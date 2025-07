Loại rau ít ngậm hóa chất người Nhật "thích mê", ở chợ Việt giá rẻ bèo

Ở Việt Nam, rau đay thường được bày bán rộng rãi tại các chợ dân sinh trong mùa hè, với mức giá rẻ và dễ tìm mua.

Thông tin trên Dân Trí , đây là loại rau có khả năng sinh trưởng mạnh, chịu hạn, chịu ngập, không cần phun thuốc kích thích mà vẫn xanh tốt. Điều này giúp rau đay trở thành một trong những loại rau có nguy cơ tồn dư hóa chất thấp, phù hợp với xu hướng tiêu dùng an toàn và bền vững.

Theo một nghiên cứu công bố trên Journal of Food Composition and Analysis, rau đay chứa nhiều hợp chất sinh học có lợi như: polysaccharides, flavonoids, carotenoids và vitamin, đặc biệt là chất nhầy tự nhiên - yếu tố tạo nên độ nhớt đặc trưng của loại rau này.

Nhiều nghiên cứu từ Nhật Bản, trong đó có công trình của Đại học Kyushu chỉ ra rằng, chất nhầy trong rau đay có thể giúp giữ ẩm da, cải thiện độ đàn hồi, ngăn ngừa lão hóa sớm và hỗ trợ phục hồi mô liên kết.

Các polysaccharide tự nhiên này còn có tác dụng tương tự như collagen thực vật, góp phần tăng cường sức khỏe xương khớp và hệ miễn dịch.

Đáng chú ý, theo dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, trong 100g rau đay có chứa: 498mg canxi, 3,8mg sắt, 168mg vitamin C, 7.490 IU vitamin A, 141 IU vitamin E, 0,36mg vitamin B2...

Rau đay xếp hạng cao trong danh sách các loại rau lá về hàm lượng sắt (đứng đầu), canxi (xếp thứ 4), beta-carotene và vitamin C (lần lượt đứng thứ 4 và thứ 3). Đây đều là những vi chất quan trọng giúp giảm nguy cơ thiếu máu, bảo vệ thị lực, chống oxy hóa và hỗ trợ miễn dịch, đặc biệt cần thiết với phụ nữ, người lớn tuổi và người làm việc căng thẳng.

Theo Sức khoẻ & Đời sống , chất béo omega-3 cũng có thể được tìm thấy trong rau đay, một nghiên cứu cho thấy lá rau đay có hàm lượng chất béo omega-3 cao nhất so với bất kỳ loại rau nào được báo cáo. Tuy nhiên, rau đay chỉ cung cấp acid alpha-linolenic (ALA), được chuyển đổi thành acid eicosapentaenoic (EPA) và aid docosahexaenoic (DHA) - các dạng hoạt động mà cơ thể cần với tỷ lệ chuyển đổi thấp, ở mức 5-8%, vì vậy hãy coi lá đay là chất đóng góp khiêm tốn vào lượng omega-3 tổng thể chứ không phải là một nguồn mạnh.

Bên cạnh đó, lá rau đay có nhiều canxi và magie, hai khoáng chất cần thiết cho các chức năng cơ thể hằng ngày. Sự kết hợp của cả hai khoáng chất này đặc biệt quan trọng trong việc duy trì sức khỏe của xương, vì chúng hoạt động song song để giúp hình thành, duy trì xương và răng chắc khỏe.

Trong khi đó, về phương diện y học cổ truyền, rau đay là loại rau có vị ngọt, tính hàn, có tác dụng tẩm bổ, giải nhiệt, lợi tiêu hóa, nhuận tràng, lợi tiểu, lợi hô hấp, tiêu đờm, kháng viêm, cầm máu, lợi sữa và an thai. Do đó, rau đay thường được dùng làm loại rau làm thuốc có tác dụng chữa trúng nắng, phòng ngừa say nắng, trị táo bón, bí tiểu, tiểu buốt, tiểu rát, tiểu ra máu. Rau đay cũng được dùng làm rau thuốc chữa ho ra máu, nôn ra máu. Với bà mẹ mang thai và bà mẹ cho con bú, rau đay được dùng như một phương thuốc an thai và cực kỳ lợi sữa giúp sữa về nhiều hơn và nhanh hơn.

Điều cần lưu ý là tuy mỗi loại thực phẩm đều có những lợi ích với sức khỏe nhưng trong chế độ ăn cần đáp ứng sự cân bằng dinh dưỡng, đầy đủ các nhóm chất, đa dạng thực phẩm. Vì vậy, dù rau đay có tốt cũng không nên ăn quá nhiều. Ngoài ra, những người có tình trạng sức khỏe kém, người có bệnh lý nên hỏi ý kiến bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để được tư vấn chế độ ăn phù hợp.