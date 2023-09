4 dấu hiệu ở ngón tay cho thấy chất độc tích tụ, cần sớm tầm soát ung thư gan và phổi

Chúng ta sử dụng ngón tay rất nhiều trong mọi hoạt động thường ngày. Tuy nhiên, không phải ai cũng chú ý đến việc chăm sóc và kiểm tra chúng thường xuyên. Trong khi đó, không ít bất thường trên ngón tay có thể giúp chúng ta sớm phát hiện bệnh tật, bao gồm là ung thư.

Bên cạnh ung thư da, ung thư phổi và ung thư gan được xem là những bệnh ung thư gây ra nhiều thay đổi rõ rệt nhất trên ngón tay. Khi hai cơ quan này rối loạn, mắc bệnh cũng đồng nghĩa với việc độc tố trong cơ thể bị tích tụ, không thể đào thải ra bên ngoài và 1 trong những bộ phản phản ánh điều đó là các ngón tay.

Vì vậy, nếu phát hiện ngón tay có 4 bất thường này thì tốt nhất bạn nên đi thăm khám, đặc biệt là tầm soát ung thư gan và phổi sớm:

1. Ngón tay mọc nhiều mụn nước

Nhiều người thường xem nhẹ những mụn nước mọc ở ngón tay. Nếu mụn mọc ít, họ thường để mặc nó, đến khi mụn mọc quá nhiều hoặc mọc tập trung thành các cụm mới bắt đầu tìm cách xử lý, mặc dù chủ yếu là tự đến hiệu thuốc mua các loại thuốc ngứa, thuốc mỡ, thuốc dị ứng da về bôi.

Mụn nước li ti mọc từng đám ở đầu ngón tay rất có thể là vấn đề do gan (Ảnh minh họa)

Nhưng lâm sàng chỉ ra rằng, đây có thể là những dấu hiệu của việc các cơ quan nội tạng mà phổ biến nhất là gan của bạn đang “cầu cứu”. Nếu mụn nước mọc thành từng cụm, gây ngứa ngáy hoặc liên tục mọc lại sau khi bôi thuốc, xin đừng đổ lỗi cho dị ứng hay “cơ địa”, có thể là gan của bạn đã tích tụ quá nhiều độc tố và trở nên quá tải.

Ở giai đoạn bạn đã mắc các bệnh về gan, đặc biệt là ung thư gan, mụn nước sẽ đi kèm với vàng da, dù đã nặn hết dịch trong mụn thì vết thương cũng rất lâu lành và thường gây ra bong tróc da thời gian dài. Mụn nước do gan cũng thường mọc ở 2 rìa ngón tay, gần về phía đầu ngón tay.

2. Đầu ngón tay uốn cong

Y học miêu tả đầu ngón tay uốn cong là tình trạng móng tay của bạn hơi hướng lên trên, đồng thời có hình dạng rộng ở phía đầu móng và hẹp ở phía sát chân móng, vòng cung ở chân móng tay có cảm giác lõm xuống.

Những bất thường ở ngón tay có thể phản ánh nhiều điều về sức khỏe (Ảnh minh họa)

Hiện tượng này chứng tỏ 1 hoặc nhiều cơ quan trong cơ thể bị viêm nhiễm ở mức độ nhất định, đây cũng là biểu hiện bệnh do tích tụ quá nhiều độc tố từ thói quen ăn uống và sinh hoạt không lành mạnh. Bản thân chức năng miễn dịch của các cơ quan này không thể chịu được sự phá hủy của các chất độc, dẫn đến viêm nhiễm.

Ngoài đầu ngón tay bất thường, bệnh nhân thường có thêm biểu hiện luôn thấy trong người như “bốc hỏa”, dễ cáu gắt. Nguyên nhân là do gan quá tải, suy giảm 1 số chức năng, chậm thải độc sinh ra trạng thái nóng trong, tâm trạng không ổn định. Thường liên quan tới bệnh nặng về gan hoặc về thận. Trong một số trường hợp, người mắc ung thư phổi cũng bị tình trạng đầu ngón tay uốn cong, kết hợp với sưng hoặc đau nhẹ, tê hoặc râm ran như kim châm do thiếu oxy tới mạch máu.

3. Ngón tay “dùi trống”

Theo khuyến cáo của tổ chức Nghiên cứu ung thư Anh Quốc, triệu chứng sưng hoặc phù nề các đầu ngón tay bất thường thường gặp ở các bệnh nhân có bệnh lý tim hoặc phổi, gan. Nó được y học gọi tên là “hội chứng ngón tay dùi trống”. Chỉ tình trạng thay đổi hình thái của ngón và móng tay, khiến tăng kích thước chỉ ở phần đầu ngón tay. Các thay đổi thường trải qua 3 giai đoạn:

- Ban đầu, chân móng trở nên mềm và da cạnh chân móng bóng hơn.

- Sau đó, móng bị cong hơn bình thường khi nhìn từ hai bên, còn gọi là dấu hiệu Scary Mouth.

- Giai đoạn cuối, phần cuối ngón tay bị bè to ra nên được gọi là ngón tay dùi trống.

Hiện tượng này thường gặp trên 30% bệnh nhân bị ung thư phổi, vì vậy, nếu không bị chấn thương mà lại có các dấu hiệu của “ngón tay dùi trống” thì hãy lập tức đến bệnh viện để thăm khám kịp thời.

Ngón tay dùi trống là dấu hiệu phổ biến cảnh báo bệnh ung thư phổi, bệnh nặng về gan (Ảnh minh họa)

Ngón tay “dùi trống” cũng không hiếm gặp với những người mắc bệnh gan. Tình trạng này thường do bệnh gan hoặc xơ gan gây ra, cũng thường gặp hơn ở người bị bệnh gan do uống quá nhiều rượu. Các triệu chứng khác của ngón tay “dùi trống” do gan thay vì do phổi là màu da tay vàng hơn, móng tay chuyển màu hoặc có sọc bất thường, gồ ghề và dễ gãy.

4. Màu da ngón tay hoặc móng tay thay đổi

Ngón tay đột nhiên trở nên rất vàng thường liên quan tới các bệnh về rối loạn chuyển hóa, chủ yếu là bệnh về gan. Ngoài ung thư gan, màu sắc ngón tay thay đổi còn có thể là dấu hiệu của ung thư phổi.

Y học cổ truyền cho rằng phổi là nền tảng của khí huyết, tình trạng của phổi được thể hiện qua nhiều yếu tố, bao gồm cả ngón tay. Khi khí huyết tắc nghẽn, không cung cấp đủ khí cho phổi sẽ sinh ra các hiện tượng ngón tay bị tím tái hoặc thậm chí là đau nhức, nhất là khi trời lạnh. Ngón tay nhợt nhạt, trắng bệch thì thường liên quan đến thiếu máu, bệnh tim mạch.

Nếu ngón tay hoặc/và móng tay ngày càng vàng thì nên cẩn trọng với ung thư gan (Ảnh minh họa)

Bên cạnh đó, sự đổi màu của ngón tay có thể do hội chứng Raynaud gây ra. Đây là chứng co thắt động mạch nhỏ do rối loạn mạch máu và thần kinh, có thể dẫn đến thiếu máu cục bộ và thiếu oxy. Đồng thời cũng có thể gây hoại tử do thiếu máu cục bộ, viêm tủy xương, nhiễm trùng huyết và các bệnh khác.

Nguồn và ảnh: Aboluowang, Daily Mail, Sohu