Loại rau "97% là nước" giúp giải nhiệt, hỗ trợ tiêu hóa lại cực ít calo

Khi nói đến các loại rau có lượng calo siêu thấp, bí đao là lựa chọn tốt nhất! Mặc dù hơi to nhưng rất thân thiện với những người cần kiểm soát cân nặng. Nó ít calo và giàu nước, vì vậy bạn sẽ không tăng cân ngay cả khi bạn ăn nhiều.

Bí đao chứa những chất dinh dưỡng gì?

Bí đao có khả năng chịu nhiệt tương đối, nhiệt độ sinh trưởng thích hợp nhất là 25~30 độ C, có ưu điểm là năng suất cao, khả năng bảo quản tốt, cũng là loại rau rất được ưa chuộng vào mùa hè và mùa thu.

Bí đao có hàm lượng calo rất thấp, chỉ 10 kcal/100g. Trong tất cả các loại rau họ dưa, bí đao có hàm lượng calo thấp nhất. Rất khó để tìm thấy một loại rau có hàm lượng calo thấp hơn bí đao ngay cả trong số các loại rau thông thường. Ngay cả dưa chuột và cải thảo, được coi là "thần dược giảm cân" trong tâm trí chúng ta, cũng có hàm lượng calo cao hơn bí đao, lần lượt gấp 1,6 lần và 2 lần so với bí đao. Ngoài ra, hàm lượng nước của bí đao cao tới 97%, cao hơn dưa chuột, có vị như nước. Đây cũng là lý do chính khiến mọi người nói rằng ăn bí đao có thể "lợi tiểu".

Về các chất dinh dưỡng khác, bí đao còn chứa chất xơ, vitamin C, kali, citrulline, axit succinic và một số thành phần khác. Cụ thể:

- Bí đao có chứa chất xơ, nhưng hàm lượng không cao, chỉ có 0,9 gam trên 100 gam. May mắn thay, nó có lượng calo thấp, vì vậy bạn có thể ăn nhiều hơn. Chất xơ có thể tăng cảm giác no và giúp giảm cân; nó cũng có thể làm cho phân mềm hơn, thúc đẩy nhu động ruột và giúp ngăn ngừa táo bón.

- Vitamin C trong bí đao là 16 mg/100g, cao hơn táo và cà chua; một số tài liệu cho thấy là 27 mg/100g, tương đương với cam sớm. Tuy nhiên, bí đao thường được nấu chín trước khi ăn, do đó sẽ mất đi một phần vitamin C, vì vậy bạn không thể mong đợi bổ sung nhiều vitamin C bằng cách ăn nó.

- Hàm lượng kali trong bí đao không phải là tuyệt vời nếu chúng ta chỉ xem xét dữ liệu, chỉ có 57mg/100 g, nhưng lại ít calo. Ngay cả khi bạn ăn 300 gram, lượng calo bạn nạp vào chỉ là 30 kcal, nhưng bạn có thể bổ sung 171 mg kali. Đây cũng là tin tốt cho những người sợ béo phì. Trong khi kiểm soát huyết áp, bạn cũng có thể tính đến kế hoạch giảm cân.

- Citrulline là một loại axit amin không thiết yếu đối với cơ thể con người. Ban đầu, nó được xác định từ nước ép quả dưa hấu và sau đó được tìm thấy với số lượng lớn trong các loại quả khác thuộc họ Bầu bí. Citrulline là một chất dọn gốc tự do hydroxyl hiệu quả có thể bảo vệ hiệu quả DNA và enzyme khỏi tổn thương oxy hóa, tăng giãn mạch, hạ huyết áp tâm thu và tâm trương, điều chỉnh rối loạn cương dương và giảm tỷ lệ đau thắt ngực do co thắt mạch. Bí đao rất giàu citrulline. Trong bảy loại quả phổ biến của họ Bầu bí (bí đao, dưa leo, mướp đắng, bí đỏ, mướp hương, dưa hấu), hàm lượng citrulline trong bí đao đứng thứ hai, chỉ sau dưa hấu. Và bí đao càng chín thì hàm lượng citrulline càng cao.

- Bí đao chứa một thành phần gọi là axit succinic, có thể ức chế quá trình chuyển hóa đường trong cơ thể thành chất béo, do đó ngăn ngừa sự lắng đọng và tích tụ chất béo trong cơ thể. Điều này có ích cho những người cần giảm cân và kiểm soát cân nặng. Nhìn chung, bí đao giàu nước, ít calo, có thể bổ sung kali, có lợi cho sức khỏe tim mạch, hỗ trợ giảm cân. Ngay cả những người có lượng đường trong máu cao cũng có thể yên tâm ăn bí đao, vì hàm lượng carbohydrate trong bí đao rất thấp, chỉ có 2,4 gam trên 100 gam, chủ yếu là fructose, tiếp theo là glucose và sucrose.

Cách chọn bí đao ngon

Khi mua bí đao, hãy chọn những quả có hình dáng cân đối, vỏ nhẵn, không có đốm hoặc sẹo, có lớp sương trắng mịn, tương đối tươi.

Nhiều loại bí đao trong các trung tâm thương mại đã được cắt thành từng lát. Trong trường hợp này, nên chọn những quả nặng hơn trong số những quả có kích thước tương tự, điều đó có nghĩa là chúng ẩm hơn và tươi hơn, và ngon hơn. Bạn cũng có thể ấn nhẹ vào phần thịt bí đao bằng ngón tay và chọn những quả hơi cứng hơn, và ăn chúng càng sớm càng tốt sau khi mua về nhà.

Nhiều người không thích bí đao chua. Nhìn chung, hàm lượng fructose trong bí đao càng cao thì quả càng ngọt; hàm lượng axit malic càng thấp thì vị chua càng ít; tỷ lệ đường-axit càng cao thì vị bí đao càng ngon. Do đó, nếu bạn muốn chọn một quả bí đao có vị ngon hơn, bạn có thể chú ý đến giống bí đao. Một thí nghiệm đã sàng lọc một số quả bí đao có vị ngọt hơn bằng cách kiểm tra 112 nguồn gen bí đao, chẳng hạn như bí đao B662, bí đao B659, bí đao B595, bí đao B661, bí đao B586, bí đao B637 và bí đao B639.

Nguồn và ảnh: QQ