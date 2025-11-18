Hạ A Đào được biết đến là một trong những "phú bà" U40 nổi tiếng của Trung Quốc, sở hữu nhan sắc đẹp kiều diễm cùng với đó là khối tài sản kếch xù. Nhắc đến Hạ A Đào là nhắc đến một tay chơi đá quý thực thụ - người sẵn sàng chi mạnh tay cho bất kỳ món trang sức, cổ vật hay đá quý nào khiến cô rung động. Nói về sở thích của mình, Hạ A Đào từng chia sẻ trên Weibo: "Đời người chỉ có 30.000 ngày nên đương nhiên phải sống với ngọc ngà châu báu rồi".

Không chỉ gây chú ý bởi phong cách tiêu tiền không cần nhìn giá, không gian sống của Hạ A Đào cũng khiến người ta cảm thấy choáng ngợp. Căn biệt phủ của cô giống một bảo tàng thu nhỏ, nơi hội tụ những món đồ cổ có giá trị lớn: ấm trà, quạt giấy từ thời xa xưa, đồ thủ công tinh xảo và vô số món bài trí được sưu tầm trong nhiều năm. Đặc biệt, cô còn sở hữu cả một "kho báu" thời trang cổ hàng trăm năm tuổi, bao gồm trang sức quý, đá quý hiếm, những bộ váy đầm tinh xảo và nhiều món đồ xa xỉ mà thế giới khó tìm được bản thứ hai.

Hạ A Đào (1993) là một trong những "phú bà" U40 nổi tiếng của Trung Quốc

Dù không quay cận cảnh về tổ ấm của mình nhưng không gian sống sang xịn thường xuyên là background lý tưởng cho những vlog về trang sức và đá quý của Hạ A Đào. Nhờ đó mà dân tình có thể thấy được 1 vài không gian trong biệt phủ rộng 1.200m² của phú bà xứ tỷ dân.

Có thể thấy cơ ngơi của Hạ A Đào vô cùng rộng lớn, mang đậm phong cách cổ điển châu Âu. Nội thất được chọn lọc kỹ, phối màu sang trọng và đặc biệt là các chi tiết trang trí đều toát lên vẻ cầu kỳ của một người yêu nghệ thuật. Tường nhà được chạm khắc hoa văn tinh xảo, trải dài từ sảnh lớn đến các phòng chức năng. Đèn chùm xuất hiện dày đặc, từ phòng khách đến phòng bếp, tạo nên không khí xa hoa như cung điện hoàng gia.

Không gian phòng khách và bếp trong nhà Hạ A Đào

Qua những vlog quay tại nhà, dễ thấy từng món nội thất và cách bài trí trong biệt phủ của Hạ A Đào đều toát lên vẻ xa hoa, chỉn chu. Cơ ngơi rộng lớn nên dễ hiểu khi cô thuê khá nhiều người giúp việc. Và không chỉ giàu kếch xù, Hạ A Đào còn rất hào phóng khi thường tặng quà cho giúp việc và chuẩn bị phần thưởng giá trị vào dịp tất niên cho nhân viên.

Hạ A Đào rất thân thiện, hào phóng với người giúp việc và nhân viên

Trong biệt phủ của mình, phú bà Hạ A Đào còn mạnh tay dành riêng một căn phòng cực kỳ rộng rãi chỉ để thỏa mãn niềm đam mê sưu tầm váy cưới cổ điển. Không gian này đẹp đến mức khiến người xem có cảm giác như đang bước vào một studio chuyên nghiệp, chứ không phải một căn phòng trong nhà.