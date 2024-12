Loại rau giàu vitamin C gấp 3 lần chanh, giúp kiểm soát đường huyết, ngừa ung thư và tốt cho tim: Ngon - bổ nhưng nhiều người chưa biết

Rau cải xoăn (hay còn gọi là cải kale) thuộc họ cải bắp, cùng với cải Brussel, bông cải xanh và các loại rau họ cải khác. Loại rau này có màu xanh đậm hoặc tím, mép lá uốn cong thành vòng tròn nhỏ. Tại Việt Nam, cây cải xoăn xuất hiện nhiều ở những khu vực có thời tiết mát mẻ như Đà Lạt, Lào Cai.

Vốn dĩ cải xoăn được mạnh danh là ‘‘siêu thực phẩm’’ bởi chúng sở hữu hàm lượng dinh dưỡng dồi dào. Theo Bộ Nông nghiệp Hoa Kỳ, một cốc cải xoăn nấu chín có khoảng 42 calo, 106 gam (g) nước và 1,4 g chất béo, ngoài ra còn chứa chất xơ, protein, các loiaj vitamin, canxi, magie và kali.

Rau cải xoăn còn được gọi là cải kale. Ảnh internet.

Đặc biệt, theo các chuyên gia, lượng vitamin C trong rau cải xoăn cao gấp 2 lần so với cam và chanh. Cụ thể, trong 100g rau cải kale có khoảng 104 - 120 mg vitamin C, của cam là 53 mg, còn chanh là 29mg. Theo trang tin HuffPost, trong 60 gam cải xoăn có tới 134% lượng vitamin C khuyến nghị mỗi ngày. Trong khi đó 1 quả cam (khoảng 131 gram) chỉ chứa 113% lượng vitamin C cần thiết.

Với hàm lượng dinh dưỡng ấn tượng, cải kale được các chuyên gia khẳng định mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Dưới đây là những công dụng bất ngờ của loại rau này mà bạn có thể chưa biết:

Kiểm soát đường huyết

Các nhà nghiên cứu chỉ ra trong cải xoăn có chứa nhiều chất chống oxy hóa, đặc biệt là alpha-lipoic acid. Chất này có công dụng kiểm soát lượng đường trong máu và cải thiện độ nhạy insulin.

Kết quả một nghiên cứu năm 2015 của Đại học Y Tân Châu (Trung Quốc) cho biết, chế độ ăn giàu rau họ cải như cải xoăn, rau lá xanh và quả mọng (dâu tây, việt quất) có thể giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường type 2. Điều này được giải thích là nhờ hàm lượng chất xơ cao trong các thực phẩm này, đặc biệt là rau họ cải.

Loại rau này được ví như ‘‘dược liệu’’ giúp kiểm soát đường huyết. Ảnh internet.

Chưa hết, với lượng chất xơ dồi dào, rau cải xoăn còn giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, từ đó tăng cường độ nhạy insulin, khắc phục tình trạng kháng insulin – nguyên nhân dẫn đến đường huyết sau ăn thấp hơn.

Tốt cho tim mạch

Rau cải xoắn có chứa nhiều hợp chất có tác dụng hấp thụ axit mật trong cơ thể, từ đó làm giảm lượng cholesterol dư thừa trong máu. Ngoài ra, axit omega-3 và nhóm vitamin C, K, kali có trong loại rau này cũng mang lại nhiều lợi ích cho quá trình cải thiện sức khỏe tim mạch.

Ngăn ngừa ung thư

Cải xoăn đã được chứng minh là có chứa một loạt các hợp chất được cho là có tác dụng bảo vệ cơ thể khỏi việc hình thành các tế bào ung thư. Cụ thể, glucosinat giúp ức chế và làm chậm sự phát triển của khối u cũng như các loại enzyme có liên quan đến ung thư. Bên cạnh đó, sulforaphane và indole-3-carbinol cũng là hai chất chống ung thư được tìm thấy trong loại rau này.

Rau cải xoăn có thể cải thiện thị lực. Ảnh internet.

Cải thiện thị lực

Lutein và zeaxanthin là những chất có khả năng bảo vệ và cải thiện sức khỏe của mắt khỏi tác động của ánh mặt trời. Chính vì vậy, các chuyên gia dinh dưỡng khuyên mọi người nên cung cấp lutein và zeaxanthin bằng cách bổ sung rau cải xoăn vào chế độ ăn uống hàng ngày.

Ngoài ra, bạn cũng có thể lựa chọn các loại rau giàu lutein và zeaxanthin như: Rau bina, cà chua, mồng tơi và những rau họ cải.

Giúp xương chắc khỏe

Rau cải xoăn có chứa lượng lớn canxi, kali và vitamin K. Cụ thể, canxi trong loại rau này được nhiều nghiên cứu chỉ ra là tương đương với một cốc sữa, giúp cải thiện sức khỏe xương khớp. Còn kali và vitamin K giúp thúc đẩy mật độ khoáng xương cao hơn, từ đó có thể ngăn ngừa tình trạng loãng xương.

Loại rau này được sử dụng phổ biến tại nhiều quốc gia trên thế giới. Ảnh internet.

Tăng cường hệ miễn dịch

Với ‘‘kho’’ dinh dưỡng dồi dào, cải xoăn được các chuyên gia khẳng định là có khả năng cải thiện và tăng cường hệ miễn dịch hiệu quả. Trong đó phải kể đến các chất như vitamin C, K, selen và beta-carotene.

Chống oxy hóa

Trong cải xoăn có dồi dào chất chống oxy hóa như: flavonoid, polyphenol, beta -carotene, glucosinolate và vitamin C. Những chất này giúp điều chỉnh quá trình oxy hóa trong cơ thể đã được chứng minh là ngừa nhiều bệnh mạn tính và cả ung thư.

(Tổng hợp)