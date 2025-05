Loại rau từng chỉ dành cho người nghèo nay đã thành "nhân sâm" trên mâm cơm, cực tốt cho da nhưng ít ai biết

Ai cũng biết rằng, rau xanh cung cấp nhiều vitamin, khoáng chất, chất xơ giúp tăng cường hệ miễn dịch, hỗ trợ tiêu hóa và phòng ngừa táo bón. Ngoài ra, rau ít calo nên giúp kiểm soát cân nặng và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, tiểu đường, ung thư. Ăn rau hằng ngày sẽ duy trì cơ thể khỏe mạnh và tinh thần minh mẫn.

Chỉ cần ra chợ lướt một vòng cũng thấy đa dạng các loại rau. Tuy nhiên ăn loại nào, tốt cho sức khỏe ra sao thì không phải ai cũng biết. Theo các chuyên gia, một trong số các loại rau cực tốt cho sức khỏe phải kể đến cải thìa. Nếu biết rõ công dụng của nó, hẳn nhiều người sẽ muốn đưa ngay vào mâm cơm hàng ngày.

Cải thìa cực kỳ tốt cho sức khỏe và làn da.

Lợi ích của cải thìa

Cải thìa, hay còn gọi bằng cải bẹ trắng, là một loại rau thuộc họ cải có nguồn gốc từ Trung Quốc. Loại rau này được trồng phổ biến ở nhiều nước châu Á và ngày càng trở nên quen thuộc trong bữa ăn của nhiều gia đình Việt Nam.

Nhìn sơ bộ, cải thìa có thân trắng, ngắn và phình ra ở gốc, lá màu xanh đậm, mềm, mọng nước. Khi nấu chín, rau có vị ngọt thanh, dễ ăn và phù hợp với nhiều cách chế biến như luộc, xào, nấu canh hay ăn kèm lẩu.

Theo các chuyên gia cho hay, loại rau này rất giàu vitamin A, C, K cùng các khoáng chất như canxi, sắt, magie. Nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao và lượng calo thấp, cải thìa giúp tăng cường hệ miễn dịch, tốt cho mắt, xương, hỗ trợ tiêu hóa hiệu quả.

Khi nấu chín, rau có vị ngọt thanh, dễ ăn và phù hợp với nhiều lứa tuổi.

Cải thìa là một thực phẩm tốt cho người đang muốn giảm cân. Loại rau này chứa rất ít calo nhưng lại giàu chất xơ và nước, giúp tạo cảm giác no lâu mà không làm tăng lượng năng lượng nạp vào cơ thể. Chất xơ trong cải thìa còn hỗ trợ hệ tiêu hóa hoạt động hiệu quả, ngăn ngừa táo bón – một vấn đề thường gặp khi ăn kiêng.

Ngoài ra, lợi ích của cải thìa còn được biết đến như sau:

1. Phòng ngừa loãng xương

Cải thìa giúp phòng ngừa loãng xương hiệu quả. Cụ thể, loại rau này chứa nhiều canxi, một khoáng chất thiết yếu trong việc hình thành và duy trì mật độ xương chắc khỏe. Ngoài ra, cải thìa còn cung cấp vitamin K – dưỡng chất đóng vai trò quan trọng trong quá trình hấp thụ canxi vào xương, ngăn ngừa mất xương theo tuổi tác.

Nhờ sự kết hợp giữa canxi, magie và vitamin K… cải thìa hỗ trợ làm chậm quá trình thoái hóa xương, đặc biệt hữu ích cho người lớn tuổi, phụ nữ sau mãn kinh hoặc những người có nguy cơ loãng xương cao.

Cải thìa còn cung cấp vitamin K giúp xương khớp khỏe mạnh.

2. Hỗ trợ cải thiện làn da

Cải thìa không chỉ tốt cho sức khỏe mà còn có tác dụng làm đẹp da nhờ hàm lượng vitamin và chất chống oxy hóa dồi dào. Trong cải thìa có nhiều vitamin C – một thành phần quan trọng giúp thúc đẩy quá trình sản sinh collagen, giữ cho da săn chắc, đàn hồi và làm chậm lão hóa.

Bên cạnh đó, các chất chống oxy hóa trong cải thìa giúp ngăn ngừa tác hại của gốc tự do. Từ đó giảm nguy cơ xuất hiện nếp nhăn và tình trạng da xỉn màu. Hàm lượng nước cao trong cải thìa cũng cung cấp độ ẩm tự nhiên cho da, giúp da mềm mại và tươi tắn hơn.

3. Phòng ngừa ung thư

Cải thìa có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa. Đặc biệt, trong cải thìa có glucosinolate – một hợp chất tự nhiên có khả năng chuyển hóa thành isothiocyanate trong cơ thể, giúp ngăn chặn sự phát triển của tế bào ung thư.

Ngoài ra, các vitamin A, C và E trong cải thìa đóng vai trò bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do gốc tự do gây ra – một trong những nguyên nhân chính dẫn đến ung thư. Vậy nên hãy ăn cải thìa thường xuyên hơn để phòng ngừa ung thư.

Cải thìa có thể giúp giảm nguy cơ mắc ung thư nhờ chứa nhiều hợp chất chống oxy hóa.

4. Tốt cho mắt

Cải thìa rất tốt cho mắt nhờ chứa nhiều vitamin A và beta-carotene – những dưỡng chất thiết yếu giúp duy trì thị lực khỏe mạnh. Vitamin A bảo vệ giác mạc và ngăn ngừa tình trạng khô mắt, trong khi beta-carotene là chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào mắt khỏi tác hại của ánh sáng xanh và gốc tự do.

Ngoài ra, cải thìa còn chứa lutein và zeaxanthin – hai hợp chất tự nhiên có khả năng lọc ánh sáng có hại, giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt như thoái hóa điểm vàng hay đục thủy tinh thể.

Lưu ý khi ăn cải thìa

Ăn quá nhiều cải thìa có thể gây ra một số vấn đề sức khỏe. Trong 240gr cải thìa cung cấp tới 27% nhu cầu vitamin K hằng ngày của cơ thể. Vitamin K liên quan trực tiếp đến quá trình đông máu. Vì vậy, tiêu thụ quá nhiều vitamin K có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đang sử dụng thuốc chống đông máu.

Bên cạnh đó, cải thìa sống có chứa một loại enzyme là myrosinase. Enzyme này sẽ ngăn cơ thể hấp thụ i ốt, làm ảnh hưởng đến chức năng tuyến giáp. Tuy nhiên, cải thìa chín vô hiệu hóa được enzyme myrosinase, chỉ cần tiêu thụ cải thìa vừa phải là không đáng lo ngại.

