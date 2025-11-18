Căn hộ mini 9 mét vuông: Trào lưu sống siêu tối giản của giới trẻ Tokyo Nhật Bản

Ở Tokyo - nơi được biết đến với giá nhà cao ngất ngưởng và diện tích sống siêu hạn chế, nhiều người trẻ đang dần thích nghi với cuộc sống trong những căn hộ chỉ vỏn vẹn 9 mét vuông. Với chiều cao trần 3,5 mét và một tầng lửng để ngủ, những căn hộ tí hon này nhỏ gọn, vừa đủ cho một lối sống độc lập, tối giản mà vẫn hiện đại.

Giới trẻ ở Nhật quen dần với cuộc sống trong căn hộ 9 mét vuông

Các căn hộ này được gọi là kiểu "3 chiếu tatami", tức chỉ rộng bằng diện tích để 3 tấm chiếu truyền thống. Nhưng nhờ cách bố trí thông minh, người dùng vẫn có thể đặt vừa sofa, bàn làm việc, tủ lạnh, máy giặt, đủ không gian để sinh hoạt. Đáng nói, mức thuê cho không gian sống 9 mét vuông này dao động từ 340 đến 630 USD mỗi tháng (khoảng 9 - 16.6 triệu đồng).

Những căn hộ này đặc biệt hấp dẫn giới trẻ 20-30 tuổi, những người có thu nhập trung bình nhưng vẫn muốn sống gần trung tâm sôi động như Harajuku, Shibuya hay Nakameguro. Với chi phí ban đầu thấp, không cần đặt cọc, họ có thể tách ra sống độc lập mà không quá áp lực tài chính.

Những căn hộ kiểu này được xây dựng ở những trung tâm sầm uất

Đặc điểm thú vị là các căn hộ tí hon phù hợp với lối sống tối giản và năng động của người Nhật hiện đại. Họ ít khi mời khách đến nhà, thường ăn uống bên ngoài hoặc mua thực phẩm chế biến sẵn. Với một không gian đủ để ngủ, nấu ăn nhẹ nhàng và làm việc, căn hộ này trở thành nơi dừng chân ngắn ngủi sau những ngày dài bận rộn.

Ví dụ như Yugo Kinoshita (19 tuổi), là sinh viên và làm thêm tại một nhà hàng, chỉ coi căn hộ của mình là nơi ngủ. Sau giờ làm, anh đi tắm ở nhà tắm công cộng rồi trở về phòng ngủ.

Nhà là nơi để về ngủ đúng nghĩa

Đối với những người như Kana Komatsubara (26 tuổi), căn hộ tí hon là bước đệm để rời khỏi nhà bố mẹ và sống độc lập. Không gian nhỏ giúp cô sắp xếp mọi thứ gọn gàng, quản lý chi tiêu tốt hơn và duy trì lối sống lành mạnh hơn. Từ việc hạn chế ăn kem vì tủ lạnh nhỏ cho tới tập luyện thường xuyên, không gian nhỏ khiến cuộc sống trở nên tối giản và bền vững hơn.

Dù diện tích sinh hoạt hạn chế nhưng giúp bạn sống độc lập và tiết kiệm

Tuy nhiên, những căn hộ này cũng có giới hạn. Không gian lưu trữ hạn chế, không có máy sấy quần áo hay khu vực nấu nướng rộng nên cư dân phải linh hoạt, thường xuyên sử dụng các dịch vụ bên ngoài như giặt ủi công cộng hay mua thực phẩm sẵn. Khi nhu cầu thay đổi theo tuổi tác hoặc công việc, nhiều người cũng sẽ chuyển sang căn hộ lớn hơn hoặc gần hơn với các tiện ích khác.

Những căn hộ siêu nhỏ này phản ánh một phần đời sống hiện đại của giới trẻ Tokyo: độc lập, năng động, tối giản và linh hoạt. Không gian có thể nhỏ nhưng trải nghiệm sống vẫn đầy đủ, tiện lợi và mang đậm phong cách sống cá nhân. Đây là một góc nhìn khác về cách mà đô thị lớn nhất Nhật Bản đang định nghĩa lại khái niệm "nhà ở".

Nguồn: CN.Nytimes