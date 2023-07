Loạt dự án chào đón BLACKPINK của fan Việt: Khinh khí cầu, xe bus 2 tầng, màn hình led 3 mặt đường và còn nhiều hơn thế!

Các fan của BLACKPINK nói riêng và cộng đồng fan Kpop nói chung đang đếm ngược từng ngày để sẵn sàng chờ đón concert BORN PINK chính thức đổ bộ Việt Nam. Ngay từ lúc này, đã có rất nhiều dự án "đỉnh của chóp" được các fan Việt đầu tư để đón chào BLACKPINK lần đầu đặt chân đến Hà Nội.

3 fansite lớn nhất của BLACKPINK chơi lớn đầu tư khinh khí cầu chào mừng thần tượng đến Việt Nam, fan quốc tế cũng phải ngỡ ngàng

Một trong những dự án được đầu tư lớn nhất từ 3 fansite của BLACKPINK tại Việt Nam (Hậu cung BLACKPINK, BLACKPINK Vietnam FC và 24/365 with BLACKPINK) đó chính là "Pink Up The Sky" - Khinh khí cầu chào mừng BLACKPINK đến Việt Nam.

Theo đó, 2 chiếc khinh khí cầu này sẽ được phủ hồng dòng chữ “Vietnam BLACKPINK” và “VBLINKS BLACKPINK”. Khinh khí cầu cao 12 mét sẽ được đặt tại khu đất đối diện sân vận động Mỹ Đình trong 2 ngày 29-30/7.

Ngay sau khi dự án được công bố, trên nền tảng mạng xã hội Twitter, các fan quốc tế không khỏi bất ngờ với độ chơi lớn của fan Việt Nam. Không chỉ thế, có người còn khẳng định poster công bố dự án này thậm chí đẹp hơn poster thông báo comeback của BLACKPINK.

2 chiếc khinh khí cầu sẽ được đặt tại khu đất đối diện sân vận động Mỹ Đình vào 2 ngày 29-30/7

Fan quốc tế dành lời khen cho poster làm đẹp hơn cả poster thông báo comeback của BLACKPINK

Một fan Thái phải thốt lên: “Việt Nam chơi lớn thật đấy"

Phủ hồng xe bus 2 tầng và những chiếc xe đạp với hình ảnh của BLACKPINK

Bên cạnh dự án khinh khí cầu, 3 fansite lớn của BLACKPINK cũng có nhiều dự án khác chạy song song. Trong đó phải nhắc tới dự án phủ hồng xe bus 2 tầng với hình ảnh BLACKPINK và chương trình miễn phí bus tour Hà Nội trong các khung giờ cố định hay phủ hồng hình ảnh BLACKPINK trên những chiếc xe đạp chạy diễu hành quanh các con phố gần sân Mỹ Đình.

Sẽ có xe bus 2 tầng phủ hồng với hình ảnh BLACKPINK vòng quanh các tuyến phố Hà Nội

Hình ảnh của BLACKPINK sẽ xuất hiện trên những chiếc xe đạp diễu hành quanh sân vận động Mỹ Đình

Tạo biển màu sân khấu solo cho 4 thành viên BLACKPINK

Để gây ấn tượng và tạo hình ảnh đẹp trên sân Mỹ Đình khi concert diễn ra, 3 fansite của BLACKPINK tại Việt Nam đã tạo dự án đặc biệt đó chính là tạo biển màu riêng cho sân khấu solo của các thành viên.

Cụ thể với sân khấu Flower của Jisoo, Blinks tại Việt Nam sẽ đồng lòng tạo biển màu đỏ. Màu xanh sẽ tương ứng với sân khấu You & Me của Jennie. Tiết mục Gone & On The Ground của cô nàng Rosé sẽ được phủ kín màu trắng và cuối cùng biển màu vàng sẽ được dành cho Lisa cùng LALISA - Money.

Dự án tạo biển màu tương ứng với mỗi màn trình diễn solo của các thành viên BLACKPINK

Biển màu sân khấu solo của mỗi thành viên BLACKPINK từng được thực hiện tại concert BORN PINK ở Philippines

Fansite của Rosé: Chơi lớn với màn hình led 3 mặt đường và xe bus phủ hình ảnh Rosé

Fansite của Rosé (RoseGoldvn - BlackPink ROSÉ 1st Vietnamese Fanpage) đã thông báo dự án đầu tiên trong chuỗi dự án đón thành viên BLACKPINK về Việt Nam đó chính là quảng cáo trên màn hình LED tại TNR Tower. Đây là tòa nhà lớn tại Hà Nội và màn hình LED sẽ có 3 mặt hướng ra 3 tuyến đường lớn ngay tại trung tâm Hà Nội là Chùa Láng, Kim Mã và Nguyễn Chí Thanh.

Ngoài ra, dự án thứ 2 đó chính là chiếc xe bus phủ hình ảnh của Rosé sẽ được chạy quanh quận Hoàn Kiếm và quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình theo 2 khung giờ cố định.

Màn hình Led với hình ảnh của Rosé sẽ được hướng ra 3 mặt đường đắc địa tại Hà Nội

Chiếc xe bus phủ hình ảnh của Rosé chạy quanh quận Hoàn Kiếm và sân vận động Mỹ Đình

Fansite Jennie cùng 3 dự án: Phủ banner dọc tuyến đường sân bay Nội Bài, bus tour và Vespa tour

Dự án đầu tiên được fansite của Jennie tại Việt Nam (Mandoo Jennie VN - 김제니 Black Pink) công bố đó là treo banner dọc tuyến đường từ sân bay quốc tế Nội Bài đến cầu Nhật Tân từ ngày 26/7 đến ngày 1/8.

Dọc tuyến đường sân bay Nội Bài đến cầu Nhật Tân sẽ được phủ banner với hình ảnh của Jennie

Dự án thứ 2 được fansite của Jennie tại Việt Nam công bố đó chính là đoàn roadshow gồm 10 chiếc vespa sẽ di chuyển quanh khu vực Hồ Hoàn Kiếm và trung tâm Hà Nội. Không chỉ vậy, một chiếc xe bus 45 chỗ được bao phủ hình ảnh Jennie sẽ chạy vòng quanh sân vận động Mỹ Đình và khu vực lân cận.

Đoàn 10 chiếc xe vespa cùng hình ảnh Jennie chạy quanh trung tâm Hà Nội

Chiếc xe bus phủ kín hình ảnh Jennie sẽ chạy quanh khu vực sân vận động Mỹ Đình

Lisa - Jisoo cũng được fansite chuẩn bị chào đón bằng chiếc xe bus xịn xò

Hòa chung không khí chào đón BLACKPINK đến Việt Nam, 2 fansite của Lisa (Eternal Light - LISA BlackPink Vietnam Fanpage) và Jisoo (Jisoonly - BlackPink Jisoo Vietnam Fanpage) cũng có dự án riêng mừng thần tượng đến Việt Nam. Theo đó, chiếc xe bus màu vàng tươi phủ hình ảnh Lisa sẽ chạy dọc 8 tuyến đường tại Hà Nội. Bên cạnh đó chiếc xe bus màu hồng sẽ được chạy vòng quanh sân vận động Mỹ Đình và các khu vực lân cận.

Xe bus màu vàng phủ hình ảnh Lisa