Loại lá tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên", sản sinh collagen giúp Minh Hằng, Tóc Tiên chống lão hóa, giảm cân thần tốc

Loại lá tốt ngang "kem chống nắng tự nhiên", sản sinh collagen của Minh Hằng, Tóc Tiên

Từ lâu, trà xanh đã được coi là một trong những thực phẩm tự nhiên tốt nhất cho sức khỏe và sắc đẹp. Đây là "người bạn đồng hành" tuyệt vời trong việc gìn giữ tuổi xuân và bảo vệ sức khỏe của phái đẹp.

Người Việt đã tận dụng lá trà xanh để chế biến thành thức uống giàu chất chống oxy hóa, ngăn ngừa bệnh tật và các dấu hiệu lão hóa. Khoa học đã chứng minh, trà xanh không chỉ giúp giải khát mà còn có tác dụng bảo vệ sức khỏe lâu dài, được ví như “thần dược” của tự nhiên.

Hiểu rõ giá trị của lá trà xanh, nhiều sao Việt cũng kiên trì sử dụng nó trong chế độ chăm sóc sức khỏe và nhan sắc, đặc biệt trong việc chống lão hóa.

Một trong những mỹ nhân có sở thích uống trà xanh phải kể đến ca sĩ Minh Hằng, cô đã bước sang tuổi 37 nhưng vẫn giữ được vóc dáng thon gọn, làn da tươi trẻ, không dấu hiệu lão hóa. Minh Hằng chia sẻ, cô sử dụng bột matcha trong ăn uống và dưỡng da.

Ca sĩ Tóc Tiên cũng là một trong những "mỹ nhân không tuổi" của showbiz Việt yêu thích lá trà xanh. Thậm chí, cô còn trồng trà xanh trong vườn và sử dụng mỗi ngày. Tóc Tiên thường hái lá chè non, phơi khô, bảo quản trong tủ lạnh để dùng dần. Thói quen này giúp nữ ca sĩ duy trì vẻ tươi trẻ, tràn đầy sức sống.

Sở dĩ lá trà xanh có tác dụng làm đẹp da mạnh mẽ là nhờ chứa hàm lượng lớn các polyphenol, cụ thể là nhóm catechin với bốn loại chính:

- Epigallocatechin-3-Gallate (EGCG).

- Epigallocatechin (EGC).

- Epicatechin Gallate (ECG).

- Epicatechin (EC).

Trong đó, EGCG là hoạt chất sinh học mạnh nhất, có vai trò lớn trong việc chống oxy hóa, chống viêm, kháng khuẩn và ngăn ngừa ung thư.

Trà xanh có khả năng như "kem chống nắng tự nhiên" nhờ có chứa chất polyphenol, bảo vệ da khỏi tác hại của tia UV – nguyên nhân gây lão hóa da, viêm nhiễm, thậm chí ung thư da.

Tóc Tiên trồng trà xanh trong vườn và sử dụng mỗi ngày.

Một nghiên cứu đăng trên tạp chí Archives of Biochemistry and Biophysics cho thấy, khi các nhà khoa học cho chuột uống trà xanh và tiếp xúc với tia cực tím trong 31 tuần, những con chuột uống trà xanh ít bị ung thư da hơn hẳn so với nhóm không uống trà. Điều này khẳng định khả năng chống nắng tuyệt vời của trà xanh, giúp bảo vệ và trẻ hóa làn da.

Trà xanh cũng có khả năng hỗ trợ giảm cân nhờ vào các hợp chất tự nhiên giúp đẩy nhanh quá trình đốt cháy chất béo và tăng cường trao đổi chất.

Caffeine trong trà xanh kết hợp với EGCG có thể kích thích quá trình phân hủy chất béo trong các tế bào mỡ, đặc biệt là khi tập luyện. Một nghiên cứu cho thấy trà xanh giúp tăng khả năng đốt cháy chất béo lên đến 17% trong khi tập thể dục.

