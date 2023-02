"Ông nội" Song Joong Ki đóng phim mới, hứa hẹn có thêm một vai diễn “đỉnh chóp”

Hồi cuối năm ngoái, bộ phim Cậu Út Nhà Tài Phiệt đã tạo ra một cơn sốt khủng khiếp. Nhắc đến dự án truyền hình này, các khán giả sẽ ngay lập tức nhớ đến hai người, đó là Song Joong Ki và "ông nội" của anh trong phim - nam diễn viên gạo cội Lee Sung Min.

Sắp tới, cả hai ngôi sao đều có cho mình những kế hoạch mới. Nếu như Song Joong Ki góp mặt trong tác phẩm thuộc thể loại lãng mạn mang tên My Name is Loh Kiwan, thì Lee Sung Min lại tham gia tác phẩm thuộc thể loại giật gân Unlucky Day.

Được biết, Lee Sung Min thủ vai Oh Taek, một tài xế lái taxi. Một ngày nọ, có vị khách trả ông số tiền 1 triệu won để chở người đó tới Mokpo. Dẫu vậy, sau đó Oh Taek lại nhận ra đây là một kẻ giết người hàng loạt.

Yoo Yeon Seok, Lee Sung Min và Lee Jung Eun là những diễn viên chính của bộ phim Unlucky Day - nguồn: Soompi

Kẻ giết người này tên Geum Hyuk Soo và do nam diễn viên Yoo Yeon Seok đảm nhận. Trong khi đó, nữ diễn viên gạo cội Lee Jung Eun hóa thân thành Hwang Soon Gyu, một người mẹ tuyệt vọng đang truy đuổi Geum Hyuk Soo bởi hắn ta đã sát hại con trai cô.

Unlucky Day do đạo diễn Pil Gam Sung chỉ đạo sản xuất. Đây là người đứng sau thành công của bộ phim điện ảnh Con Tin: Ngôi Sao Mất Tích (Hostage: Missing Celebrity) - tác phẩm đã đạt doanh thu phòng vé 13.1 triệu USD (kinh phí sản xuất: 6.3 triệu USD) và giúp các thành viên đoàn phim nhận đề cử tại các giải thưởng danh giá, bao gồm Giải điện ảnh Rồng xanh, Giải thưởng nghệ thuật Baeksang và Giải thưởng nghệ thuật điện ảnh Chunsa.

Bộ phim Unlucky Day phát sóng trên TVING, dự kiến sẽ ra mắt khán giả vào nửa sau của năm 2023.