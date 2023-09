Loại quả mùa thu được mệnh danh là “trái cây của các vị thần” nhờ 10 lợi ích sức khỏe tuyệt vời

Mỗi mùa thu tới, các sạp trái cây khắp các chợ Việt đều được phủ một màu cam đỏ tuyệt đẹp của quả hồng. Có rất nhiều giống hồng được trồng tại Việt Nam như hồng giòn, hồng trứng, hồng vuông, hồng da tre,... Mỗi loại hồng có những mùi vị khác nhau. Có người yêu thích cái giòn, ngọt của hồng giòn nhưng cũng có người yêu thích vị ngọt thanh mát, thơm lừng của quả hồng trứng. Quả hồng có thể dùng để ăn trực tiếp như một món tráng miệng hoặc làm salad, gỏi, ép lấy nước uống.

Tại Hy Lạp, quả hồng được mệnh danh là “trái cây của các vị thần” do nó cực giàu chất dinh dưỡng, khoáng chất, vitamin, các chất chống oxy hóa và các hợp chất có hoạt tính sinh học.

Dưới đây là 10 lợi ích sức khỏe của quả hồng.

1. Cải thiện sức khỏe tim mạch

Quả hồng tốt cho tim mạch

Quả hồng chứa hàng loạt các chất có hoạt tính sinh học như anthocyanin, beta carotene, flavonoid, axit tannic và vitamin C. Đây đều là những chất chống oxy hóa, có rất nhiều trong quả hồng.



Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí BioMed Research International vào năm 2014 đã chứng minh chất chống oxy hóa có thể bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tim mạch. Ngoài ra, chất chống oxy hóa còn giúp giảm lượng cholesterol “xấu” LDL trong cơ thể.

Một nghiên cứu khác được đăng tải trên Tạp chí Cytotechnology vào năm 2015 cho thấy thường xuyên ăn hồng giúp giảm huyết áp ở những bệnh nhân mắc bệnh huyết áp cao. Việc kiểm soát huyết áp sẽ giúp phòng ngừa các bệnh về tim.

2. Giúp mắt sáng khỏe hơn

Trong 100g quả hồng cung cấp tới 32% lượng vitamin A được khuyến nghị hàng ngày. Vitamin A là dưỡng chất cần thiết để duy trì và cải thiện thị lực. Vitamin A giúp tạo ra rhodopsin - một loại protein - trong mắt, giúp mắt nhận được các hình ảnh trong điều kiện thiếu ánh sáng. Vitamin A cũng giúp ngăn ngừa các rối loạn về thị lực như đục thủy tinh thể.

Các gốc tự do có thể gây tổn thương tế bào trong mắt cũng như các mô xung quanh. Do đó, bổ sung thêm các thực phẩm giàu chất chống oxy hóa như quả hồng có thể giúp ngăn ngừa điều này.

3. Điều chỉnh lượng đường trong máu

Quả hồng là thực phẩm giàu chất xơ. Loại chất này làm chậm quá trình hấp thụ đường và carbohydrate trong ruột, từ đó có thể ngăn ngừa việc tăng đột biến lượng đường trong máu.

Ngoài ra, một nghiên cứu tại Hà Lan cho thấy beta carotene có trong quả hồng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường. Các chất có hoạt tính sinh học khác như flavonoid, axit tannic và anthocyanin cũng giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường bằng cách ngăn ngừa quá trình stress oxy hóa (sự mất cân bằng giữa chất chống oxy hóa và gốc tự do trong cơ thể).

4. Hỗ trợ điều trị một số vấn đề về da

Có nhiều loại hồng khác nhau

Quả hồng thường được sử dụng như một vị thuốc để chữa các vấn đề về da, chẳng hạn như mụn nhọt, sẹo, thâm nám, eczema nhờ vào đặc tính chống viêm, chống oxy hóa.



Một số nghiên cứu cho thấy quả hồng có thể giúp ngăn ngừa tình trạng tổn thương da do ánh nắng mặt trời và làm chậm quá trình lão hóa da, ngăn ngừa nếp nhăn sớm.

Các chất chống oxy hóa có trong quả hồng cũng có tác dụng giúp da đều màu hơn và loại bỏ các vết thâm nám trên da, giảm mụn trứng cá và mẩn đỏ.

5. Giảm viêm nhiễm

Vì có chứa một lượng chất chống oxy hóa dồi dào nên quả hồng có thể giúp giảm quá trình viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm là phản ứng tự nhiên của cơ thể, giúp cơ thể chống lại nhiễm trùng. Các nghiên cứu đã chỉ ra rằng các chất chống oxy hóa như vitamin C giúp giảm lượng protein gây viêm trong cơ thể. Khi viêm nhiễm kéo dài có thể dẫn tới viêm khớp, tiểu đường và bệnh tim.

6. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Quả hồng có đặc tính chống ung thư mạnh mẽ. Chúng có thể làm giảm sự phát triển và lây lan của nhiều loại bệnh ung thư.

