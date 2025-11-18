8 mùi chuột cực ghét, ngửi thấy là né xa

Dưới đây là 8 mùi mà chuột cực ghét, có thể giúp bạn đuổi chuột tránh xa ngôi nhà của mình.

Những mùi chuột ghét

Khi sử dụng mùi hương để xua đuổi chuột, hãy chú ý xịt lại thường xuyên vì mùi sẽ bay hơi dần. Điều này đặc biệt quan trọng sau khi vệ sinh trong nhà hoặc sau những đợt mưa hay tưới nước trong vườn.

1. Tinh dầu khuynh diệp

Mặc dù bạn có thể không trồng được cây khuynh diệp trong sân sau, bạn vẫn có thể đuổi chuột bằng tinh dầu khuynh diệp. Theo chuyên trang chăm sóc nhà cửa The Spruce, loại dầu này không màu và có mùi giống cây long não. Hãy trộn tinh dầu với cồn isopropyl (cồn sát khuẩn) trong bình xịt rồi xịt quanh cửa ra vào, chân tường, cửa sổ và những khu vực tối như tầng hầm hoặc gác mái – nơi chuột có thể ẩn nấp.

2. Sả

Ngâm sả trong nước nóng để tạo thành một loại “trà” có thể xịt quanh nhà để đuổi chuột, hoặc dùng tinh dầu sả hoặc tinh dầu citronella trong máy khuếch tán tinh dầu. Đốt một cây nến có mùi sả trong một khu vực nhỏ thường là không đủ để xua chuột.

3. Húng tây

Mùi thảo mộc của tinh dầu húng tây trong máy khuếch tán hoặc bình xịt khiến chuột khó chịu. Bạn cũng có thể trồng cây húng tây gần các lối ra vào để giúp ngăn loài gặm nhấm này.

Trồng cây húng tây có thể giúp đuổi chuột.

4. Xạ hương

Có nhiều giống xạ hương khác nhau, và tất cả đều tỏa ra mùi mạnh và hắc. Hãy dùng tinh dầu xạ hương pha loãng để xịt, cho vào máy khuếch tán mùi, hoặc trồng xạ hương trong vườn để đuổi chuột.

5. Bạc hà

Những mùi mạnh của cây và tinh dầu bạc hà làm rối loạn cơ quan khứu giác của chuột. Bạn có thể trồng nhiều loại bạc hà trong vườn hoặc sử dụng tinh dầu trong các bình xịt và máy khuếch tán.

Tinh dầu bạc hà cũng có thể khiến chuột tránh xa.

6. Tinh dầu thông

Mùi mạnh của tinh dầu thông có tác dụng đuổi chuột. Hãy dùng tinh dầu thông để vệ sinh hoặc pha với cồn isopropyl tạo thành dung dịch xịt cho các không gian trong nhà.

7. Băng phiến

Khói từ naphthalene hoặc paradichlorobenzene trong băng phiến là chất đuổi chuột mạnh. Tuy nhiên, khi sử dụng băng phiến, hãy cẩn trọng vì lượng lớn mùi này cũng có thể gây hại cho con người và làm ô nhiễm đất.

8. Amoniac

Amoniac có mùi rất nồng, có thể khiến chuột tránh xa. Tuy nhiên, giống như băng phiến, dùng nhiều amoniac trong nhà có thể gây vấn đề về hô hấp cho con người.

Các chất đuổi chuột bằng mùi hương có thực sự hiệu quả?

Phương pháp đuổi chuột bằng mùi hương có thể giúp giữ chuột tránh xa vườn và nhà nếu dùng với lượng lớn và áp dụng thường xuyên. Tuy nhiên, các phương pháp này không thể loại bỏ các ổ chuột đã định cư trong nhà hoặc vườn. Với những trường hợp chuột phá hoại số lượng lớn, hãy gọi chuyên gia xử lý.

Cách ngăn chuột vào nhà

– Dọn sạch rác và vật dụng ngoài trời có thể làm nơi trú ẩn cho chuột. Cắt tỉa cỏ và bụi cây gọn gàng.

– Cất tất cả thực phẩm, bao gồm thức ăn thú cưng và thức ăn cho chim, trong các hộp hoặc thùng kín.

– Đậy kín nắp thùng rác để chuột không tiếp cận được.

– Dỡ bỏ các máy cho chim ăn và nguồn nước.

– Nuôi một con mèo hoặc chó trong nhà.