Loạt hit Kpop suýt rơi vào tay người khác

LOVE DIVE (IVE)

LOVE DIVE là siêu hit của nhóm nữ IVE và ca khúc hiện vẫn đang "làm mưa làm gió" trên các BXH âm nhạc Kpop. Thế nhưng ít ai biết rằng, bản demo của ca khúc này từng được gửi cho cô nàng Sunmi.



Trong một buổi phát sóng trực tiếp, cựu thành viên Wonder Girls tiết lộ ca khúc LOVE DIVE ban đầu được nhà sản xuất gửi cho cô nàng: "Mình đã từng nhận bản demo ca khúc này và đây thực sự là phong cách mà mình theo đuổi. Nhưng mình cảm thấy rằng bài hát sẽ hấp dẫn hơn nhiều khi được thể hiện bởi một nhóm nhạc hơn là một nghệ sĩ solo". Sunmi cũng chia sẻ rằng phiên bản mà IVE phát hành có nhiều nét mới mẻ hơn so với bản demo mà cô nàng nhận được.

Bản hit LOVE DIVE suýt chút nữa đã thuộc về Sunmi

The Eve (EXO)

The Eve của EXO là ca khúc được anh chàng Henry Lau tham gia sáng tác, ra mắt trong album The War của nhóm. The Eve được chính Henry Lau thu âm bản demo và anh chàng từng có ý định dành riêng ca khúc này cho mình, tuy nhiên các nhà soạn nhạc khác lại cho rằng bài hát phù hợp hơn với EXO nên cuối cùng nhóm đã nhận và thể hiện hoàn hảo bản hit này.

Henry thể hiện The Eve thì sao nhỉ?

La Vie en Rose (IZ*ONE)

Trước khi La Vie en Rose thuộc về IZ*ONE, bài hát này từng suýt trở thành ca khúc của CLC khi đoạn video vũ đạo của một nhóm nhảy với tên của từng thành viên CLC được dán lên người bất ngờ bị rò rỉ trên mạng. Khi nhóm nữ nhà CUBE Entertainment comeback cùng No, thành viên Yeeun đã xác nhận rằng nhóm từng hoàn tất việc thu âm cho La Vie en Rose trước khi nó trở thành bài hát ra mắt của IZ*ONE.

CLC đã thu âm xong ca khúc này

Siren (Sunmi)

Sunmi từng tự mình chia sẻ rằng Siren là sản phẩm hợp tác giữa cô và nhà sản xuất Frants vào năm 2015. Ca khúc khi đó được dự tính sẽ trở thành bài hát chủ đề trong album Why So Lonely của Wonder Girls. Nhưng sau đó, Why So Lonely lại trở thành bài hát comeback chính thức của nhóm, còn Siren sau đó được Sunmi phát hành dưới tư cách là nghệ sĩ solo.



Siren được ra mắt sau khi Wonder Girls tan rã

Zimzalabim (Red Velvet)

Cặp đôi nhà sản xuất của Zimzalabim từng tiết lộ một sự thật bất ngờ rằng ca khúc thực chất được sáng tác trước cả khi Red Velvet ra mắt. Theo như cặp đôi chia sẻ, Zimzalabim ban đầu được viết cho nhóm nhạc tiền bối cùng công ty là SNSD từ tận năm 2013. I Got A Boy chính là cảm hứng để nhà sản xuất viết nên ca khúc "thần chú" này. Tuy nhiên vài năm sau đó thì nghệ sĩ được chọn để thể hiện lại là Red Velvet.

SNSD đọc thần chú Zimzalabim thì thế nào nhỉ?

As If It's Your Last (BLACKPINK)

Trên một chương trình radio vào năm 2021, Minzy - cựu thành viên 2NE1 đã tiết lộ rằng bản hit mùa hè As If It's Your Last của BLACKPINK vốn thuộc về nhóm nhạc của cô. Theo nữ ca sĩ, 2NE1 được trao bản demo vào cuối năm 2013, đầu năm 2014. Bài hát được dự định đưa vào Crush - album cuối cùng của nhóm. Tuy nhiên cuối cùng 2NE1 đã chọn ca khúc Come Back Home làm bài hát chủ đề chính thức.



Tiết lộ này thật sự bất ngờ

Ko Ko Bop (EXO)

Một trong những nhà sản xuất của ca khúc Ko Ko Bop - Styalz Fuego từng đăng tải một bài viết tiêt lộ sự thật thú vị lên tài khoản Twitter cá nhân, khiến nhiều fan Kpop vô cùng bất ngờ. Cụ thể, nhà viết nhạc người Úc chia sẻ: "Ko Ko Bop vốn dĩ được viết dành riêng cho các thành viên Red Velvet, chính vì thế mà phiên bản gốc được thực hiện cao hơn 3 nốt, nhưng sau đó đã được hạ xuống để phù hợp tông giọng của EXO".