Một nghiên cứu của Đại học Quốc gia Andong (Hàn Quốc) cho thấy quả hồng có tác dụng tiêu diệt và ngăn ngừa sự lây lan của các tế bào ung thư đại trực tràng. Ngoài ung thư đại trực tràng, tiêu thụ quả hồng cũng giúp giảm nguy cơ mắc nhiều loại ung thư khác.

7. Quản lý cân nặng

Salad quả hồng

Hồng là một thực phẩm hữu ích đối với những người đang muốn kiểm soát cân nặng nhờ một số đặc điểm. Thứ nhất, quả hồng ít calo và chất béo, vị không quá ngọt nên có thể dùng để làm món ăn nhẹ lành mạnh thay thế cho các món có lượng calo cao. Thứ hai, quả hồng giàu chất xơ làm tăng cảm giác no và hạn chế việc tiêu thụ thêm calo. Chất xơ cũng giúp điều chỉnh lượng đường trong máu, ngăn ngừa cảm giác thèm ăn. Cuối cùng, quả hồng có chứa một lượng nước nhất định giúp bù nước cho cơ thể và kiềm chế cơn đói.



8. Tăng cường miễn dịch

Hàm lượng vitamin C trong quả hồng giúp tăng cường hệ thống miễn dịch, bảo vệ cơ thể khỏi nhiễm trùng và nguy cơ mắc nhiều loại bệnh tật. Vitamin C còn giúp cơ thể tăng cường sản xuất collagen - một chất cần thiết cho sức khỏe da, xương và khớp.

9. Hỗ trợ tiêu hóa khỏe mạnh

Có nhiều cách thêm hồng vào chế độ ăn

Chất xơ trong quả hồng giúp thúc đẩy tiêu hóa, ngăn ngừa táo bón và giúp nhu động ruột hoạt động tốt hơn. Chất xơ cũng hỗ trợ sự phát triển của hệ lợi khuẩn có trong đường ruột. Hệ lợi khuẩn này rất quan trọng để duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh và giúp hấp thụ dinh dưỡng tốt hơn.



Trong quả hồng còn có chứa tannin - một hoạt chất giúp làm dịu bớt các triệu chứng tiêu chảy. Sự kết hợp giữa tannin và chất xơ giúp điều chỉnh nhu động ruột, cải thiện sức khỏe tiêu hóa.

10. Chống oxy hóa

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong quả hồng đóng một vai trò quan trọng trong việc tăng cường sức khỏe. Các chất chống oxy hóa, ví dụ như vitamin C và beta carotene, giúp bảo vệ cơ thể khỏi stress oxy hóa do gốc tự do gây ra, từ đó giúp tăng cường hệ miễn dịch, giảm viêm, ngăn ngừa nguy cơ mắc các bệnh mạn tính như tim và một số bệnh ung thư.

Lưu ý khi ăn hồng

Khi ăn hồng, mọi người nên tránh ăn vào sáng sớm khi đói bụng. Ăn hồng lúc này có thể gây ra các triệu chứng như nôn hoặc buồn nôn. Ngoài ra, mọi người cũng cần tránh ăn hồng vào thời điểm quá khuya để tránh làm tăng đột biến lượng đường trong máu và ảnh hưởng tới chất lượng giấc ngủ. Thời điểm tốt nhất để ăn hồng là ăn vào các bữa ăn nhẹ trong ngày.

Một nghiên cứu đăng tải trên Tạp chí Case Reports Gastroenterology năm 2018 cho thấy ăn quá nhiều hồng sấy khô có thể gây tắc nghẽn đường ruột.

Nhiều trường hợp bị tắc ruột do ăn quá nhiều hồng

Ngoài ra, ăn quá nhiều quả hồng cũng có thể gây tiêu chảy, đầy hơi hoặc táo bón. Do đó, mỗi ngày mỗi người chỉ nên ăn một quả hồng.



Quả hồng có thể phản ứng với một số loại thuốc như thuốc trị cao huyết áp, thuốc điều trị đông máu. Những người sử dụng các loại thuốc này cần tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi ăn hồng.

Cách tận dụng tối đa lợi ích của quả hồng

Giáo sư Kris-Etherton, chuyên gia dinh dưỡng của Đại học Bang Pennsylvania (Mỹ), cho biết để tận dụng tối đa lợi ích của quả hồng, điều quan trọng là mọi người phải kết hợp chúng với các loại thực phẩm phù hợp.

Theo vị giáo sư, tùy theo độ chín của quả hồng, mọi người có thể ăn hồng chung với sữa chua hoặc bột yến mạch. Đối với hồng sấy khô, mọi người có thể ăn trực tiếp vào bữa xế hoặc làm nguyên liệu cho các món bánh.

Giáo sư Kris-Etherton cho rằng thêm hồng vào món salad có chứa quả bơ cũng giúp cơ thể hấp thụ carotenoid - một loại chất dinh dưỡng có nguồn gốc thực vật, tan trong chất béo - giúp ngăn ngừa tổn thương tế bào.

“Quả hồng có chứa cả vitamin A và carotenoid. Nếu ăn quả hồng cùng với thực phẩm chứa chất béo lành mạnh, cơ thể sẽ hấp thụ các chất này tốt hơn”, giáo sư Kris-Etherton nói.