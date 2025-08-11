Loại hạt "bổ như thuốc"người Việt thẳng tay vứt bỏ, ở Nhật bán lại với giá đắt đỏ

Hạt mít được bán với giá khá cao

Mít là loại trái cây nhiều người yêu thích. Thứ quả đặc biệt này không chỉ thơm ngon mà còn nổi tiếng chứa nhiều dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể.

Tại Việt Nam, mít là loại quả thông dụng, thường xuất hiện vào mùa hè và được nhiều người ưa thích. Khi ăn loại trái cây này, đa số mọi người chỉ dùng phần thịt (múi mít), còn lại vứt bỏ phần hạt cứng bên trong. Trong khi trước đây, hạt mít luôn được tận dụng để cứu đói mỗi khi mất mùa. Thực tế, hạt mít không hề "vô giá trị", dù bị vứt bỏ tại Việt Nam, nhưng ở nước ngoài loại hạt này lại có giá đắt đỏ.

Tại Nhật Bản, hạt mít được bán với giá hơn 200.000 đồng/kg. Theo đó, người Nhật đóng gói hạt mít trong bao bì rất cẩn thận và bày bán trong nhiều siêu thị tại đây. Sở dĩ hạt mít có giá trị như vậy là vì người Nhật rất yêu quý, trân trọng những giá trị dinh dưỡng quý báu của chúng.

Vốn là loại hạt không được ưa chuộng trong thời đại ngày nay, hạt mít ở bên Nhật lại có giá lên đến 200.000 đồng/kg.

Các nghiên cứu cho thấy, hạt mít có nhiều lợi ích cho việc làm đẹp ở phụ nữ, vì rất giàu thiamin và riboflavin, giúp giữ cho mắt, da và tóc khỏe mạnh. Đồng thời, loại hạt này cũng chứa một lượng nhỏ các khoáng chất như kẽm, sắt, canxi, đồng, kali và magiê, có thể hỗ trợ các vấn đề về đường tiêu hóa. Đó là lý do, khi ăn hạt mít, hệ tiêu hóa hoạt động trơn tru hơn, điều đó dễ nhận biết bằng việc xì hơi nhiều hơn khi ăn hạt mít.

Một số nghiên cứu còn cho thấy hạt mít có thể có một số đặc tính chống ung thư. Điều này có thể là do hạt mít chứa các hợp chất thực vật và chất chống oxy hóa. Một nghiên cứu ống nghiệm gần đây cho thấy chiết xuất hạt mít làm giảm 61% sự hình thành các tế bào ung thư trong mạch máu.

Lương y Đa khoa Bùi Đắc Sáng (Viện hàn lâm KH&CN Việt Nam, Hội Đông y Hà Nội) cho biết: Hạt mít có vị ngọt, tính bình, có mùi thơm, có tác dụng tu dưỡng ích khí, thông sữa. Loại hạt này có thể phơi khô để làm lương thực dự trữ.

Theo y học hiện đại, hạt mít chứa nhiều chất chống oxy hóa như vitamin C và E, carotenoid và các polyphenol. Những chất này giúp ngăn chặn sự tàn phá tế bào do gốc tự do gây ra, giúp bảo vệ cơ thể khỏi bệnh tật và quá trình lão hóa.

Bên cạnh đó, hạt mít cũng giàu kali, một khoáng chất quan trọng cho sự hoạt động của tim mạch. Kali giúp ổn định huyết áp và giảm nguy cơ mắc các vấn đề về tim mạch như cao huyết áp và bệnh tim.

Hạt mít được người Nhật yêu thích vì vừa ngon vừa có công dụng chữa bệnh (Ảnh minh họa: Getty).

Hạt mít còn là một nguồn phong phú chất xơ, đặc biệt là chất xơ hòa tan. Chất xơ giúp cải thiện chuyển hóa chất béo, duy trì sự cân bằng đường huyết, và tăng cường chức năng tiêu hóa.

Không chỉ là thần dược cho hệ tiêu hóa, trước đây y học cổ truyền Trung Hoa thời xưa đã sử dụng hạt mít như một phương thuốc giúp hỗ trợ tình dục và điều trị các bệnh lý về đường tiêu hoá. Trong các ghi chép cổ cũng đã nhắc tới việc dùng hạt mít để cải thiện sức khỏe tình dục và sinh sản.

