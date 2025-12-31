Lời hứa của Trường Giang với Hoà Minzy

Vừa mới đây, cộng đồng mạng không khỏi xôn xao trước đoạn video ghi lại khoảnh khắc trò chuyện đầy vui vẻ giữa Trường Giang và Hoà Minzy trong một sự kiện có sự góp mặt của nhiều nghệ sĩ. Không khí lúc ấy khá vui vẻ, rộn ràng tiếng cười, đúng kiểu những màn tung hứng quen thuộc trong giới showbiz. Thế nhưng, điều khiến dân tình chú ý nhất lại nằm ở một lời hứa bất ngờ được Trường Giang nói ra.

Theo đó, trong lúc trò chuyện, Hoà Minzy nhắc tới concert cá nhân sắp diễn ra của mình, và những gợi ý "nửa đùa nửa thật" đến từ các anh em nghệ sĩ. Ngay lập tức, Trường Giang đã hào hứng nhận lời tài trợ bánh mì cho concert này. Không phải một lời hứa hẹn mang tính hình thức, mà là một lời hứa rất chân thật, rất đúng với hình ảnh quen thuộc của Trường Giang suốt thời gian qua.

(Nguồn: Hoà Minzy)

Trước lời đề nghị ấy, Hoà Minzy không giấu được sự thích thú. Nữ ca sĩ tỏ ra vô cùng hào hứng, liên tục cười và còn chủ động nói sẽ sắp xếp lịch trình để Trường Giang có thể góp mặt đúng ngày concert của mình, dự kiến diễn ra vào đầu tháng 2/2026. Khoảnh khắc ấy khiến nhiều người bật cười vì sự dễ thương, gần gũi, nhưng đồng thời cũng cảm nhận rõ sự thân tình giữa các nghệ sĩ.

Thực tế, lời hứa "tài trợ bánh mì" của Trường Giang không phải điều gì quá xa lạ với những ai theo dõi anh trên mạng xã hội. Gần đây, câu chuyện nam danh hài tự tay làm bánh mì cho nhiều nghệ sĩ trong showbiz đã được chia sẻ rộng rãi và nhận về vô số phản hồi tích cực.

Cụ thể, tại fanmeeting của Lê Dương Bảo Lâm, bên cạnh việc chuẩn bị quà riêng cho đàn em thân thiết, Trường Giang còn tài trợ rất nhiều bánh mì để các nghệ sĩ và anh em trong ekip có đồ ăn lót dạ. Không phải đặt sẵn từ bên ngoài, mà chính tay Trường Giang chuẩn bị, từ khâu chọn nguyên liệu cho tới chế biến.

(Nguồn: Mai Thắm)

Điều khiến nhiều người nể phục là sự chu đáo và cẩn thận của Trường Giang trong từng chi tiết nhỏ. Từ cách làm bánh, nêm nếm cho tới việc đảm bảo mọi người đều có phần, tất cả đều được anh làm với sự kỹ lưỡng hiếm thấy. Không ít nghệ sĩ từng chia sẻ rằng bánh mì do Trường Giang làm không chỉ "ăn cho vui" mà thực sự ngon, vừa miệng và đầy đặn.

(Nguồn: Lê Dương Bảo Lâm)

Khả năng nấu nướng của Trường Giang vốn không còn là điều xa lạ. Ngoài hình ảnh một danh hài, một diễn viên hay một MC hoạt ngôn trên sân khấu, anh còn được biết đến là người đàn ông của gia đình, yêu bếp núc và luôn chăm chút từng bữa ăn cho người thân, bạn bè. Chính vì thế, mỗi lời hứa liên quan tới chuyện ăn uống của Trường Giang thường không chỉ dừng lại ở lời nói.

Đặt trong bối cảnh ấy, lời hứa tài trợ bánh mì cho concert của Hoà Minzy bỗng trở nên rất đáng mong chờ. Bởi với Trường Giang, đó không chỉ là một câu nói vui tại sự kiện, mà nhiều khả năng sẽ là một hành động thật, xuất phát từ sự quan tâm và tình cảm anh dành cho đồng nghiệp. Và với Hoà Minzy, đó cũng là một kỷ niệm đẹp, giản dị nhưng ấm áp, trước thềm một dấu mốc quan trọng trong sự nghiệp của cô.