Loạt đội tuyển và tuyển thủ tham dự Tứ Phương Đại Chiến Mùa Xuân 2026 dính án phạt

Mạnh tay xử phạt hành vi gian lận tại vòng tuyển chọn Tứ Phương Đại Chiến Mùa Xuân 2026

Ban Tổ chức giải đấu Tứ Phương Đại Chiến Mùa Xuân 2026 vừa chính thức công bố quyết định xử phạt nghiêm khắc đối với một loạt đội tuyển và vận động viên (VĐV) do vi phạm quy định về sử dụng phần mềm thứ ba. Qua quá trình kiểm tra và xác thực dữ liệu hệ thống, Ban Tổ chức xác nhận các đội tuyển Nha Trang – Khánh Hòa, Kiến Thụy – Hải Phòng và Kiến An – Hải Phòng đã có những hành vi không trung thực, vi phạm nghiêm trọng điều lệ giải đấu và ảnh hưởng kết quả trận đấu.

Cụ thể, tại đội Nha Trang – Khánh Hòa, các VĐV Trần Quang Phú, Nguyễn Phúc Duy, Nguyễn Anh Quốc và Ngô Thanh Quyền đều bị phát hiện có sai phạm; đội cũng bị chấm dứt hợp tác với Leader Nguyễn Hồng Sửu. Hai đại diện đến từ Hải Phòng là Kiến Thụy và Kiến An cũng ghi nhận danh sách dài các tuyển thủ vi phạm bao gồm Bùi Tuấn Minh, Phạm Hoàng Nam, Bùi Thành Trung (Kiến Thụy) và Vũ Hà Thanh Lương, Đỗ Hoàng Minh, Phạm Minh Hiếu, Lưu Quang Huy (Kiến An).

Hình thức xử phạt được áp dụng là vô cùng cứng rắn để răn đe các hành vi tương tự trong tương lai. Tất cả các đội tuyển nêu trên đều bị hủy toàn bộ kết quả thi đấu và tước quyền tiếp tục tham gia giải Tứ Phương Đại Chiến Mùa Xuân 2026.

Về phía cá nhân, toàn bộ các VĐV có tên trong danh sách vi phạm sẽ bị cấm tham gia mọi giải đấu do Liên Quân Mobile tổ chức trong vòng 12 tháng, kể từ ngày 28/03/2026, bao gồm cả các hệ thống giải đấu cộng đồng. Đây được xem là một trong những đợt "thanh lọc" quy mô lớn tại sân chơi bán chuyên, cho thấy thái độ không khoan nhượng của Garena đối với các hành vi gian lận làm vấy bẩn môi trường thể thao điện tử.

Bài học về ý thức chuyên nghiệp và tinh thần thể thao kể cả tại các giải đấu nhỏ như

Hành vi sử dụng phần mềm can thiệp không chỉ tước đi cơ hội của chính các tuyển thủ mà còn gây ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín và tính chuyên nghiệp của hệ thống giải đấu Liên Quân Mobile Việt Nam.

Vụ việc lần này là bài học đắt giá cho tất cả các đội tuyển và cá nhân đang hoạt động trong môi trường thi đấu Esports, nhắc nhở rằng sự thành công bền vững chỉ đến từ tài năng thực lực và đạo đức nghề nghiệp. Để xây dựng một cộng đồng vững mạnh, mỗi vận động viên cần nâng cao ý thức tự giác và tuyệt đối tuân thủ quy tắc công bằng để bảo vệ giá trị cốt lõi của tinh thần thể thao điện tử.