Loạt phim mới của Yoo Ah In có thể bị hoãn chiếu

Ngành công nghiệp điện ảnh đang theo sát tin tức "Ảnh đế" Yoo Ah In bị cảnh sát điều tra vì thường xuyên sử dụng chất cấm propofol. Các bộ phim mới của nam tài tử dự kiến ​​ra mắt vào cuối năm nay cũng có khả năng cao bị trì hoãn.

Yoo Ah In hiện đang bị điều tra vì nghi sử dụng chất cấm thường xuyên

Theo công ty quản lý UAA của Yoo Ah In, nam diễn viên đang bị điều tra vì nghi sử dụng propofol: "Yoo Ah In gần đây đang bị cảnh sát điều tra về propofol. Chúng tôi tích cực hợp tác với các cơ quan điều tra trong cuộc, đồng thời sẵn lòng giải trình những vấn đề liên quan".

Ngày 6/2, cảnh sát Seoul đã triệu tập điều tra nam diễn viên Yoo Ah In vì vi phạm Đạo luật kiểm soát ma tuý. Hiện cảnh sát đã yêu cầu Viện nghiên cứu điều tra khoa học quốc gia giám định lông trên cơ thể nam diễn viên nhằm xác định định lượng propofol mà anh sử dụng. Yoo Ah In hiện đã bị cấm xuất cảnh.

Những người trong ngành cho biết các nhân viên sản xuất và các công ty phân phối đang xem xét chặt chẽ kế hoạch phát hành các bộ phim bom tấn có sự tham gia của Yoo Ah In.

Bộ phim The Match được kỳ vọng sẽ gây tiếng vang khi có sự góp mặt của Lee Byung Hun và Yoo Ah In có khả năng bị hoãn chiếu.

Bộ phim mới của Netflix The Match, với sự tham gia của Lee Byung Hun và Yoo Ah In, dự kiến ​​phát hành vào tháng 4, có thể bị hoãn chiếu. Trong phim, Yoo Ah In vào vai kỳ thủ cờ vây Lee Chang Ho. Các nguồn tin cho biết Netflix hiện đang thảo luận có nên dời lịch phát hành The Match sang sau tháng 5 hay không. Quyết định sẽ được đưa ra dựa trên kết quả điều tra của cảnh sát.

Hi.5, một phim khác do Yoo Ah In đóng chính dự kiến ​​ra rạp vào tháng 6. Đây là bộ phim rất được mong đợi vì là tác phẩm đầu tiên của đạo diễn Kang Hyeong Cheol sau 5 năm vắng bóng. Kang Hyeong Cheol được biết đến với các dự án ăn khách bao gồm Sunny (2011) và Swing Kids (2018). Hi.5, do Ra Mi Ran và Ahn Jae Hong đóng chính, lấy bối cảnh những năm 1970 và kể câu chuyện về những nữ thợ lặn sống ở một ngôi làng ven biển yên bình, họ có được siêu năng lực chỉ sau một đêm.

Yoo Ah In gần đây cũng đã kết thúc quá trình quay cho loạt phim Goodbye Earth của Netflix. Dự án dự kiến ​​ra mắt vào quý 4 năm nay.

Các nguồn tin trong ngành cho biết Yoo Ah In, nhân vật chính trong loạt phim Netflix Hellbound (2021) của đạo diễn Yeon Sang Ho cũng đang chuẩn bị quay phần hai của loạt phim vào tháng 6. Hiện các nhà sản xuất đang theo dõi chặt chẽ cuộc điều tra của cảnh sát để quyết định có tiếp tục thực hiện dự án hay không.