Loạt ảnh tại thành phố phồn hoa nhất thế giới hơn 200 năm trước, khung cảnh hoàn toàn trái ngược so với tưởng tượng

Là thành phố được mệnh danh có nhiều triệu phú nhất ở thời điểm hiện tại, New York luôn được coi là biểu tượng của sự phồn hoa. Tuy nhiên, ít ai biết được rằng, bên cạnh những hình ảnh lung linh, những tòa nhà cao chọc trời mang tính biểu tượng, thành phố này cũng từng có một khu vực hoàn toàn trái ngược

Vào khoảng thế kỷ 19, thành phố New York có hơn 1 triệu người nhập cư sống trong cảnh nghèo đói. Để có cái nhìn rõ hơn về "mặt tối" của thành phố, nhiếp ảnh gia người Đan Mạch Jacob Riis đã quyết định ghi lại cuộc sống thiếu thốn, nghèo khó của người dân sinh sống tại khu ổ chuột ở New York trong cuốn sách "How the Other Half Lives" của ông.

Được biết, mục đích của cuốn sách này là để đã nâng cao nhận thức về nghèo đói ở New York và thúc đẩy những biện pháp hỗ trợ những người khó khăn. Tờ Insider cho rằng, chính bản thân nhiếp ảnh gia Jacob Riis cũng có một tuổi thơ khó khăn khi phải trải qua cảm giác không có nơi ở và không có tiền để tiêu. Do vậy, ông hoàn toàn hiểu rõ về cuộc sống của những người này.

Khu vực Mulberry bend ở Little Italy của New York khoảng năm 1890

Một em nhỏ bế em bé ngồi ngoài cửa nhà ở thành phố New York vào khoảng năm 1890

Ba cậu bé rúc vào nhau để sưởi ấm ở New York năm 1895

Trẻ em chơi với những chiếc thùng trong một con hẻm giữa các tòa nhà chung cư tại Tòa án Gotham ở Thành phố New York vào khoảng năm 1890

Một thợ sửa giày người Do Thái trong hầm than ở New York, nơi ông đang sống cùng gia đình vào năm 1887

Một gia đình nghèo sống ở Lower East Side của New York, vào khoảng năm 1890

Những công nhân làm cà vạt bên trong một chung cư ở Little Italy, thành phố New York, vào khoảng năm 1890

Mọi người tụ tập trong phòng chung ngủ của một chung cư ở thành phố New York năm 1905

Một người Ý nhập cư ngồi ôm con trong một căn phòng chung cư nhỏ xuống cấp trên đường Jersey, thành phố New York năm 1887

Một người đàn ông đang hút tẩu trong hầm của một ngôi nhà chung cư ở Thành phố New York vào năm 1891

Cậu bé đánh giày tên là Tommy, đang cầm một bộ dụng cụ đánh giày trên vỉa hè ở thành phố New York vào năm 1890

Nguồn: Insider