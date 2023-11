Loại rau có đầy ở chợ Việt, là "thuốc" hạ huyết áp tự nhiên được chuyên gia Mỹ tấm tắc khen ngợi

Đó chính là đậu cove (cô ve). Đậu cove hay còn gọi là đậu que, đậu tây, đậu ve là một loại cây thuộc họ đậu, có tên khoa học là Phaseolus vulgaris. Loại đậu này được dùng lấy quả làm rau ăn và được bán nhiều ở các chợ hoặc cửa hàng thực phẩm. Đậu cove có giá trị dinh dưỡng cao và mang lại nhiều lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng biết những lợi ích này.

Đậu cove giàu dinh dưỡng (Ảnh: Simple Recipes)

Đậu cove giàu dinh dưỡng

Đậu cove có nhiều loại với các màu sắc xanh lá, vàng, tím. Nhìn chung, giống như các loại rau khác, đậu cove giàu vitamin, khoáng chất và chất xơ. Nhưng hàm lượng dinh dưỡng của nó lại đặc biệt hơn cả. Một chén (240g) đậu cove xanh có chứa:

- 31 calo

- 0g chất béo

- 3,4g chất xơ

Đậu cove cũng cung cấp được một lượng đáng kể các vitamin và khoáng chất cần thiết trong ngày. Xét về giá trị hàng ngày (DV) của các chất dinh dưỡng cụ thể, đậu cove chứa:

- 36% DV vitamin K

- 18% DV vitamin C

- 9% DV folate (vitamin B9)

- 6% DV sắt

- 4% DV kali

Lợi ích sức khỏe của đậu cove

Tốt cho hệ tiêu hóa

Đậu cove giàu chất xơ (Ảnh: Simple Recipes)

Đậu cove có chứa rất nhiều chất xơ. Đây là phần không thể tiêu hóa được của các thực phẩm có nguồn gốc thực vật. Chất xơ có vai trò quan trọng đối với hệ tiêu hóa, giúp hệ tiêu hóa luôn hoạt động trơn tru.

“Chất xơ không chỉ giúp ngăn ngừa táo bón mà còn giúp cân bằng hệ vi sinh vật đường ruột. Những vi sinh vật này có nhiệm vụ tiêu hóa thức ăn và giúp cơ thể hấp thụ chất dinh dưỡng”, Lara Whitson, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ, cho hay.

Tăng cảm giác no

Việc tiêu thụ những thực phẩm có nhiều đường nhưng ít chất xơ có thể khiến lượng đường trong máu tăng, giảm thất thường. Khi đường huyết giảm, cơ thể sẽ cảm thấy đói. Thế nhưng, nếu bạn ăn các thực phẩm giàu chất xơ tự nhiên, ví dụ như đậu cove, bạn sẽ kiểm soát được cảm giác đói của mình.

“Những loại rau giàu chất xơ sẽ được tiêu hóa chậm hơn, do đó sẽ giúp bạn no lâu hơn”, chuyên gia Whitson nói. Vị chuyên gia này cũng cho biết thêm: “Đậu cove chứa lượng chất xơ và đường tự nhiên gần như tương đương nhau. Vì lý do này, đậu cove là thực phẩm có nguồn dinh dưỡng cân bằng hơn so với các loại thực phẩm được chế biến sẵn. Ăn đậu cove là cách giúp bạn kiểm soát cơn đói và mức đường huyết”.

Giúp tăng cường sức khỏe xương

Đậu cove không chỉ giàu canxi mà còn giàu vitamin K, tốt cho xương (Ảnh: The New York Times)

Đậu cove là một nguồn cung cấp dồi dào vitamin K, một chất dinh dưỡng quan trọng đối với sức khỏe xương.

Chuyên gia Whitson nhấn mạnh: “Khi nhắc tới sức khỏe xương, người ta thường đổ dồn sự chú ý vào canxi. Thế nhưng, có những chất dinh dưỡng khác cũng quan trọng không kém. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc không bổ sung đủ vitamin K trong chế độ ăn có thể gây hại cho xương”.

Chuyên gia Whitson lưu ý, cách tốt nhất để bổ sung vitamin K cho cơ thể là từ thực phẩm. Đối với các thực phẩm chức năng chứa vitamin K, chỉ sử dụng khi có sự tư vấn của bác sĩ để tránh nguy cơ tương tác với chất làm loãng máu hoặc các tác dụng phụ khác.

Tăng miễn dịch

Hệ miễn dịch là tấm khiên bảo vệ cơ thể khỏi các tác nhân gây bệnh. Ăn đậu cove là một cách để giữ cho hệ miễn dịch luôn ở trạng thái tốt nhất.

“Đậu cove có chứa một lượng lớn vitamin C. Đây là loại vitamin cần thiết đối với chức năng miễn dịch”, chuyên gia dinh dưỡng người Mỹ cho hay. “Ăn đậu cove có thể không giúp bạn tránh được cơn cảm lạnh, nhưng loại rau giàu dinh dưỡng này có thể giúp hệ miễn dịch hoạt động hiệu quả hơn và giúp bạn nhanh khỏi bệnh hơn”, chuyên gia Whitson giải thích thêm.

Ngoài ra, đậu cove còn chứa nhiều protein. Loại chất này không chỉ giúp duy trì sức khỏe xương, tóc, các cơ quan nội tạng mà cũng rất cần cho một hệ miễn dịch khỏe mạnh. Trong một chén đậu cove tươi có khoảng 2g protein.

Tăng cường sức khỏe tim mạch

Đậu cove giúp điều hòa huyết áp, làm sạch mỡ máu (Ảnh: Serious Eats)

Huyết áp cao và cholesterol cao là 2 yếu tố nguy cơ của bệnh tim mạch. Bệnh tim là một trong những nguyên nhân hàng đầu dẫn tới tử vong. Tuy nhiên, bằng cách ăn nhiều trái cây, rau củ tươi, trong đó có đậu cove, có thể giúp ngăn ngừa nguy cơ mắc loại bệnh này.

Chuyên gia Whitson nói: “Đậu cove có chứa nhiều folate và kali, 2 chất dinh dưỡng giúp tăng cường sức khỏe tim mạch. Những chất dinh dưỡng này cũng giúp điều hòa huyết áp nếu chúng ta duy trì cả một lối sống lành mạnh như chế độ ăn khoa học và tập luyện thường xuyên”.

Ngoài ra, chất xơ có trong đậu cove có thể giúp bạn đạt được mục tiêu cân bằng lượng cholesterol trong máu. “Bổ sung đủ chất xơ hòa tan - loại chất xơ có trong đậu cove - có thể giảm được cholesterol ‘xấu’ - LDL. Chất xơ hòa tan đóng vai trò như một miếng bọt biển, hút cholesterol trong đường ruột trước khi chúng đi vào máu”, chuyên gia Whitson giải thích.

Lưu ý khi ăn đậu cove

Đậu cove dù nhỏ nhưng mang lại những lợi ích to lớn cho sức khỏe. Thêm vào đó, giá đậu cove tương đối rẻ.

Tuy nhiên, theo PGS Maya Vadiveloo của Đại học Rhode Island (Mỹ), luộc đậu cove sẽ ảnh hưởng tới hàm lượng dinh dưỡng và hương vị của đậu cove. Thêm vào đó, vị chuyên gia này lưu ý, để đảm bảo nhận được tối đa lợi ích sức khỏe của đậu cove, mọi người nên nấu đậu cove cùng các loại dầu có lợi cho tim mạch, chẳng hạn như dầu ô liu, thay cho các loại dầu từ động vật và nên tránh bỏ quá nhiều muối vào món ăn.