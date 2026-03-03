Loại quả "tốt nhất thế giới", ở Việt Nam hễ ra chợ là thấy

Đu đủ là loại trái cây quen thuộc với người Việt, không chỉ thơm ngon, dễ ăn mà còn giàu giá trị dinh dưỡng và có nhiều tác dụng đối với sức khỏe. Từ lâu, đu đủ đã được xem là thực phẩm - dược liệu tự nhiên, được nhà thám hiểm Christophe Columbus ca ngợi là "vua của các loài quả".

Bên cạnh ăn trực tiếp, quả đu đủ còn được làm sinh tố, thạch, trộn salad trái cây hoặc chế biến thành mứt... Trong danh sách "20 loại trái cây tốt nhất" được chuyên trang ẩm thực nổi tiếng của Anh công bố, đu đủ xếp ở vị trí thứ 14, vượt qua nhiều loại quả hạng sang.

Quả đu đủ khi chín có lớp vỏ mỏng, ruột màu cam hoặc vàng, thịt mềm, vị ngọt dịu và mùi thơm nhẹ.

Giúp giữ nước cho cơ thể: Đu đủ có hàm lượng nước lên đến 90%, giúp giữ nước cho cơ thể, đồng thời cung cấp năng lượng mà không làm tăng lượng đường trong đồ uống có đường.

Cải thiện hệ tiêu hóa: Đu đủ chứa enzyme papain, một chất có khả năng hỗ trợ tiêu hóa, đặc biệt là trong việc phân giải protein. Ăn đu đủ giúp cải thiện hệ tiêu hóa, giảm tình trạng đầy bụng, khó tiêu, đặc biệt sau những bữa ăn nặng. Điều này rất cần thiết vào mùa hè khi chế độ ăn uống có thể trở nên khó chịu do nóng bức.

Giàu vitamin và khoáng chất: Loại quả quen thuộc này là nguồn cung cấp dồi dào vitamin A, C và E, giúp tăng cường hệ miễn dịch và bảo vệ da khỏi tác hại của ánh nắng mặt trời. Vitamin C trong đu đủ cũng giúp làm sáng da, tăng cường sản xuất collagen, giữ làn da mịn màng và khỏe mạnh trong mùa hè.

Tốt cho sức khỏe tim mạch: Đu đủ là nguồn cung cấp chất chống oxy hóa tự nhiên, giúp bảo vệ cơ thể khỏi sự tấn công của các gốc tự do. Các chất chống oxy hóa này cũng có tác dụng bảo vệ các tế bào, ngăn ngừa lão hóa sớm và giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, một vấn đề sức khỏe phổ biến trong mùa hè do thời tiết nóng nực.

Tốt cho mắt: Đu đủ chứa một lượng lớn beta-carotene, tiền chất của vitamin A, có tác dụng bảo vệ và cải thiện thị lực. Việc ăn đu đủ thường xuyên sẽ giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt, đặc biệt là trong mùa hè, khi tiếp xúc với ánh sáng mạnh và tia UV có thể ảnh hưởng đến sức khỏe mắt.

Làm đẹp da: Không chỉ tốt cho sức khỏe bên trong, đu đủ còn giúp chăm sóc làn da từ bên ngoài. Hàm lượng vitamin C và lycopene dồi dào trong đu đủ giúp giảm thiểu tổn thương tế bào da do tia cực tím, đồng thời làm chậm quá trình lão hóa. Ăn đu đủ thường xuyên giúp da săn chắc, mịn màng và tươi sáng hơn.

Đu đủ trở thành loại quả sạch và bổ dưỡng, được ưa chuộng tại các chợ và siêu thị với giá từ 10.000-35.000 đồng/kg tuỳ loại.

Lưu ý khi ăn đu đủ

-Không ăn quá nhiều: Mặc dù đu đủ rất tốt cho sức khỏe, nhưng việc ăn quá nhiều có thể gây khó tiêu hoặc làm mất cân bằng dinh dưỡng.

- Chọn đu đủ chín: Đu đủ chín sẽ giúp cơ thể dễ dàng hấp thụ các dưỡng chất, tránh ăn đu đủ chưa chín vì có thể gây kích ứng đường tiêu hóa.

- Kết hợp với chế độ ăn uống lành mạnh: Để phát huy tối đa lợi ích của đu đủ, bạn nên kết hợp với một chế độ ăn uống đầy đủ dưỡng chất, đặc biệt là nhiều rau xanh và trái cây.

Cây đu đủ bắt đầu cho trái sau khoảng 4-6 tháng và cho thu hoạch quả chín đầu tiên sau 6-9 tháng, tùy giống và điều kiện chăm sóc. Cây này cho quả liên tục quanh năm, nhưng năng suất cao nhất thường vào những năm đầu.

Đây là một lọa cây dễ trồng và ít mắc một số sâu bệnh như rệp sáp, nhện đỏ, vì vậy cần thường xuyên theo dõi để phòng trừ kịp thời. Đây là loại cây cần nhiều nước nhưng rất sợ úng, do đó phải tưới đủ nước vào mùa nắng và đảm bảo thoát nước tốt vào mùa mưa.