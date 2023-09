Loạt idol quy tụ Adex Kpop Super Concert 2023: 2 anh cả EXO hút fan, "Beyoncé xứ Hàn" Ailee sẵn sàng "quẩy" cùng fan Việt

Mới đây, Adex Kpop Super Concert 2023 khiến cộng đồng fan Kpop “rần rần" khi công bố dàn line-up đình đám sẽ góp mặt tại đại nhạc hội ngày 26/9. Được tổ chức bởi WOOWA ADEX nhân sự kiện ra mắt nền tảng di động OKOK tại Việt Nam, fan Việt sẽ có cơ hội gặp gỡ, “quẩy” cùng thần tượng. Từ những thông tin đầu tiên về sự kiện được hé lộ, người hâm mộ đã đứng ngồi không yên bởi loạt idol hàng đầu Kpop xuất hiện.

Dàn line-up đình đám của Adex Kpop Super Concert 2023

Đầu tiên phải kể đến 2 anh cả EXO Xiumin - Suho. Tháng 6 vừa qua, EXO comeback cùng album phòng thu thứ 7 - EXIST và ca khúc chủ đề Cream Soda làm mưa làm gió làng nhạc. Adex Kpop Super Concert 2023 là sự kiện âm nhạc đầu tiên hai mẩu EXO gặp gỡ fan Việt sau 8 năm kể 2015. Không chỉ là anh cả của EXO, Suho và Xiumin còn có sự nghiệp solo vững chắc với loạt bài hát "nằm lòng" fandom như Let's Love (2020), Brand New (2022) hứa hẹn "khuấy đảo" không khí đêm nhạc.

Suho và Xiumin vừa trở lại cùng EXO trong thời gian gần đây

Một cái tên khác không thể bỏ qua chính là "Beyoncé xứ Hàn" Ailee. Với loạt hit quốc dân như I Will Show You, U&I hay I Will Go to You Like the First Snow, Ailee là một trong những nghệ sĩ nữ solo thành công nhất Hàn Quốc. Cô được yêu thích bởi vocal nội lực, những nốt cao chót vót khiến người nghe không khỏi kinh ngạc. Lần thứ 2 đến Việt Nam trong năm 2023, Ailee khiến dân tình cực trông đợi được thẩm giọng ca “thần thánh” ngoài đời.

Ailee là một trong những nghệ sĩ nữ solo thành công nhất Hàn Quốc

Với fan Kpop gen 2, T-ARA một trong những nhóm nhạc nữ đông fan nhất. Adex Kpop Super Concert 2023 có sự tham gia của thành viên T-ARA Eun-Jung. Dù đã tập trung sự nghiệp diễn xuất, nhưng tài năng âm nhạc của giọng ca chính T-ARA vẫn được fan Việt thuộc nằm lòng. Ngoài ra, đại nhạc hội còn quy tụ Cherry Bullet - nhóm nữ gen 3 đến từ FNC Ent. Với dàn line-up toàn idol Kpop hàng đầu, Adex Kpop Super Concert 2023 được kỳ vọng sẽ tạo nên dấu ấn đáng nhớ cùng fan Việt vào cuối tháng 9 này.

Eun-Jung (T-ARA) hội ngộ fan Việt

Nhóm nữ nhà FNC Cherry Bullet

ADEX KPOP SUPER CONCERT 2023 chính thức diễn ra vào đúng 19 giờ, thứ 3 ngày 26/09/23 tại Trung tâm Hội chợ & Triển lãm Sài Gòn SECC - Quận 7, TPHCM (khu vực ngoài trời). Sự kiện được thực hiện bởi Vietnam Leading Entertainment và i17 Live Entertainment. Vé sẽ được đổi miễn phí khi đăng ký thành viên và đáp ứng điều kiện của Ban Tổ Chức tại website: www.okokadex.com.