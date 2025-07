Vóc dáng thon gọn của mỹ nhân đẹp nhất phim "Sex is Zero" Ha Ji Won khiến ai cũng phải trầm trồ: Ăn thế bảo sao 47 tuổi mà không chút mỡ thừa!

Thời gian gần đây, Ha Ji Won dù ít xuất hiện trên màn ảnh nhưng mỗi sự xuất hiện của cô đều thu hút được ánh nhìn không giấu vẻ ngưỡng mộ lẫn ngầm "ghen tị" của người hâm mộ. Xuất hiện trong bất kì bộ phim nào cũng để lại những dấu ấn riêng. Cộng với nhan sắc đỉnh cao nên không khó hiểu khi cô được đánh giá là mỹ nhân đẹp nhất "Sex is Zero" khi tham gia dự án phim này.

Tới nay, dù đã ở tuổi 47 nhưng sự trẻ trung của Ha Ji Won khiến người ta vẫn bảo "tuổi tác đã bỏ quên cô"!

Bí quyết giữ dáng thon gọn đáng ngưỡng mộ của "mỹ nhân không tuổi" Ha Ji Won

Nữ diễn viên Ha Ji Won gần đây đã chia sẻ những hình ảnh khoe vóc dáng nuột nà trên mạng xã hội kèm theo lời nhắn: "Tôi rất cảm kích và yêu mến người hâm mộ vì đã chuẩn bị bữa tiệc sinh nhật tuyệt vời này". Trong ảnh, Ha Ji Won diện trang phục hở vai, đang chọn món ăn tại một bữa tiệc buffet. Vóc dáng thon gọn không chút mỡ thừa cùng đĩa thức ăn được lựa chọn giản dị của cô đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Nhiều người bình luận: "Cô ấy ăn ít quá!", "Ăn một bữa như vậy thì làm sao mà tăng cân được?" .

Vóc dáng thon gọn không chút mỡ thừa của Ha Ji Won đã thu hút sự chú ý của cư dân mạng.



Bên cạnh việc ăn ít, bí quyết giữ dáng của nữ diễn viên là: Kiểm soát khẩu phần ăn nhưng không hạn chế dưỡng chất và uống nước chanh mỗi sáng trong suốt 15 năm.

Ăn ít, kiểm soát khẩu phần ăn nhưng không hạn chế dưỡng chất

Việc kiểm soát lượng thức ăn nạp vào cơ thể như Ha Ji Won mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe, bao gồm kiểm soát cân nặng. Ăn ít là điểm chung của cư dân tại các vùng đất nổi tiếng về tuổi thọ như Okinawa (Nhật Bản). Kết quả khảo sát của Tổng cục Thống kê Hàn Quốc về bí quyết trường thọ của những người trên 100 tuổi cũng cho thấy "chế độ ăn uống tiết chế" đứng ở vị trí đầu tiên.

Ăn ít giúp giảm tỷ lệ trao đổi chất trong cơ thể, từ đó làm giảm sự sản sinh các gốc tự do. Gốc tự do phá hủy DNA và tế bào, gây ra viêm nhiễm trong cơ thể. Viêm nhiễm lan truyền khắp cơ thể qua đường máu, phá hủy collagen, gây nếp nhăn và giảm độ đàn hồi của da. Nếu không được kiểm soát, tình trạng viêm nhiễm sẽ đẩy nhanh quá trình lão hóa và có thể dẫn đến các bệnh tim mạch, trầm cảm và ung thư.

Tuy nhiên, ngay cả khi giảm lượng thức ăn, bạn cũng không nên hạn chế bất kỳ dưỡng chất thiết yếu nào. Cơ thể cần được cung cấp đầy đủ carbohydrate, protein, chất béo, vitamin và khoáng chất. Vì vậy, cần bổ sung đa dạng các loại thực phẩm như thịt, cá, trái cây, rau củ và các loại đậu vào chế độ ăn uống và ăn đúng giờ. Bên cạnh đó, việc kết hợp tập luyện thể dục thể thao cũng rất quan trọng. Các bài tập cardio và rèn luyện sức mạnh đều đặn sẽ giúp đốt cháy mỡ thừa, tăng khối lượng cơ bắp và nâng cao tỷ lệ trao đổi chất cơ bản.

Uống nước chanh mỗi sáng: Ức chế viêm nhiễm, hỗ trợ giảm cân

Việc tìm kiếm và duy trì những thói quen có lợi cho sức khỏe như Ha Ji Won là một điều nên làm. Nước chanh mà cô uống mỗi sáng là hỗn hợp của chanh tươi với nước lọc hoặc nước có ga. Thức uống này là một cách đơn giản để hấp thụ vitamin C dồi dào từ chanh. Vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh, bảo vệ tế bào khỏi các gốc tự do, từ đó ngăn ngừa lão hóa và tăng cường hệ miễn dịch.

Nước chanh cũng giúp tăng cường trao đổi chất, hỗ trợ giảm cân. Polyphenol và pectin, một loại chất xơ có trong chanh, tác động đến quá trình chuyển hóa chất béo, giúp loại bỏ mỡ thừa trong cơ thể.

Một nghiên cứu của Bệnh viện Nhi đồng Oakland (Mỹ) trên 173 phụ nữ thừa cân cho thấy những người uống nước chanh có lượng mỡ và cân nặng giảm nhiều hơn so với nhóm không uống.

Ngoài ra, nước chanh còn có lợi cho sức khỏe làn da, một yếu tố quan trọng để duy trì vẻ trẻ trung. Một nghiên cứu được công bố trên Tạp chí Dinh dưỡng Lâm sàng Mỹ (American Journal of Clinical Nutrition) cho thấy vitamin C và flavonoid có trong các loại trái cây họ cam quýt như chanh có tác dụng làm dịu da bị kích ứng và ức chế sản sinh melanin, giúp làm sáng da.

Mặc dù nước chanh có nhiều công dụng nhưng nếu bạn đang gặp vấn đề liên quan đến dạ dày thì hãy cân nhắc khi áp dụng. Ngoài ra, nên pha loãng để uống chứ không nên uống nước cốt chanh để tránh ảnh hưởng dạ dày và tiêu hóa.