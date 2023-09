Loạt phim Hàn bị chê bai vì "nhồi nhét" chuyện tình nam nữ: Số 8 gây tranh cãi bởi trích đoạn cực nhạy cảm

Không thể phủ nhận, chính những bộ phim về tình yêu nam nữ đã làm nên sự thành công vang dội của ngành công nghiệp truyền hình Hàn bao năm nay. Thế nhưng không phải bộ phim nào cũng cần thiết lồng ghép chuyện tình yêu. Thậm chí có những tác phẩm còn bị cho là "phiền phức" khi cố gắng cài cắm những chi tiết lãng mạn.

Trong Tầng lớp Itaewon, cuộc sống của Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon) bị đảo lộn sau khi anh bị đuổi học và cha qua đời trong một vụ tai nạn. Theo bước của cha, anh mở quán rượu DanBam ở Itaewon và sau đó, từng bước khiến kẻ thù trong quá khứ phải quỳ gối xin lỗi mình.

Người xem hầu hết đều cảm thấy khó chịu với khía cạnh tình tay ba vì nó bị lạm dụng quá mức trong phim. Mỗi nhân vật trong câu chuyện đều đã rất độc đáo và thú vị, bởi vậy chuyện tình cảm nam nữ của ba người chỉ mang đến cảm giác "lạc quẻ" so với cốt truyện. Thêm vào đó, nhiều người cũng cho rằng cặp đôi Park Seo Joon - Kim Da Mi không thực sự có phản ứng hóa học trong phim.

2. Memories of the Alhambra

Yoo Jin Woo (Hyun Bin) là CEO của một công ty đầu tư, anh ta mạnh mẽ, tài giỏi, có bằng kỹ sư và là thiên tài trong lĩnh vực phát triển trò chơi điện tử. Đau khổ sau khi người bạn thân nhất phản bội, anh lên đường công tác tới Granada, Tây Ban Nha và vô tình gặp được Jung Hee Joo (Park Shin Hye). Cả hai lập tức bị cuốn vào một loạt các sự kiện kỳ lạ và bất ngờ.

Nhiều khán giả cho rằng, Memories of the Alhambra là một tác phẩm trọn vẹn, ngoại trừ việc cặp đôi chính không hề ăn ý. Chuyện tình cảm của hai người được phát triển một cách đầy gượng ép và kết thúc một cách kỳ lạ. Khán giả thậm chí còn kỳ vọng bộ phim giảm thời lượng câu chuyện tình yêu để bổ sung thêm các ý tưởng xoay quanh ngành công nghiệp sản xuất game.

3. Prison Playbook

Kim Je Hyuk (Park Hae Soo), một cầu thủ bóng chày nổi tiếng, bị bắt sau khi dùng vũ lực để xử lý gã biến thái suýt làm nhục em gái mình. Anh ta bị kết án một năm tù, và tại nhà giam, anh gặp lại người bạn thân thuở thơ ấu nay trở thành quản ngục, cùng rất nhiều người bạn tù đặc biệt. Một câu chuyện đầy tiếng cười và đậm vị chữa lành đã mở ra ở một nơi mà hiếm ai có thể nghĩ đến - nhà tù.

Hầu hết khán khi xem loạt phim này sẽ không nghĩ đến sự tồn tại của câu chuyện tình yêu nam nữ. Tuy nhiên, nó vẫn được cài cắm trong phim, với sự xuất hiện của nhân vật bạn gái Je Hyuk. Ngoài việc là sự kết nối với thế giới bên ngoài trại giam ra thì khán giả đều đồng loạt cho rằng, chuyện tình cảm của Je Hyuk là thừa thãi và đáng quên.

4. Hwarang

Hwarang xoay quanh một nhóm những người trẻ, vô cùng ưu tú, tài giỏi, được hoàng hậu Ji So lựa chọn để giúp bà bảo vệ ngai vàng của con trai - Sam Maek Jong (Park Hyung Shik). Khán giả mong muốn Hwarang có thể thực sự là một bộ phim về tình huynh đệ, mối quan hệ gắn kết của những người trẻ đầy hoài bão, lý tưởng. Tuy nhiên, chuyện tình yêu nam - nữ lại được đề cập quá nhiều trong tác phẩm.

5. Start Up

Cho đến nay, Start Up vẫn luôn là bộ phim gây ra rất nhiều tranh cãi về việc xây dựng chuyện tình tay ba, khiến Han Ji Pyung (Kim Seon Ho) trở thành nam phụ đáng thương kiểu mẫu trong làng phim Hàn. Theo dõi chuyện tình tay ba trong phim, nhiều người còn mong muốn "cắt sóng" tuyến tình cảm nam nữ để đây có thể thực sự là một tác phẩm về "start up" - khởi nghiệp của những người trẻ.

6. The K2

Nếu ở Start Up, khán giả tiếc nuối cho nam phụ thì sang The K2 , nữ phụ lớn tuổi Choi Yoo Jin (Song Yoon Ah) lại là "chấp niệm" bao năm của người xem. Mối quan hệ của Yoo Jin và vệ sĩ của mình - Kim Je Ha (Ji Chang Wook) còn lãng mạn hơn cả tình yêu. Điều này khiến cho khán giả cảm thấy nữ chính Go An Na (Im Yoon Ah) quá thừa thãi. Thậm chí phim không cần thiết phải xây dựng câu chuyện tình cảm nam nữ để tập trung thời lượng vào những cuộc chiến thú vị và gay cấn hơn.

7. My Country: The New Age

My Country: The New Age lấy bối cảnh từ cuối thời Goryeo đến đầu thời Joseon, về hai người bạn có những quan điểm trái ngược về vấn đề "đất nước". Seo Hwi (Yang Se Jong) là một chiến binh mạnh mẽ, không bao giờ thỏa hiệp - Nam Sun Ho (Woo Do Hwan) là người thông minh và tài năng nhưng vì xuất thân thấp kém nên luôn bị coi thường.

Giống như Hwarang , người hâm mộ cảm thấy chuyện tình yêu nam nữ trong phim khá gượng ép, lẽ ra biên kịch chỉ nên để tác phẩm này là câu chuyện về tình huynh đệ, vào sinh ra tử cùng nhau thay vì cố gắng thêm vào câu chuyện một nữ chính.

Yoon Ji Woo (Han So Hee) từng là một nữ sinh bình thường nhưng buộc phải lao vào cuộc chiến để trả thù cho người đã giết cha mình. Cô quyết định gia nhập băng đảng Dongcheon do Choi Mu Jin (Park Hee Soon) cầm đầu, trở thành gián điệp, bị đưa vào đơn vị điều tra ma túy của cảnh sát. Tại đây cô gặp thám tử Jeon Pil Do (Ahn Bo Hyun) và nảy sinh mối quan hệ đặc biệt.

Ban đầu, Jeon Pil Do rất ghét Yoon Ji Woo vì cô đã phá hỏng chiến dịch mà anh đã lên kế hoạch từ nhiều tháng nay. Chuyện từ ghét đến yêu của hai người bị khán giả cho là không phù hợp với tính chất của bộ phim, khiến cho nhân vật chính xao nhãng chuyện báo thù. Chưa kể, phim còn cài cắm một cảnh nóng vô cùng táo bạo và không thực sự cần thiết giữa hai người, làm bùng nổ tranh cãi suốt một thời gian dài.

