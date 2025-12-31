Khi AI thay ta kết nối “thật”: Hay quá! Cảm ơn bạn! Chúc mừng năm mới!

Cả năm qua, giới trẻ sống trong những cuộc trò chuyện với AI, thậm chí nhờ AI trò chuyện thay mình chỉ với những câu lệnh đơn giản như "Hãy viết giúp tôi câu trả lời cho sếp với nội dung sau…". Trong khi AI ngày càng thông minh và "con người" hơn, nhiều người lại dần trở nên gượng gạo trong những tương tác "offline" – khi không còn sự hỗ trợ của công nghệ.

Trong kỉ nguyên mạng xã hội và trí tuệ nhân tạo, kết nối chưa bao giờ dễ dàng đến thế, nhưng cũng chưa bao giờ mỏng manh đến vậy. Và chính lúc này, những kết nối thật - những ánh nhìn, câu chuyện, khoảnh khắc gặp gỡ - mới là điều chúng ta cần tìm lại.

Những cuộc hội thoại được gợi ý sẵn

Dù những bàn luận về AI mới trở nên sôi nổi trong thời gian gần đây, nhưng thực chất, AI đã được "chọn mặt gửi vàng" để thay con người giao tiếp từ một thập kỷ trước.

Năm 2015, Google cho ra mắt Smart Reply – tính năng tự động gợi ý ba câu trả lời dựa trên nội dung email. Tương tự, Meta-AI cũng có khả năng hoàn thiện caption và gợi ý bình luận.

Hiểu ngữ cảnh, dự đoán cảm xúc, hoàn thiện câu trả lời - AI giúp mọi tương tác của con người trở nên mượt mà và chuyên nghiệp hơn mà không cần bỏ nhiều suy nghĩ.

Chị T (25 tuổi), nhân viên văn phòng tại TP.HCM chia sẻ: "Từ lúc bắt đầu ứng dụng AI trong công việc, tôi cũng dần lệ thuộc vào nó cho những tương tác hằng ngày. Kể cả việc nhắn tin cho những người bạn lâu ngày không nói chuyện, tôi cũng không cần suy nghĩ quá nhiều, chỉ cần đưa vài ý là AI đã trả về một tin nhắn rất hay và đúng ý".

Nghịch lý kết nối trong kỷ nguyên số

Việc sử dụng AI để tạo nội dung từ email công việc cho đến những tin nhắn đơn giản - phản ánh mức độ tiện lợi mà công nghệ mang lại trong giao tiếp hằng ngày. Nhưng mặt trái của sự tiện lợi này là một xu hướng lớn hơn: chúng ta đang dành nhiều thời gian cho màn hình hơn là cho nhau ở ngoài đời thực.

Giáo sư Sherry Turkle (MIT) từng viết về đời sống gắn liền với smartphone: “Chúng ta luôn ở một nơi nào đó khác”. Nhận định này càng chính xác trong thời đại hiện nay, khi công nghệ trở thành trung tâm của mọi tương tác.

Chiếc điện thoại thông minh cho phép ta trò chuyện với nhiều người cùng lúc, đồng thời tạo nên nhịp giao tiếp nhanh. Dù đang ngồi trong quán cà phê với bạn bè, khoảnh khắc trước mắt vẫn có thể được “chia sẻ” tức thì với hàng trăm người trên mạng xã hội, kéo theo hàng loạt phản hồi và cuộc hội thoại mới, trong khi đó sự chú ý dành cho người trước mặt thì bị phân tán.

Trong môi trường số, mọi thứ đều nhanh, tiện và không đòi hỏi nhiều nỗ lực. Lâu dần, con người ưu tiên giao tiếp qua màn hình, còn nhu cầu gặp gỡ và kết nối ngoài đời thực thì dần trở nên mờ nhạt. Chưa bàn tới viễn cảnh AI “thống trị”, chính chúng ta đang chủ động nhường chỗ cho công nghệ trong những kết nối vốn cần sự hiện diện thật giữa người với người.

