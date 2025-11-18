Đi chợ thấy 5 loại rau này thì "quay xe", dù người bán cho không cũng KHÔNG LẤY

Vào mùa đông, rau củ thường không tươi ngon được như các mùa khác. Để giữ được độ tươi lâu, một số người bán đã sử dụng biện pháp như dùng thuốc bảo quản, kích thích sinh trưởng... khiến nhiều loại rau ăn nhiều không tốt cho sức khỏe.

Dưới đây là 5 loại rau mùa đông bạn nên cân nhắc trước khi mua, vừa để đảm bảo chất lượng, vừa bảo vệ sức khỏe gia đình.

1. Khoai tây nảy mầm hoặc xanh

Nếu khoai tây xuất hiện mầm hoặc phần vỏ chuyển xanh, tuyệt đối không mua. Lý do là khoai tây nảy mầm sẽ sinh ra solanine là một chất độc tự nhiên. Dù bạn có gọt bỏ phần mầm hay chỗ xanh, chất độc vẫn có thể lan vào bên trong, ăn phải dễ gây buồn nôn, chóng mặt, tiêu chảy.

2. Hành bị đổi màu

Lá hành vào mùa đông thơm ngon nhưng lại rất khó bảo quản. Một số người bán để kéo dài thời gian tươi thường phun dung dịch chống vàng lá. Khi chọn hành, bạn có thể dùng giấy hoặc tay lau nhẹ, nếu thấy màu xanh hoặc vệt lạ, nên tránh mua để đảm bảo an toàn.

3. Giá đỗ không có rễ

Giá đỗ là món ăn quen thuộc nhưng giá không có rễ thường được tăng trưởng bằng hóa chất. Loại giá này màu trắng, mọc nhanh nhưng thiếu chất dinh dưỡng, ăn nhiều dễ ảnh hưởng đến sức khỏe. Giá đỗ tươi, tự nhiên vẫn sẽ có rễ mảnh, chọn loại này sẽ vừa an toàn vừa giàu dinh dưỡng.

4. Dưa leo còn hoa ở đầu

Nhiều người thích chọn dưa leo có hoa ở đầu vì nghĩ sẽ tươi ngon. Nhưng thực tế, hầu như dưa còn hoa là dùng hormone kích thích tăng trưởng, không chỉ làm mất đi vị ngon tự nhiên mà ăn nhiều còn có hại sức khỏe. Dưa chín tự nhiên phần hoa sẽ rụng, vì vậy nên chọn loại này.

5. Củ sen quá trắng

Củ sen tự nhiên phát triển trong bùn, thường hơi vàng nhạt và sẽ oxy hóa đen dần theo thời gian. Loại củ sen trắng tinh thường được ngâm hóa chất để kéo dài thời gian bán. Vì vậy khi chọn, hãy ưu tiên củ sen có màu tự nhiên, chắc và tươi.

Mùa đông không thiếu rau củ an toàn và bổ dưỡng. Ví dụ như cải thảo - loại rau phổ biến, giá rẻ, giàu vitamin C và chất xơ, hay củ cải giúp tăng sức đề kháng và dễ chế biến. Ngoài ra, bí ngô, cải xanh, rau chân vịt, xà lách củ, đều là "rau mùa đông" tự nhiên, ngon và giàu dinh dưỡng.

Lời khuyên là khi đi chợ hay siêu thị, bạn đừng chỉ mua theo vẻ ngoài bắt mắt mà hãy để ý màu sắc, mùi và hình dáng tự nhiên của rau. Chọn đúng rau an toàn, bạn không chỉ yên tâm về sức khỏe mà còn tận hưởng được hương vị tươi ngon, đúng mùa của thực phẩm.