Các cách làm đẹp từ lá trà xanh Lá trà xanh có thể được sử dụng theo nhiều cách khác nhau để làm đẹp và bảo vệ làn da: 1. Rửa mặt bằng nước trà xanh: Giúp làm sạch da, giảm bã nhờn và se khít lỗ chân lông. 2. Dùng bã trà xanh giảm quầng thâm mắt : Giảm sưng, giảm mệt mỏi cho vùng da quanh mắt. 3. Làm mặt nạ trà xanh : Giảm mụn, chống lão hóa, tái tạo da. 4. Uống nước trà xanh : Thanh lọc cơ thể, thúc đẩy sản sinh collagen, trẻ hóa làn da. 5. Chữa vết cháy nắng: Đắp bã trà xanh lên vùng da bị cháy nắng để làm dịu và phục hồi da.

Những tác dụng khác của trà xanh ngoài làm đẹp và giảm cân

1. Ngăn ngừa bệnh tim mạch

Trà xanh giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch, nhờ tác dụng giảm cholesterol xấu (LDL) và cải thiện chức năng mạch máu.

Một nghiên cứu trên tạp chí American Journal of Clinical Nutrition cho thấy, tiêu thụ trà xanh giúp giảm nguy cơ tử vong do bệnh tim.

2. Hỗ trợ ngăn ngừa ung thư

Trà xanh giàu chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ tế bào khỏi tổn thương do các gốc tự do, từ đó làm giảm nguy cơ mắc các loại ung thư như ung thư vú, ung thư đại trực tràng và ung thư tuyến tiền liệt. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng phụ nữ uống trà xanh có nguy cơ mắc ung thư vú thấp hơn 20–30%.

3. Cải thiện chức năng não bộ

Caffeine và L-theanine trong trà xanh giúp tăng cường sự tập trung, tỉnh táo, cải thiện khả năng nhận thức. Một nghiên cứu trên Molecular Nutrition & Food Research cho thấy rằng việc tiêu thụ trà xanh có thể cải thiện trí nhớ và tăng cường chức năng não.

4. Giảm nguy cơ mắc tiểu đường tuýp 2

Trà xanh có khả năng điều hòa mức đường huyết và cải thiện độ nhạy insulin, từ đó giúp giảm nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2. Một phân tích trên Diabetes Care cho thấy, những người thường xuyên uống trà xanh có nguy cơ mắc tiểu đường thấp hơn 18%.

5. Tăng cường sức khỏe răng miệng

Các catechin trong trà xanh có tác dụng kháng khuẩn, giúp ngăn ngừa sâu răng và cải thiện sức khỏe nướu. Một nghiên cứu đăng trên Journal of Clinical Periodontology cho thấy, trà xanh có khả năng làm giảm sự phát triển của vi khuẩn gây hại trong miệng.

Lưu ý khi dùng trà xanh mỗi ngày

- Tránh uống quá nhiều trà xanh : Mặc dù trà xanh rất có lợi cho sức khỏe, nhưng việc tiêu thụ quá nhiều có thể gây ra một số vấn đề như mất ngủ do hàm lượng caffeine, khó tiêu và nguy cơ thiếu sắt. Các chuyên gia khuyến nghị nên uống từ 3-4 tách trà xanh mỗi ngày để đảm bảo lợi ích sức khỏe mà không gây tác dụng phụ.

- Không uống trà xanh khi đói : Trà xanh chứa tannin có thể gây kích ứng niêm mạc dạ dày nếu uống khi đói, dẫn đến buồn nôn hoặc khó tiêu. Do đó, nên uống trà sau bữa ăn ít nhất 30 phút để tránh các tác động tiêu cực lên dạ dày.

- Tránh uống trà xanh trước khi đi ngủ : Vì chứa caffeine, trà xanh có thể làm giảm chất lượng giấc ngủ nếu uống quá gần giờ ngủ. Nên uống trà vào buổi sáng hoặc đầu giờ chiều để tránh tình trạng khó ngủ vào ban đêm.

- Cẩn thận với phụ nữ mang thai và người mắc bệnh tim : Những người mắc bệnh tim hoặc đang mang thai nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi tiêu thụ lượng lớn trà xanh, vì caffeine có thể gây hại trong những trường hợp này.