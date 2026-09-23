Phòng trọ hơn 4m2 giá thuê 6,9 triệu/tháng

Căn phòng này bé đến mức chỉ phù hợp cho những cô gái có dáng người nhỏ nhắn.

Drew Binsky - Một YouTuber người Mỹ sở hữu hàng triệu người theo dõi, đã gây chú ý khi đăng tải 1 video khám phá những căn phòng siêu nhỏ tại Seoul, Hàn Quốc. Trong 1 video có tiêu đề “Inside Korea’s smallest apartment” (Tạm dịch: Bên trong căn phòng nhỏ nhất tại Hàn Quốc), Binsky đã đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác khi nghé thăm 1 phòng trọ có diện tích chỉ khoảng hơn 4m2.

Căn phòng này có phần cửa chỉ rộng khoảng 61 cm, nhỏ đến mức Binsky phải hơi xoay vai mới có bước vào. Trong video, Binsky kể rằng khi hỏi giá thuê của căn phòng này, anh được một người tự nhận là quản lý tòa nhà cho biết mức giá khoảng 360.000 won/tháng (6,9 triệu đồng) chưa bao gồm chi phí dịch vụ.

Binsky trong căn phòng trọ siêu nhỏ, với chiều rộng chỉ khoảng hơn 1 sải tay

Được biết, đây là hình thức thuê nhà “Gosiwon” đang thịnh hành ở các thành phố lớn tại Hàn Quốc. Người thuê ưu tiên những căn phòng siêu nhỏ, chỉ cần có chỗ kê đệm và “khu vực vệ sinh” là đủ. Ban đầu, hình thức thuê nhà “Gosiwon” chủ yếu dành cho những sinh viên ôn thi trong các kỳ thi có tính cạnh tranh cao, trong đó có kỳ thi luật. Tuy nhiên, theo thời gian, “Gosiwon” dần trở thành nơi ở của nhiều nhóm cư dân khác nhau, từ sinh viên, người lao động đến những người đang tìm kiếm một chỗ ở riêng với chi phí thấp.

Đổi lại, diện tích sinh hoạt riêng tư của họ rất hạn chế. Một căn phòng có thể chỉ đủ chỗ cho giường, bàn nhỏ và một số vật dụng cá nhân. Phòng tắm cũng được tối giản để tận dụng từng centimet diện tích. Trong một căn gosiwon ở quận Dongjak mà Binsky ghé thăm, khu vực tắm và bồn rửa được thiết kế gần như liền thành một khối. Cách bố trí này giúp tiết kiệm không gian nhưng cũng khiến sinh hoạt trở nên khá bất tiện.

Binsky từng có trải nghiệm sống trong một căn nhà nhỏ tại Hàn Quốc khi làm giáo viên tiếng Anh vào năm 2013. Anh nhớ lại cảm giác bất ngờ trước thiết kế phòng tắm tiết kiệm diện tích, trong đó vòi nước của bồn rửa và vòi sen được bố trí rất gần nhau. Có lúc anh vô tình bật vòi sen thay vì vòi nước và lập tức bị nước làm ướt người.

Trong video, Binsky nhận xét rằng một số người có thể nhìn những căn phòng như vậy và gọi chúng là “tủ quần áo”. Nhưng đối với những người đang sống trong các căn phòng siêu nhỏ, đó là toàn bộ không gian sinh hoạt của họ.

Những căn phòng siêu nhỏ trở thành lựa chọn của người muốn cắt giảm tối đa chi phí sinh hoạt khi sống ở thành phố lớn

Không gian chật hẹp cũng phản ánh một phần áp lực mà nhiều người Hàn Quốc đang phải đối mặt. Binsky đề cập đến sự cạnh tranh gay gắt trên thị trường việc làm, những kỳ vọng xã hội đã ăn sâu và chi phí nhà ở cao. Khi thu nhập không dễ dàng tăng theo tốc độ của chi phí sinh hoạt và nhà ở, việc lựa chọn một căn phòng chỉ vài mét vuông có thể trở thành cách để giảm bớt gánh nặng tài chính hàng tháng.

Theo số liệu được công bố, khoảng 150.000 người tại Seoul đang sống trong các căn phòng siêu nhỏ. Con số này cho thấy đây không chỉ là một hình thức nhà ở đặc biệt dành cho một nhóm nhỏ, mà đã trở thành một phần của thị trường nhà ở đô thị tại thủ đô Hàn Quốc.

Video của Binsky không chỉ tập trung vào sự chật chội của những căn phòng mà còn cho thấy cách người trẻ và người lao động thích nghi với điều kiện sống hạn chế. Phía sau những khu phố hiện đại, hệ thống giao thông phát triển và các tòa nhà rực rỡ ánh đèn của Seoul vẫn tồn tại không ít người đang sống trong những không gian nhỏ đến mức khó tưởng tượng.

Câu chuyện về những căn phòng trọ siêu nhỏ, vì thế, không đơn thuần là chuyện phải co kéo không gian sinh hoạt. Đó còn là câu chuyện về cách con người lựa chọn nơi ở khi phải cân bằng giữa thu nhập, chi phí nhà ở và mong muốn được sống độc lập tại một trong những đô thị có chi phí sinh hoạt cao của châu Á.

(Nguồn: The Korea Times)