Không thể tưởng tượng nổi nếu Red Velvet hát Ko Ko Bop

Up & Down (EXID)

Rapper của EXID - LE từng tiết lộ rằng cô và nhà sản xuất Shinsadong Tiger vốn sáng tác bài hát này cho solo album của nữ ca sĩ/rapper Jessi. Thế nhưng trong quá trình thu âm Up & Down, Jessi đã đề nghị ngược lại với LE rằng ca khúc hợp với gu âm nhạc của EXID nhiều hơn. Và may mắn thay, chính nhờ sự từ chối của Jessi mà Up & Down lại thuộc về EXID và trở thành bản hit đình đám giúp nhóm đổi đời.



Suýt nữa EXID để lọt mất bản hit này vào tay đàn chị

Into The New World (SNSD)

Into The New World lẽ ra đã thuộc về nhóm nhạc tiền bối của SNSD là M.I.L.K. Bài hát dự định sẽ nằm trong album phát hành vào năm 2002 của M.I.L.K, tuy nhiên nhóm đã tan rã trước khi kịp ra mắt sản phẩn âm nhạc này. Do đó, Into The New World thời điểm đó được chọn là ca khúc ra mắt của girlgroup mới nhà SM - SNSD và trở thành bài hát quốc dân đình đám của Kpop.

Into The New World lẽ ra đã thuộc về nhóm nhạc tiền bối của SNSD là M.I.L.K

Something (Girl's Day)

Something có thể nói là ca khúc đưa Girl's Day lên đỉnh cao sự nghiệp, thế nhưng ít ai biết rằng bài hát này ban đầu vốn được dành cho cựu thành viên SISTAR - Hyorin. Theo lời chia sẻ từ nhà sản xuất Something, sau khi nghe bản demo, giọng ca chính của SISTAR cảm thấy phong cách của ca khúc không phù hợp với cô. Sau nhiều lần thảo luận, các nhà sản xuất đã trao lại Something cho Girl's Day và ca khúc trở thành bản hit đình đám nhất trong sự nghiệp của nhóm.



Cũng hơi tiếc nhỉ?

Hot Summer (f(x))

Bản hit mùa hè của f(x) từng là bài hát được viết dành cho SNSD. f(x) và SNSD vốn theo đuổi concept khác nhau nên việc Hot Summer suýt thì thuộc về SNSD là một thông tin vô cùng thú vị đối với nhiều fan Kpop. Được biết, SNSD đã từng thu âm cho ca khúc này và ban đầu nó có tên Take Over.

SNSD sẽ mang đến 1 Hot Summer cực cháy?

Good Boy (GD x Taeyang)

Trong một cuộc phỏng vấn, G-Dragon từng bật mí rằng ca khúc Good Boy của anh chàng với Taeyang đáng lẽ ra là dành cho BIGBANG. Được biết, G-Dragon và Taeyang là người thu âm bản demo cho ca khúc này. Tuy nhiên sau khi thu âm xong, 3 thành viên còn lại đều vướng lịch trình cá nhân và chủ tịch Yang cũng cảm thấy sự kết hợp giữa G-Dragon và Taeyang khá thú vị nên đã quyết định phát hành ca khúc này chỉ với 2 thành viên.

Chuyển qua chuyển lại cuối cùng vẫn vào tay thành viên BIGBANG thôi!

Very Very Very (I.O.I)

Trong một buổi phát sóng trực tiếp, thành viên Jungyeon (TWICE) từng tiết lộ bản hit Very Very Very của I.O.I vốn dĩ đã thuộc về nhóm nữ 9 thành viên. Park Jin Young là người viết ca khúc này, tuy nhiên sau đó chủ tịch của JYP đã tặng lại nó cho I.O.I. Jungyeon cũng chia sẻ rằng sau khi Very Very Very được trao cho I.O.I, TWICE nhận được ca khúc mới là T.T và cô nàng cảm thấy rất vui vì mỗi bài hát đã tìm thấy chủ nhân phù hợp.

I.O.I và TWICE đều theo đuổi phong cách năng động

RE-BYE (AKMU)

Theo chia sẻ của Lee Chan Hyuk, nguồn cảm hứng để anh sáng tác RE-BYE đến từ bài hát debut của Lee Hi - 1, 2, 3, 4. Anh chàng từng dành tặng RE-BYE cho nữ ca sĩ như một món quà. Thế nhưng, Lee Hi nghĩ rằng bài hát này không phù hợp với tông giọng của cô nàng, bên cạnh đó, Soo Hyun lại rất hứng thú trong việc thể hiện RE-BYE nên cuối cùng ca khúc trở thành bài hát comeback chung của cả hai anh em.



Thôi thì Lee Hi hẹn lần sau!