Ăn hạt mít cơ thể sẽ nhận được những công dụng bất ngờ

Trị đầy bụng: Mang hạt mít lượng đủ dùng đi luộc hoặc rang/nướng. Ăn sẽ có tác dụng trị bệnh.

Mờ nếp nhăn: Ngoài việc ăn hạt mít như một món ăn vặt, chị em có thể dùng bột hạt mít để đắp mặt nạ. Bạn hãy lấy hạt mít mang đi xay nhuyễn cùng sữa. Sau khi để lạnh có thể mang hỗn hợp này đắp lên mặt. Dùng đều đặn sẽ có công dụng mờ nếp nhăn.

Trị tiêu chảy: Chuẩn bị 20g hạt mít sao vàng, 12g mộc hương. Mang nguyên liệu đi sắc uống 1 thang/ngày.

Chống bệnh thiếu máu: Ăn hạt mít 1-2 lần/tuần để bồi bổ sắt, bởi hạt mít là một thực phẩm giàu sắt. Không những vậy, hạt mít còn làm tăng sản xuất các tế bào hồng cầu, do đó tăng cường khả năng miễn dịch và ngăn ngừa bệnh tật.

Hỗ trợ giảm cân : Chị em có thể ăn hạt mít dưới dạng đồ ăn vặt, do hạt mít cung cấp nhiều chất xơ lại ít calo nên có thể trở thành món ăn chống đói phù hợp cho người muốn giảm cân.

Ngoài tốt cho tiêu hóa và cải thiện chức năng sinh sản, hạt mít còn nhiều tác dụng với sức khỏe khác. Ảnh minh họa.

Lưu ý khi ăn hạt mít: Lương y đa khoa Bùi Đắc Sáng cho biết, dù hạt mít giàu chất xơ nhưng cũng có chứa hàm lượng tinh bột, do đó không nên ăn quá nhiều. Nếu muốn sử dụng hạt mít để điều trị bệnh, bạn nên hỏi ý kiến bác sĩ trước khi dùng.

Hạt mít thường được ăn dưới dạng hạt khô hoặc rang, không nên bổ sung thêm gia vị. Không nên ăn hạt mít sống vì chúng thường chứa các chất chống độc rất mạnh đó là tannin và chất ức chế trypsin, có thể sẽ làm cản trở sự hấp thụ chất dinh dưỡng và tiêu hóa.

Mặc dù hiếm, nhưng một số người có thể phản ứng dị ứng với hạt mít. Nếu bạn có dấu hiệu dị ứng như ngứa, phát ban, hoặc khó thở sau khi ăn hạt mít, hãy ngừng sử dụng và đến gặp bác sĩ ngay.

Mít là một loại trái cây tự nhiên và an toàn cho phần lớn mọi người. Tuy nhiên, có một số trường hợp được khuyên nên hạn chế hoặc tránh ăn mít.

- Người bị tiểu đường: Mít có hàm lượng đường tự nhiên khá cao, do đó người bị tiểu đường nên kiểm soát lượng mít tiêu thụ. Người bệnh có thể nói chuyện với bác sĩ hoặc chuyên gia dinh dưỡng để biết liều lượng mít phù hợp.

- Người có cơ địa quá nóng: Những người có cơ địa nóng nên hạn chế ăn mít quá nhiều. Nguyên nhân là vì mít nhiều đường, sau khi ăn nó có thể tạo ra cảm giác bức bối, khó chịu trong cơ thể.

- Người béo phì: Người bị béo phì nên hạn chế ăn nhiều loại quả chứa đường như mít, để tránh tích tụ mỡ trong bụng.

- Người bị gan nhiễm mỡ: Mít chứa nhiều đường, không tốt cho gan, thậm chí có thể gây ra cảm giác nóng trong cơ thể. Những ai mắc bệnh gan nhiễm mỡ và mỡ máu cao cần thận trọng khi tiêu thụ các loại quả nhiều đường như mít.