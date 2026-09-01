Cặp vợ chồng sở hữu 88 căn nhà, kiếm 1.120 tỷ đồng/năm

Ở thời điểm hiện tại, tiền cho thuê 88 căn nhà cũng đủ để cặp vợ chồng này sống đến già.

Simon Loo (41 tuổi) và vợ Lin Wu (38 tuổi) là một cặp vợ chồng khá nổi tiếng trong giới đầu tư BĐS ở Australia. Hiện tại, vợ chồng Simon đang sở hữu danh mục BĐS lên tới 88 căn nhà, trải khắp Australia.

Hành trình đầu tư bất động sản của vợ chồng Simon bắt đầu cách đây 17 năm, với mục tiêu ban đầu chỉ đơn giản là kiếm đủ tiền trang trải cuộc sống từ tiền cho thuê nhà, để sớm thoát khỏi guồng quay công sở. Thế nên thay vì tìm kiếm những BĐS đắt đỏ ở các khu vực trung tâm, Simon và vợ thống nhất tập trung vào những nơi có giá nhà tương đối thấp ở khu ngoại thành như Logan và Moreton Bay.

Ở thời điểm đó, họ xác định mua nhà để cho thuê, chờ giá tăng rồi bán đi, dùng số tiền thu được để trả các khoản vay của những căn còn lại. Cả 2 chưa bao giờ nghĩ mình có thể sở hữu danh mục BĐS lên tới con số 88 căn nhà.

Vợ chồng Simon Loo và Lin Wu bắt đầu đầu tư BĐS với mục tiêu có thể nghỉ việc văn phòng và sống dựa vào nguồn thu thụ động từ việc thuê nhà

Chỉ trong 7 năm, Loo đã mua được hơn 10 căn nhà. Cách làm của anh dựa trên hai nguồn lực chính: Dòng tiền cho thuê và phần vốn tích lũy trong bất động sản. Mỗi khi mua một căn nhà, phần giá trị vốn chủ sở hữu tích lũy được có thể trở thành nguồn lực để 2 vợ chồng tiếp tục mua căn tiếp theo. Trong khi đó, tiền thuê thu về được dùng để trang trải tiền lãi vay và tạo ra thu nhập phục vụ cuộc sống.

Simon cho biết trung bình 1 căn nhà mà 2 vợ chồng sở hữu có thể mang về dòng tiền tối thiểu khoảng 700 AUD/tuần (khoảng 12,2 triệu đồng). Anh cũng lấy con số này làm cơ sở để định giá cho thuê với danh mục của mình. Như vậy tối thiểu 1 năm, dòng tiền mà vợ chồng Simon thu được từ việc cho thuê BĐS đã lên tới 64,3 triệu AUD (khoảng 1.120 tỷ đồng). Con số thực tế thậm chí có thể còn cao hơn nhiều vì Simon cho biết không phải căn nhà nào, anh cũng cho thuê với giá tối thiểu.

Và mặc dù đã sở hữu tới 88 căn nhà, vợ chồng Simon cho biết 2 người vẫn đang đặt mục tiêu mua thêm nhà, mở rộng danh mục BĐS của mình và tiếp tục gia tăng dòng tiền thụ động đến từ việc cho thuê. Simon cũng không có ý định bán bất kỳ căn nhà nào mà 2 vợ chồng đang sở hữu, đơn giản vì chẳng có lý do gì để làm vậy khi nó vẫn tạo ra dòng tiền.

Theo Simon, những căn nhà có mức giá vừa phải tại các thành phố lớn vẫn sẽ có nhiều người muốn thuê. Nếu giá trị bất động sản tiếp tục tăng theo thời gian trong khi tiền thuê cũng tăng trong ngắn hạn, ông cho rằng việc tiếp tục nắm giữ và mở rộng danh mục vẫn có sức hấp dẫn đối với các nhà đầu tư đã có sẵn nguồn vốn và tài sản.

Hiện tại, riêng việc quản lý danh mục gồm 88 căn nhà đang cho thuê cũng đủ khiến vợ chồng Simon bận "tối mày tối mặt", nhưng cả 2 vẫn quyết định mở rộng khối lượng BĐS

Trong khi đó, Avi Khan - CEO công ty BĐS Ray White AKG, cho rằng việc thay đổi hành vi của nhà đầu tư sẽ khó giải quyết tận gốc bài toán giá nhà và tiền thuê nếu nguồn cung nhà ở vẫn chưa được cải thiện. Theo ông, Australia vẫn đang thiếu nhà ở và câu hỏi quan trọng với mỗi chính sách mới là liệu nó có giúp tạo thêm nhiều căn nhà để người dân có thể sinh sống trong 5 năm tới hay không. Nếu không, chính sách sẽ khó tạo ra thay đổi đáng kể đối với khả năng chi trả của người thuê nhà.

Từ một người chỉ muốn thoát khỏi đời sống "9-to-5" điển hình của dân công sở, Simon và vợ đã xây dựng danh mục lên tới 88 BĐS trong vòng 17 năm. Cách ông mở rộng tài sản chủ yếu dựa trên việc mua nhà giá tương đối thấp, cho thuê, tích lũy vốn chủ sở hữu và sử dụng nguồn lực đó để tiếp tục mua thêm. Trong bối cảnh chính sách thuế tại Australia chuẩn bị thay đổi, cặp vợ chồng này không những chưa có kế hoạch bán bớt mà còn dự định tiếp tục mở rộng danh mục bất động sản của mình.

(Nguồn: realestate.com.au)