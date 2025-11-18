6 cây NASA khuyên trồng, 3 cây nên tránh

Nếu bạn muốn căn nhà vừa xanh mát vừa trong lành, NASA đã nghiên cứu và chỉ ra một số loại cây giúp lọc không khí hiệu quả. Những cây này không chỉ dễ chăm sóc mà còn hấp thụ các chất độc hại phổ biến trong không gian sống như formaldehyde, benzene, trichloroethylene hay xylene. Việc chọn đúng loại cây sẽ vừa trang trí nhà đẹp vừa cải thiện chất lượng không khí, đặc biệt có lợi cho phòng ngủ, phòng khách hay nơi làm việc tại nhà.

Dưới đây là 6 loại cây được NASA khuyên trồng trong nhà:

1. Lưỡi hổ

Lưỡi hổ là một trong những cây lọc không khí hiệu quả nhất, hấp thụ formaldehyde và benzene... những chất thường có trong sơn, đồ nội thất hay chất tẩy rửa. Cây chịu bóng tốt và cực kỳ dễ chăm sóc, chỉ cần đặt nơi có ánh sáng gián tiếp và tưới nước khi đất khô. Ngoài ra, lưỡi hổ còn tượng trưng cho năng lượng tích cực, phù hợp đặt ở phòng khách hoặc gần cửa ra vào để vừa trang trí vừa thanh lọc không khí, tạo cảm giác thoải mái cho cả gia đình.

2. Lô hội

Lô hội nổi tiếng với gel chăm sóc da nhưng cũng là cây lọc không khí tự nhiên, hấp thụ benzene và formaldehyde. Cây dễ sống, chịu hạn tốt và thích hợp đặt trên bàn bếp, kệ cửa sổ hoặc trong phòng ngủ. Chỉ cần đặt nơi có ánh sáng vừa phải và tưới nước khi đất khô, lô hội sẽ xanh tốt quanh năm. Trồng lô hội trong nhà còn mang lại cảm giác tươi mát và thanh khiết cho không gian sống.

3. Trầu bà

Trầu bà là loại cây leo hoặc treo phổ biến, hấp thụ formaldehyde và các khí độc khác. Cây phát triển tốt trong điều kiện ánh sáng yếu và dễ chăm, có thể trồng chậu nhỏ trên kệ hoặc treo cao để tiết kiệm diện tích. Trầu bà giúp không gian sống thêm sinh động, tươi mát và tạo cảm giác gần gũi với thiên nhiên, đồng thời là lựa chọn lý tưởng cho phòng khách, phòng làm việc hay góc học tập.

4. Cọ cảnh

Cọ cảnh có khả năng lọc không khí, tăng độ ẩm tự nhiên, mang lại cảm giác thư giãn. Cây cần ánh sáng nhẹ, tưới nước đều đặn và không chịu ngập úng. Cọ cảnh thích hợp đặt ở phòng khách hoặc văn phòng tại nhà, vừa trang trí vừa giúp không khí trong nhà trong lành hơn. Một vài chậu cọ cảnh đặt ở những góc phòng sẽ giúp căn nhà xanh mát, dễ chịu và gần gũi hơn.

5. Dương xỉ Boston

Dương xỉ Boston hút bụi mịn và tăng độ ẩm cho không khí, tạo cảm giác thư giãn, dễ chịu. Cây thích râm mát, tưới nước đều và thường xuyên, rất phù hợp để trồng trong phòng ngủ, nơi ít ánh sáng trực tiếp hoặc phòng có máy lạnh. Việc đặt một vài chậu dương xỉ trong nhà không chỉ làm không gian thêm xanh mà còn giúp cải thiện độ ẩm, giảm khô da và bảo vệ sức khỏe gia đình.

6. Ivy thường xuân

Ivy giúp hút bụi mịn, giảm nấm mốc và thanh lọc không khí hiệu quả. Cây có thể trồng chậu nhỏ hoặc treo cao, dễ chăm và sinh trưởng tốt trong nhà. Ivy vừa làm mềm mại không gian, vừa giúp căn phòng trở nên thoáng đãng và gần gũi thiên nhiên. Loại cây này đặc biệt phù hợp cho các góc học tập, văn phòng nhỏ hay ban công trong nhà, vừa đẹp vừa sạch không khí.

Bên cạnh những loại cây mà NASA khuyên trồng để lọc không khí, bạn cũng nên lưu ý một số loài cây không phù hợp để đặt trong nhà. Những cây này có thể lá rụng nhiều, khó chăm, chứa độc tố hoặc mùi hương mạnh, dễ gây bụi bẩn, ảnh hưởng đến sức khỏe trẻ nhỏ, thú cưng và làm không gian sống trở nên bừa bộn. Dưới đây là 3 cây nên tránh trồng trong nhà để vừa an toàn vừa dễ duy trì sự gọn gàng.

1. Hoa dâm bụt

Hoa dâm bụt rực rỡ nhưng rụng nhiều, lá và nhựa cây có thể gây kích ứng da khi chạm nhiều. Với những gia đình bận rộn hoặc không muốn mất thời gian dọn dẹp, đây không phải lựa chọn lý tưởng. Ngoài ra nhựa cây bám trên sàn hoặc đồ nội thất có thể làm bẩn và khó lau sạch, khiến việc chăm sóc nhà cửa trở nên mệt mỏi hơn.

2. Trúc đào

Trúc đào là loại cây toàn bộ cây đều độc, từ lá đến hoa. Nếu nhà có trẻ nhỏ hoặc thú cưng, nuốt phải lá hoặc hoa có thể gây ngộ độc nghiêm trọng. Trúc đào cũng rụng lá liên tục và hoa cứng đầu, việc chăm sóc phức tạp, dễ khiến căn nhà bừa bộn và mất thời gian.

3. Đuôi chồn

Đuôi chồn chứa oxalat canxi trong lá và thân, nếu tiếp xúc nhiều có thể gây ngứa hoặc nổi mẩn. Lá rụng nhiều, khó chăm và dễ làm bẩn nhà. Loại cây này không phù hợp trồng trong phòng khách, phòng ngủ hoặc nơi có trẻ nhỏ và vật nuôi, đặc biệt nếu bạn muốn duy trì không gian sạch sẽ, gọn gàng.