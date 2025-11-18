Shopee siết chính sách hoàn trả hàng: Chỉ VIP và người mua sắm nhiều mới được hoàn hàng không lý do

Từ ngày 24/11/2025, nền tảng thương mại điện tử Shopee chính thức giới hạn quyền sử dụng lý do “Hàng nguyên vẹn nhưng không còn nhu cầu” trong quy trình Trả hàng/Hoàn tiền chỉ dành cho hai nhóm người mua đặc biệt: những khách hàng đạt hạng Kim Cương hoặc Vàng trong chương trình khách hàng thân thiết, hoặc người dùng đăng ký gói Shopee VIP. Nếu bạn chưa thuộc hai nhóm trên thì kể từ thời điểm này sẽ không được sử dụng lý do “không còn nhu cầu” để trả lại hàng.

Thông báo của Shopee về chính sách Trả hàng/Hoàn tiền mới.

Về chương trình khách hàng thân thiết, Shopee triển khai chương trình Shopee Rewards với các cấp độ thành viên gồm: Bạc, Vàng và Kim Cương. Để lên tới hạng Vàng, người dùng phải hoàn thành khoảng 20 đơn hàng và chi tiêu tối thiểu 5 triệu đồng trong vòng 6 tháng. Để tiếp tục lên hạng Kim Cương, người dùng cần 75 đơn hàng và 15 triệu đồng. Chu kỳ xét hạng được thiết lập hai lần mỗi năm - từ ngày 1/1 đến 30/6 và từ ngày 1/7 đến 31/12 - và mỗi chu kỳ mới sẽ khởi động lại tích lũy của người dùng.

Bên cạnh đó, Shopee VIP ra đời như một tùy chọn trả phí dành cho người mua mong muốn nhận thêm ưu đãi. Gói Shopee VIP được giới thiệu đầu tháng 7/2025 và mức phí được ghi nhận là 29.000 đồng/tháng. Khi đăng ký, người dùng sẽ nhận được voucher freeship, mã giảm giá Shopee/ShopeeFood kèm theo một vài ưu đãi từ các đối tác liên kết như Be, FPT Play hay ChatGPT.

Nếu người mua thuộc nhóm được áp dụng quyền trả hàng vì “không còn nhu cầu”, sản phẩm trả lại phải đáp ứng yêu cầu rất rõ ràng: còn nguyên vẹn như khi nhận - bao gồm tem, hộp, phụ kiện, hóa đơn (nếu có) và chưa qua sử dụng hoặc không bị tác động nào làm mất trạng thái “hàng mới”. Khi người mua sử dụng lý do này nhưng sản phẩm không còn nguyên trạng, người bán có thể từ chối nhận lại hoặc khiếu nại dựa trên bằng chứng mở hàng.

Quy trình Trả hàng/Hoàn tiền của Shopee.

Mặc dù chính sách trả hàng “không còn nhu cầu” vốn được xem là cơ chế giúp người mua yên tâm hơn khi đặt hàng trực tuyến, nhưng thực tế trong nhiều năm qua, cơ chế này cũng bị một bộ phận người dùng lợi dụng để trả hàng tùy tiện, gây thiệt hại không nhỏ cho nhà bán hàng. Không ít chủ shop từng phản ánh tình trạng “mở hàng ra chỉ biết kêu trời” khi nhận về sản phẩm đã thử, đã bóc tem hoặc không còn nguyên vẹn dù người mua chọn lý do “không còn nhu cầu”.

Việc Shopee nâng tiêu chí có thể khiến một bộ phận người dùng gặp khó khăn hơn, nhưng xét trên tổng thể, đây là điều chỉnh hợp lý nhằm giảm lạm dụng và tạo môi trường giao dịch minh bạch hơn. Thay đổi này cũng được kỳ vọng sẽ giúp bảo vệ quyền lợi của những người mua “chân chính”, những người thực sự có nhu cầu trả lại sản phẩm đúng điều kiện và không lợi dụng cơ chế hoàn hàng vốn được thiết kế để hỗ trợ trải nghiệm mua sắm.