Mất kết nối để kết nối thật

Kết nối thật, hiểu đơn giản là khi sự chú ý dành cho đối phương không còn bị "xé nhỏ" giữa những tương tác "đa kênh" trên mạng và ngoài đời, mà được dành trọn vẹn cho khoảnh khắc đang diễn ra hiện tại. Trong bối cảnh hiện nay, khi gần như mọi tương tác đều lấy công nghệ làm trung tâm, việc tạo ra và nuôi dưỡng kết nối thật đòi hỏi nhiều sự chủ động hơn từ mỗi người. Đó là khi ta sẵn sàng mở lòng với những mối quan hệ mới, dành thời gian làm mới những kết nối cũ, dù trong quá trình đó không tránh khỏi những ngại ngùng hay xung đột mà không AI nào có thể thay ta vượt qua.

Và trong thời đại 4.0, kết nối thật có thể bắt đầu từ những lựa chọn rất nhỏ: đó là khi ta tạm gác điện thoại qua một bên, giảm bớt sự chú ý cho màn hình để nhường chỗ cho những cuộc trò chuyện trực tiếp. Khi ta chủ động tách mình khỏi những mối phân tâm từ công nghệ, chủ động "mất kết nối" với thế giới ảo cũng là lúc ta cho phép bản thân hòa mình vào những khoảnh khắc kết nối ngoài đời thực.

Đó cũng chính là tinh thần mà Heineken đã lan tỏa xuyên suốt hai mùa lễ hội. Với thông điệp "Mở Kết Nối Thật, Tết Bật Heineken", Heineken tin rằng thời điểm cuối năm không chỉ là khi ta nhìn lại hành trình đã trải qua, mà còn là thời khắc đặc biệt để khám phá lại vẻ đẹp của những kết nối thật. Chính những phút giây khi mỗi người thật sự hiện diện trong bầu không khí chung, niềm vui mùa lễ hội mới trọn vẹn nhất.

Mùa lễ hội năm nay, Heineken tiếp tục viết tiếp thông điệp này với chuỗi hoạt động đặc biệt, khởi đầu bằng việc ra mắt tuyệt tác bia sủi Heineken Brut Lager. Heineken Brut Lager là bia, nhưng hơn cả bia. Đó là sự kết hợp tinh tế của chất đại mạch, điểm nhẹ nốt hương hoa và trái cây, cùng lớp bọt sủi mịn màng. Đây là dòng sản phẩm cao cấp nhất của thương hiệu Heineken, được chế tác và nhập khẩu 100% từ Hà Lan, lần đầu tiên có mặt tại thị trường Việt Nam trong mùa lễ hội năm nay. Sau màn "debut" đẳng cấp trên du thuyền Elite, Heineken Brut Lager đã nhanh chóng phủ sóng trong giới sành bia, trở thành biểu tượng mới khai màn những bữa tiệc đẳng cấp và khơi nguồn cảm hứng cho những kết nối thật.

Mùa lễ hội 2026 đang đến rất gần, Heineken hứa hẹn sẽ mang đến loạt trải nghiệm nâng tầm cho người tiêu dùng. Nối tiếp màn ra mắt sản phẩm mới, "signature" đại tiệc Countdown sẽ chính thức quay trở lại ở tại hai đầu cầu Nha Trang và Hà Nội khuấy động không khí giao thừa bằng những màn trình diễn âm thanh, ánh sáng trên sân khấu mở rộng đa chiều đẳng cấp.

Không chỉ dừng lại ở đó, Heineken còn ra mắt một bộ sưu tập "vũ khí" đặc biệt phiên bản mùa lễ hội - được thiết kế để "phủ xanh" tinh thần kết nối thật trong từng cuộc hẹn, từng khoảnh khắc chạm ly đón năm mới, theo một phong cách "chỉ có thể là Heineken". Nếu mùa lễ hội năm ngoái, thương hiệu từng tạo nên làn sóng khi đưa ra chiếc Boring Phone - một cú nhắc đầy duyên dáng về việc tạm rời xa thế giới ảo để mở kết nối thật- thì năm nay, Heineken sẽ tiếp tục mang đến ý tưởng có 1-0-2 nào để nâng tầm thông điệp "Mở kết nối thật, Tết bật Heineken"?

Câu trả lời sẽ sớm được bật mí - và tất cả những gì chúng ta cần làm lúc này là cùng mở ra những kết nối thật, tận hưởng những khoảnh khắc đời thực quý giá và chào đón một mùa lễ hội rực rỡ cùng Heineken .

