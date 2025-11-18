Loại cây tượng trưng cho thịnh vượng và may mắn: Trồng 1 cây trong nhà thêm được 10 lợi ích sức khỏe

Loại cây đang được nhắc tới chính là cây hồng! Trong phong thủy, cây hồng tượng trưng cho sự may mắn và thịnh vượng. Quả hồng có màu đỏ cam, tượng trưng cho niềm vui, hạnh phúc viên mãn và sự hòa thuận trong gia đình, theo báo Dân Việt.

Cây hồng có ý nghĩa phong thủy tốt lành (Ảnh minh họa).

Không chỉ mang những ý nghĩa tốt lành trong phong thủy, trồng một cây hồng trong nhà sẽ giúp tô điểm cho ngôi nhà 4 mùa tươi tắn, đầy sức sống với màu xanh mướt của lá hồng vào mùa xuân, màu trắng của hoa hồng nở đầu hè, màu cam đỏ rực rỡ của quả hồng chín vào mùa thu và đầu đông.

Không chỉ dừng lại ở đó, cây hồng còn có giá trị trong y học khi nhiều bộ phận của cây hồng như vỏ, rễ, thân, lá, quả, tai quả, phấn quả,... đều được dùng làm thuốc quý.

Quả hồng được nhiều người yêu thích, chờ đợi mỗi mùa hồng về để được thưởng thức. Loại quả này thậm chí còn được người Hy Lạp ví là “trái cây của các vị thần” vì những lợi ích của nó với sức khỏe.

10 lợi ích sức khỏe điển hình của cây hồng

1. Tăng cường sức khỏe tim mạch

Quả hồng có nhiều lợi ích với sức khỏe (Ảnh minh họa).

Quả hồng chứa nhiều anthocyanin, beta-carotene, flavonoid, tanin và vitamin C. Đây là những chất chống oxy hóa mạnh, giúp bảo vệ cơ thể khỏi tổn thương do oxy hóa, từ đó giảm nguy cơ mắc các bệnh tim.

2. Giúp mắt sáng khỏe hơn

100g quả hồng cung cấp khoảng 32% nhu cầu vitamin A khuyến nghị mỗi ngày, theo HealthifyMe. Vitamin A là thành phần quan trọng giúp tạo rhodopsin - loại protein giúp mắt nhìn rõ trong môi trường thiếu sáng. Dinh dưỡng này cũng hỗ trợ chức năng của rhodopsin và giảm nguy cơ đục thủy tinh thể. Ngoài ra, các chất chống oxy hóa như vitamin C, carotenoid và flavonoid trong quả hồng giúp giảm tác hại của gốc tự do lên mắt và mô quanh mắt.

3. Điều hòa đường huyết

Salad quả hồng (Ảnh minh họa).

Quả hồng là thực phẩm giàu chất xơ. Chất xơ giúp làm chậm quá trình hấp thu carbohydrate, hạn chế tăng đường huyết sau ăn. Một nghiên cứu cũng cho thấy beta-carotene trong quả hồng liên quan đến việc giảm nguy cơ mắc tiểu đường. Các hợp chất như flavonoid, tanin và anthocyanin trong quả hồng hỗ trợ giảm stress oxy hóa - yếu tố góp phần vào sự phát triển của bệnh tiểu đường.

4. Cải thiện sức khỏe làn da

Nhờ đặc tính chống viêm và giàu chất chống oxy hóa, quả hồng thường được nhắc đến như một giải pháp hỗ trợ những vấn đề về da như mụn, sẹo, thâm, nám hay chàm.

5. Giảm viêm

Quả hồng là nguồn vitamin C, vitamin A và flavonoid. Đây đều là những hợp chất có tác dụng chống viêm. Vitamin C còn có khả năng trung hòa gốc tự do, giảm stress oxy hóa và ức chế các con đường gây viêm trong cơ thể.

6. Hỗ trợ phòng ngừa ung thư

Một món ăn lạ miệng từ quả hồng (Ảnh minh họa).

Các nghiên cứu ghi nhận quả hồng có tác dụng ức chế sự phát triển của tế bào ung thư, chẳng hạn như ung thư đại trực tràng. Nhóm hợp chất chống oxy hóa dồi dào trong quả hồng giúp làm gián đoạn chu trình phát triển của tế bào ung thư, khiến chúng ngừng sinh sôi và dẫn tới chết tế bào.

7. Hỗ trợ quản lý cân nặng

Quả hồng ít chất béo, lượng calo thấp nhưng vị ngọt tự nhiên dễ ăn, nhờ đó là lựa chọn thân thiện hơn so với các món ăn vặt giàu năng lượng. Lượng chất xơ cao giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế ăn quá nhiều. Chất xơ cũng góp phần điều hòa đường huyết, tránh tình trạng “tăng rồi hạ” khiến cơ thể thèm ăn trở lại. Ngoài ra, lượng nước tự nhiên trong quả hồng giúp tăng độ no và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

8. Tăng cường hệ miễn dịch

Vitamin C trong quả hồng giúp cơ thể tăng sức đề kháng, hỗ trợ chống lại vi khuẩn và virus.

9. Giúp hệ tiêu hóa khỏe mạnh hơn

Hồng treo gió (Ảnh minh họa).

Chất xơ trong quả hồng giúp phòng ngừa táo bón và thúc đẩy nhu động ruột đều đặn. Quả hồng cũng chứa tanin - chất có thể giúp giảm triệu chứng tiêu chảy. Sự kết hợp giữa chất xơ và tanin góp phần cân bằng hoạt động tiêu hóa, nuôi dưỡng lợi khuẩn đường ruột và hỗ trợ hấp thu dinh dưỡng hiệu quả hơn.

10. Giàu chất chống oxy hóa

Những chất chống oxy hóa như vitamin C, beta-carotene và flavonoid trong quả hồng giúp bảo vệ tế bào khỏi stress oxy hóa - nguyên nhân gây lão hóa, viêm và nhiều bệnh mạn tính, bao gồm bệnh tim và một số loại ung thư.

Ngoài những tác dụng trên của quả hồng, vỏ, rễ, thân cây hồng và tai quả hồng có tác dụng cầm máu, được dùng trong các bài thuốc cầm máu trong dân gian; phấn quả hồng được dùng để điều trị lở loét; quả hồng chín còn được dùng trong nhiều bài thuốc trị các bệnh về hô hấp, theo báo Dân tộc và Phát triển.

Lưu ý khi ăn quả hồng

Khi ăn quả hồng, cần lưu ý những điều sau đây:

Không ăn khi bụng đói, đặc biệt vào sáng sớm vì dễ gây buồn nôn và khó chịu tiêu hóa.

Tránh ăn quá muộn vào ban đêm để không làm tăng đường huyết và ảnh hưởng giấc ngủ.

Không ăn quá nhiều trong một lần vì có nguy cơ gây đầy bụng, tiêu chảy hoặc tắc ruột.

Người đang dùng thuốc hạ huyết áp hoặc thuốc ảnh hưởng đến đông máu cần thận trọng, vì quả hồng có thể tác động đến thời gian đông máu. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu đang sử dụng các thuốc này trước khi ăn quả hồng thường xuyên.

Thận trọng khi kết hợp quả hồng với một số loại thực phẩm.