%/năm, MSB 6,3%, ABBANK 6,25%, NCB 6,2% và SHB 6,2%.

Ở nhóm lãi suất thấp, HDBank niêm yết 5%/năm; PVcomBank 5,3%; GPBank 5,25%; SeABank 4,65%; SCB 2,9%/năm.

Kỳ hạn 9 tháng: Mức cao nhất là 7,7%/năm

Tại kỳ hạn 9 tháng, ACB niêm yết 7,7%/năm, cao hơn 0,1 điểm % so với kỳ hạn 6 tháng.

Sacombank áp dụng 7,2%/năm; Bac A Bank 7,05%; MBV và VCBNeo cùng ở mức 7%.

LPBank niêm yết 6,9%/năm; PGBank và OCB cùng 6,9%/năm; Saigonbank 6,7%/năm.

Trong nhóm Big4, Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng duy trì 6,6%/năm.

Đáng chú ý, không phải ngân hàng nào cũng tăng lãi suất khi kéo dài từ 6 lên 9 tháng. Chẳng hạn, KienlongBank giảm từ 5,5% xuống 5,2%/năm; trong khi nhiều ngân hàng khác giữ nguyên lãi suất giữa hai kỳ hạn.

Kỳ hạn 18 tháng: Sacombank niêm yết 7,5%/năm

Ở kỳ hạn dài nhất trong bảng, Sacombank tiếp tục có mức lãi suất cao nhất với 7,5%/năm.

LPBank niêm yết 7,15%/năm. MBV, VCBNeo và Saigonbank cùng ở mức 7%/năm, trong khi Bac A Bank áp dụng 6,95%/năm.

Nhóm Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng niêm yết 6,8%/năm.

Nam A Bank, OCB và PGBank cũng có mức 6,8%/năm. BVBANK ở mức 6,7%; NCB 6,7%; SHB 6,6%; BaovietBank 6,5%.

Ở chiều ngược lại, SCB niêm yết 3,9%/năm, thấp nhất trong các ngân hàng được khảo sát. SeABank ở mức 5,45%; ABBANK 5,8%; KienlongBank 5,15%.

Lãi suất 3 tháng: Niêm yết sát trần và ít phân hóa hơn

So với các kỳ hạn dài, lãi suất 3 tháng có mặt bằng thấp hơn đáng kể. Phần lớn ngân hàng niêm yết quanh mức trần 4,75%/năm. Agribank, BIDV, Vietcombank và VietinBank cùng ở mức 4,75%/năm.

Mức tương tự cũng được ghi nhận tại ACB, Bac A Bank, BaovietBank, BVBANK, MBV, MSB, NCB, OCB, PGBank, PVcomBank, Sacombank, Saigonbank, TPBank, VCBNeo, Viet A Bank và VPBank.

Một số ngân hàng niêm yết thấp hơn, như ABBANK 4%/năm, HDBank 4,3%, KienlongBank 4,2%, SeABank và VIB 4,45%.

SCB tiếp tục là ngân hàng có mức thấp nhất với 1,9%/năm.

Lưu ý: Đây là lãi suất huy động trực tuyến niêm yết dành cho khách hàng cá nhân ngày 21/9/2026. Lãi suất thực tế có thể khác tùy sản phẩm tiền gửi, số tiền, kỳ hạn, phương thức nhận lãi và điều kiện áp dụng của từng ngân hàng.