Loại hạt giàu vitamin C gấp 10 lần táo, lượng tinh bột gấp đôi khoai tây, tưởng “ăn cho vui miệng” nhưng phòng biết bao bệnh

Loại hạt đang được nhắc đến ở đây là hạt dẻ. Hạt dẻ từ lâu đã được nhiều người yêu thích vì vị ngọt bùi, thơm nhẹ và dễ ăn. Tuy nhiên, không ít người vẫn nghĩ đây chỉ là món ăn vặt, ăn cho vui miệng chứ không ngờ rằng loại hạt này lại sở hữu giá trị dinh dưỡng đáng nể, thậm chí có thể gọi là "kho báu sức khỏe".

Trong 100g hạt dẻ, có đến 26mg vitamin C, gấp khoảng 10 lần lượng vitamin C có trong táo. Đặc biệt, vitamin C trong hạt dẻ được bao bọc bởi lớp tinh bột, nhờ đó hạn chế thất thoát khi chế biến, giúp cơ thể hấp thu hiệu quả hơn. Cùng với đó, hạt dẻ còn rất giàu tinh bột, nó cung cấp tới 28g/100g nghĩa là nhiều gấp 2,4 lần so với khoai tây. Chỉ cần vài hạt lớn là đã đủ năng lượng cho một bữa ăn nhẹ.

Ngoài ra, hạt dẻ còn chứa nhiều dưỡng chất như chất xơ, kali, đồng, sắt, photpho, vitamin nhóm B (B1, B2) và các axit béo không bão hòa tốt cho sức khỏe như axit oleic, axit palmitoleic…

Ăn hạt dẻ có lợi ích gì cho sức khỏe, làm đẹp?

Nhờ những chất dinh dưỡng trên, ăn hạt dẻ vừa phải có thể giúp bạn nhận về những lợi ích bất ngờ như:

- Tăng cường hệ miễn dịch: Lượng vitamin C dồi dào trong hạt dẻ giúp cơ thể sản sinh bạch cầu tốt hơn, tăng sức đề kháng, phòng ngừa các bệnh truyền nhiễm và nhiễm khuẩn.

- Tốt cho tim mạch: Kali giúp đào thải natri dư thừa, từ đó ổn định huyết áp và giảm áp lực lên thành mạch. Đồng thời, chất béo không bão hòa như axit oleic trong hạt dẻ có tác dụng hạ cholesterol xấu - yếu tố quan trọng gây bệnh tim mạch.

- Giúp xương chắc khỏe: Hàm lượng đồng, photpho và magie giúp xương phát triển khỏe mạnh, phòng ngừa loãng xương và đau nhức xương khớp ở người lớn tuổi.

- Hỗ trợ tiêu hóa: Lượng chất xơ khá cao giúp kích thích nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón, giảm cảm giác đầy bụng, tốt cho cả trẻ em và người lớn.

- Ổn định đường huyết: Nhờ sự kết hợp của chất xơ và tinh bột hấp thu chậm, hạt dẻ giúp kiểm soát lượng đường trong máu, giảm nguy cơ tăng đường đột ngột sau ăn.

- Giảm mệt mỏi, bồi bổ não bộ: Các vitamin nhóm B trong hạt dẻ, đặc biệt là B1 và B2, hỗ trợ chuyển hóa protein trong não, thúc đẩy tuần hoàn máu và tăng khả năng tập trung, ghi nhớ và giảm mệt mỏi.

- Hỗ trợ giảm cân: Khi ăn với lượng hợp lý, hạt dẻ giúp tạo cảm giác no, hạn chế thèm ăn vặt và cung cấp chất xơ hỗ trợ quá trình trao đổi chất - yếu tố quan trọng trong việc kiểm soát cân nặng.

- Dưỡng da, tóc và móng: Vitamin C thúc đẩy sản sinh collagen giúp da căng mịn, trong khi vitamin nhóm B và khoáng chất như kẽm, đồng giúp tóc và móng chắc khỏe hơn.

Một số lưu ý khi ăn hạt dẻ

- Không nên ăn quá nhiều: Dù là thực phẩm tốt, người khỏe mạnh cũng chỉ nên ăn khoảng 5-8 hạt/ngày (tương đương 50-80g). Ăn quá nhiều dễ gây đầy bụng, tăng cân và tăng đường huyết.

- Người mắc bệnh tiểu đường, thừa cân hoặc suy thận nên hạn chế: Do lượng tinh bột và kali cao, ăn nhiều có thể làm trầm trọng thêm tình trạng bệnh.

- Lưu ý khi chọn hạt dẻ: Hạn chế ăn hạt dẻ trái mùa hoặc bảo quản lâu ngày vì dễ sinh độc tố hoặc mất chất. Nên chọn loại còn nguyên vỏ, chắc tay, không mốc hoặc có mùi lạ.

- Tránh ăn sống: Hạt dẻ sống khó tiêu hóa và có thể gây đầy bụng, nên nướng hoặc luộc chín kỹ trước khi ăn.

- Bảo quản đúng cách: Hạt dẻ dễ bị mốc nếu để nơi ẩm, hãy bảo quản nơi khô ráo, thoáng mát hoặc trữ lạnh nếu không dùng ngay.

Nguồn và ảnh: HK01, Health GVM