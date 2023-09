Nữ thần dao kéo đẹp nhất phim Hàn hiện tại gây bất ngờ với ảnh thời chưa ra mắt, nhìn cứ ngỡ người khác

Go Yoon Jung là nữ diễn viên mới vào nghề được vài năm nhưng lại có một sự nghiệp vô cùng đáng mơ ước. Cô có những vai chính nổi đình đám, diễn xuất đang dần được công nhận sau một giai đoạn chủ yếu được chú ý nhờ diện mạo quá xinh đẹp nhờ một vài can thiệp thẩm mỹ.



Hiện tại, Go Yoon Jung đang thành công vang dội với vai diễn Jang Hui Soo trong bộ phim đình đám Moving (Đội Thiếu Niên Siêu Đẳng). Đây là tác phẩm giúp cô thực sự được công nhận về năng lực diễn xuất. Trong phim, cô vào vai một nữ sinh có siêu năng lực được thừa hưởng từ bố và luôn phải cố gắng để sống như một người bình thường. Phân cảnh Hui Soo một mình đánh nhau với 17 người bạn cùng lớp được cho là cảnh phim xuất sắc nhất trong sự nghiệp của mỹ nhân trẻ tính đến thời điểm hiện tại.

Những ngày mới bắt đầu sự nghiệp, Go Yoon Jung luôn được tung hô với cái tên "mỹ nhân có gương mặt tỷ lệ kim cương" hay "nữ thần giao kéo thế hệ mới". Cô là trường hợp bị nhan sắc lấn át diễn xuất, dù diễn không tệ nhưng trước Moving, cô chưa từng được thừa nhận là một diễn viên có thực lực. Phải tới tác phẩm lần này, Go Yoon Jung mới thực sự tỏa sáng đúng với vai trò của mình.

Giữa thời điểm cả nhan sắc lẫn diễn xuất của Go Yoon Jung đều tỏa sáng hơn bao giờ hết, những hình ảnh trong quá khứ, thời điểm còn đi học của cô bất ngờ được nhắc lại. Đây là giai đoạn cô được tuyển chọn làm người mẫu cho Univ20 (Daehak Naeil), một tạp chí đại học. Tạp chí này thường chọn những sinh viên không phải là người nổi tiếng hoặc thực tập sinh để chụp ảnh. Đây là thời điểm trước khi cô được ký hợp đồng với công ty quản lý để ra mắt với tư cách người mẫu, diễn viên.

Nhìn những hình ảnh thời chưa ra mắt của Go Yoon Jung, khán giả phải thừa nhận rằng cô vốn dĩ rất xinh đẹp thế nhưng nét đẹp thời đó tương đối đại trà, không thực sự đặc biệt. So sánh với ảnh hiện tại, nếu không nói có lẽ nhiều người không nhận ra Go Yoon Jung, cô trông rất khác, nhất là phần khuôn miệng.

Nguồn: Koreaboo