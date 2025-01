Loại “nước thần” cực bổ dưỡng, người Việt uống mỗi ngày lại không biết công dụng

Tốt cho sức khỏe tim mạch

Sự kết hợp hoàn hảo giữa kali và chất xơ hòa tan trong nước me mang đến những lợi ích tuyệt vời cho sức khỏe tim mạch. Kali giúp điều hòa huyết áp, trong khi chất xơ giảm cholesterol xấu. Nhờ đó, nước me góp phần làm giảm nguy cơ mắc các bệnh tim mạch như đau tim, đột quỵ và xơ vữa động mạch. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa mạnh mẽ như flavonoid trong me giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương, góp phần duy trì một hệ tim mạch khỏe mạnh.

Nước me vừa giải khát vừa đem lại nhiều lợi ích sức khỏe. Ảnh: Getty Images

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa

Vị chua của me kích thích sản xuất dịch vị, tăng cường quá trình tiêu hóa thức ăn. Chất xơ trong me giúp tăng khối lượng phân, làm mềm phân, hỗ trợ nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón hiệu quả. Nước me còn có thể thúc đẩy sự phát triển của lợi khuẩn, duy trì sự cân bằng hệ vi sinh đường ruột, tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa.

Giải nhiệt và thanh lọc cơ thể

Với hương vị chua thanh đặc trưng, nước me không chỉ là thức uống giải khát quen thuộc mà còn mang đến nhiều lợi ích cho sức khỏe. Tính mát tự nhiên của me giúp làm dịu cơn khát, giải nhiệt cơ thể hiệu quả. Bên cạnh đó, nước me còn hỗ trợ quá trình tiêu hóa, tăng cường đào thải độc tố, giúp bạn luôn cảm thấy nhẹ nhàng và sảng khoái.

Chống viêm, giảm đau

Giàu hợp chất chống viêm, chẳng hạn như polyphenol và bioflavonoid, nước me có tác dụng tuyệt vời trong việc hạn chế tình trạng viêm trong cơ thể. Các hợp chất trong nước me có tác dụng chống viêm tự nhiên, giúp giảm đau, sưng viêm trong các bệnh lý như viêm khớp, đau đầu, đau cơ.

Nước me giúp giảm đau, sưng viêm. Ảnh: Shutter Stock

Tốt cho sức khỏe xương khớp

Nước me là một kho tàng khoáng chất tự nhiên, đặc biệt giàu magie, canxi và phốt pho - bộ ba hoàn hảo cho sức khỏe xương khớp. Magie đóng vai trò quan trọng trong việc duy trì mật độ xương, giúp xương chắc khỏe và dẻo dai. Canxi, như chúng ta đã biết, là thành phần chính cấu tạo nên xương, giúp xương cứng cáp và chịu lực tốt. Phốt pho kết hợp với canxi tạo thành hydroxyapatite, một khoáng chất vô cơ chính cấu tạo nên xương và răng.

Đặc biệt, khả năng chống viêm của nước me đóng vai trò như một "liều thuốc" tự nhiên cho những người mắc các bệnh lý về xương khớp. Các hợp chất chống viêm trong nước me giúp giảm sưng viêm, giảm đau nhức, mang lại cảm giác thoải mái cho người bệnh

Tằng cường miễn dịch, ngừa ung thư

Vitamin C và các chất chống oxy hóa trong nước me giúp bảo vệ tế bào khỏi tác hại của gốc tự do, tăng cường hệ miễn dịch, phòng chống bệnh tật. Một số nghiên cứu cho thấy, các chất chống oxy hóa trong nước me có khả năng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, giảm nguy cơ mắc một số loại ung thư.

Tốt cho sức khỏe gan

Nước me, với kho tàng chất chống oxy hóa phong phú, đóng vai trò như một lá chắn bảo vệ gan khỏi những tổn thương do các gốc tự do gây ra. Bên cạnh đó, nước me còn hỗ trợ quá trình thải độc của gan bằng cách kích thích sản xuất các enzyme giải độc, giúp cơ thể loại bỏ các chất độc hại hiệu quả hơn.