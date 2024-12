Loại quả ở Việt Nam rụng đầy gốc không ai ăn, ra nước ngoài có giá tiền triệu: Nhiều tác dụng rất tốt

Quả trứng gà có giá thành đắt đỏ ở nước ngoài

Quả trứng gà hay quả lê-ki-ma là một lọa quả dân dã, gắn bó với người Việt. Cây trứng gà vốn có nguồn gốc ở những nước nhiệt đới tại châu Mỹ, hiện được trồng ở nhiều nước nhiệt đới trên thế giới. Ở nước ta, cây trứng gà được trồng nhiều nhất ở miền Nam, thường để lấy quả ăn.

Quả trứng gà khi xanh thường chứa nhiều nhựa, có vị chát rất đặc trưng. Tuy nhiên, khi quả chín lại có màu vàng bắt mắt, vị ngọt, bở và ăn như lòng đỏ trứng gà. Quả trứng gà thường chín rất nhanh, do đó nhiều khi quả rụng đầy gốc không ai ăn.

Tại Việt Nam, quả trứng gà thường được bán với giá khá rẻ, chỉ từ 15.000 -20.000đ/kg. Nếu như người Việt không quá mặn mà với quả trứng gà thì nước ngoài lại phát “sốt” với loại quả này.

Trước đó, trên mạng xã hội lại rầm rộ clip review ăn quả trứng gà. Điều khiến cộng đồng mạng chú ý chính là loại quả này có giá cao ngất ngưởng ở nước ngoài. Theo thông tin từ Báo Thể thao & Văn hóa, trên trang mua bán trực tuyến tại nước ngoài, quả trứng gà đang được rao bán với giá 2,1 triệu đồng cho một hộp 2kg, như vậy 1kg quả trứng gà sẽ có giả khoảng 1 triệu đồng.

Quả trứng gà còn xanh. (Ảnh minh họa)

Quả trứng gà rất tốt cho sức khỏe

Tại nhiều nước trên thế giới, quả trứng gà được ưa chuộng vì là loại trái cây dễ ăn, lại có nhiều chất dinh dưỡng. Siêu thực phẩm này chứa nhiều vitamin, chất xơ, canxi… rất tốt cho sức khỏe.

Theo bác sĩ, lương y Nguyễn Hữu Trọng, Ủy viên thường vụ Hội Nam y Việt Nam, cây trứng gà còn có tên khoa học là Lucuma mammosa Gaertn, thuộc họ hồng xiêm (Sapotaceae). Mùa đông là mùa quả trứng gà chín vàng.

Thịt quả trứng gà chứa các chất protid, glucid, caroten, vitamin C, P và đường. Cây trứng gà được trồng chủ yếu để lấy quả ăn tươi hoặc làm mứt. Hạt quả trứng gà rang lên được pha với bột hạt cây cacao để chế biến sôcôla. Hiện nay, quả trứng gà còn được sản xuất thành trà, các sản phẩn sấy dẻo và được nhiều người đón nhận.

Theo Cục An toàn Thực phẩm (Bộ Y tế), quả trứng gà giàu vitamin C, vitamin A, chất xơ, kali và các khoáng chất thiết yếu khác. Vitamin C trong quả trứng gà giúp tăng cường hệ miễn dịch, chống oxy hóa, làm đẹp da. Vitamin A tốt cho thị lực, giúp sáng mắt. Chất xơ trong quả trứng gà hỗ trợ tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón. Kali giúp điều hòa huyết áp, bảo vệ tim mạch. Ngoài ra, ăn quả trứng gà còn giúp ngăn ngừa thiếu máu.

Trong quả trứng gà có niacin (vitamin B3), beta-caroiten, sắt. Đây là những thành phần chống oxy hóa cực mạnh. Trong một nghiên cứu, ăn quả trứng gà sẽ giúp hỗ trợ sức khỏe của làn da từ bên trong, giúp da trở nên trắng sáng đều màu hơn. Bên cạnh đó, beta-carotene cũng làm giảm viêm và stress oxy hóa, làm giảm nguy cơ phát triển các bệnh mạn tính.

Ăn quả trứng gà còn giúp tăng tỷ lệ hồng cầu trong máu, kích thích hoạt động của hệ thần kinh, chống trầm cảm, giảm cholesterol và triglyceride trong máu, giúp ngăn ngừa béo phì và bệnh tim mạch, hạn chế các cơn nhồi máu cơ tim.