Loại củ ít "ngậm" thuốc trừ sâu, bổ ngang thịt mà ít ai hay

Củ sen được trồng trong nước, chủ yếu bằng cách hút chất dinh dưỡng từ bùn. Môi trường trồng sen không cần dùng thuốc trừ sâu.

Điều đáng chú ý tất cả mọi bộ phận của sen đều được sử dụng trong y học cổ truyền của người Ấn Độ. Hạt sen và rễ sen được sử dụng trong y học chữa bệnh ayurvedic của người Ấn Độ. Hạt sen và củ sen có công dụng lớn trong việc điều trị nhiều loại bệnh.

Củ sen rất giàu dinh dưỡng. Ảnh minh họa.

Trong 100 gram củ sen chứa:

- Calories: 74 cal

- Chất xơ: 13%

- Không chứa cholesterol

- Vitamin C: 73%

- Giàu hàm lượng đồng và sắt

- Hàm lượng chất béo thấp

- Chứa hỗn hợp vitamin B

- Giàu chất khoáng và protein

Giảm lượng cholesterol: Sen giúp giảm cholesterol, hạ huyết áp

Thúc đẩy phát triển trí não: Pyridoxine nằm trong nhóm vitamin tổng hợp nhóm B. Nó có khả năng tương tác trực tiếp với các thụ thể thần kinh ở trong não có ảnh hưởng tới tâm trạng cũng như trạng thái tinh thần của bạn. Nó giúp kiểm soát các căn bệnh đau đầu, stress và nóng giận.

Tốt cho sức khỏe tim tim mạch: Duy trì sức khỏe tim là lợi ích tốt nhất của củ sen. Cùng với lượng kali giúp thông mạch, và chất xơ để giảm bớt cholesterol trong cơ thể, pyridoxine từ củ sen cũng giúp kiểm soát hàm lượng homocystein trong máu. Homocystein chính là "kẻ thù" gây ra cơn đau tim.

Món ngon từ củ sen khiến ai ăn cũng nhớ mãi

Củ sen không chỉ là nguyên liệu dân dã, giàu dinh dưỡng mà còn có thể biến tấu thành nhiều món ăn hấp dẫn. Trong đó, củ sen chiên giòn cay là món ăn vặt hoặc mồi nhậu cực kỳ bắt miệng, vừa giòn sần sật vừa thấm vị cay nồng, ai ăn cũng mê.

Nguyên liệu:

- 390g củ sen.

- 1 quả trứng gà, 5 tép tỏi, 5g gừng, 20g ớt khô, 50g rau mùi, 8g mè rang.

- Gia vị: dầu ăn, bột bắp, muối, bột ngọt, đường, dầu mè.

Chế biến:

Củ sen gọt vỏ, cắt bỏ hai đầu, xắt lát mỏng theo lỗ rồi thái thành sợi nhỏ. Ngâm nước để loại bỏ bớt tinh bột, giúp củ sen giòn hơn.

Ớt khô cắt sợi, bỏ hạt. Trộn với chút dầu ăn để khi xào không bị cháy khét.

Tỏi, gừng băm nhỏ. Rau mùi cắt khúc 3cm.Tỏi, gừng băm nhỏ. Rau mùi cắt khúc 3cm.

Loại củ quả ít “ngậm” thuốc trừ sâu, ra chợ thấy bán đừng chần chừ ĐỌC NGAY

Chần sơ củ sen trong nước sôi, sau đó vớt ra xả lạnh, để ráo.

Trộn củ sen với trứng gà và bột bắp để tạo lớp áo mỏng.

Chiên củ sen lần thứ nhất đến khi hơi vàng, vớt ra để ráo.

Chiên lần hai trong dầu nóng già để củ sen giòn rụm, vớt ra thấm dầu.

Phi thơm tỏi, gừng, cho ớt khô vào đảo nhanh tay, rồi trút củ sen chiên vào xào.

Nêm muối, bột ngọt, đường vừa ăn, đảo đều. Rưới dầu mè, thêm mè rang và rau mùi, đảo nhanh rồi tắt bếp.

Trúc Chi (t/h)