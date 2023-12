Loạt sự cố trang phục của idol Kpop: BLACKPINK liên tục bị tuột áo, nguyên 1 cây kim còn vướng trên áo Karina (aespa)

Đối với các ngôi sao, việc gặp sự cố trang phục trong quá trình biểu diễn thường xảy ra nhiều như cơm bữa, đặc biệt là với các idol Hàn Quốc. Tuy nhiên, cách xử lý chuyên nghiệp của mỗi người khi vấp phải sự cố mới là điều khiến các fan cảm thấy nể phục họ hơn.

Khi thực hiện tour diễn vòng quanh thế giới cùng TWICE, chị cả Nayeon đã màn trình diễn solo ca khúc Pop!. Do phải thực hiện những động tác vũ đạo mạnh nên chiếc váy của Nayeon đột nhiên "phản chủ", làm để lộ quá nửa quần bảo hộ bên trong. Thành viên TWICE nhanh chóng chỉnh lại trang phục để tiếp tục phần biểu diễn.

Chiếc váy đỏ làm lộ quá nửa quần bảo hộ của Nayeon

Sự cố tuột áo của các idol cũng thường xảy ra nhiều vô kể. Taemin (SHINee) bỗng phát hiện mình bị "lộ hàng" khi đang biểu diễn, anh chàng nhanh chóng nở một nụ cười e lệ rồi lấy tay che áo lại. Jaemin nhóm NCT cũng gặp sự cố tương tự Taemin nhưng anh chàng lại bị đồng đội trêu đùa.

Taemin "lộ hàng" khi đang biểu diễn

Jaemin bị trêu chọc vì chiếc áo quá sexy

Các thành viên BLACKPINK cũng thường phải chỉnh đốn trang phục ngay trên sân khấu vì gặp sự cố. Nếu như Rosé nhờ sự trợ giúp từ vũ công thì Lisa lại có ngay Rosé hỗ trợ.

Lisa nhờ Rosé chỉnh áo

Rosé và vũ công loay hoay với chiếc áo

Một ví dụ nữa chứng tỏ cho sự bất cẩn của stylist chính là trường hợp của Karina. Thành viên aespa đã lên sân khấu với... nguyên một chiếc kim còn vướng trên tay áo. Các fan đã vô cùng bức xúc vì ekip không chịu kiểm tra kỹ càng lại trang phục, chiếc kim này có thể gây đau đớn cho Karina.

Nguyên 1 chiếc kim còn vướng chỉ trên tay áo Karina

Và đây không phải là lần duy nhất, nhiều người phát hiện Karina có lẽ là người gặp sự cố trang phục nhiều nhất nhóm, khi thì suýt bung dây áo, khi thì giày lại bị bung ngay trên sân khấu.



Chiếc dây áo sắp đứt của Karina