Bùng nổ trở lại: Coca-Cola và Converse tái hợp, Gen Z “đứng ngồi không yên”

Nói thật đi, combo huyền thoại của những buổi tụ tập có phải là tay cầm lon Coca-Cola, chân xỏ đôi Chucks không? Nhưng mà khoan! Khi hai huyền thoại này chính thức "về chung một nhà", một câu chuyện hoàn toàn khác đang được mở ra. Đây là làn gió mới thổi vào văn hóa đại chúng, nơi chất hoài niệm giao năng lượng hiện đại, để mỗi cá nhân được "bật mode" sống đúng phiên bản của chính mình.

Sau nửa thập kỷ, Coca-Cola và Converse chính thức "quay lại và lợi hại hơn xưa". Đây là cuộc gặp gỡ thú vị của hai thương hiệu có chung "tần số": lan tỏa tình yêu, sự sáng tạo và những kết nối tích cực.

Cả Coca-Cola và Converse đều tin vào một điều: trải nghiệm thương hiệu không nên là những khuôn mẫu cứng nhắc, mà phải là không gian cởi mở, nơi văn hóa đường phố, thời trang và nghệ thuật được tự do thể hiện.

Trái tim của lần trở lại này chính là bộ sưu tập giày Energy Chuck 70s. Song, điểm nhấn "đắt giá" của thiết kế chính là chi tiết thêu Dynamic Ribbon Device – đường cong huyền thoại của Coca-Cola – nổi bật trên nền vải canvas. Tinh thần di sản còn được cài cắm một cách tinh tế qua khoen xỏ dây lấy cảm hứng từ nắp chai và phần đế ngoài màu xanh trong suốt, gợi nhớ đến sắc thủy tinh của chai Coke cổ điển.

Tại thị trường Việt Nam, bộ sưu tập mang đến ba phối màu linh hoạt (trắng, đen và kem Egret), phần patch (miếng dán) trên giày còn cho phép giới trẻ "sáng tạo" thêm, qua đó bộc lộ cá tính của riêng mình.

Bộ sưu tập chính thức "chào sân" Việt Nam vào ngày 4 tháng 11, hứa hẹn trở thành món quà "không thể chuẩn hơn" cho mùa lễ hội cuối năm, dành riêng cho những ai yêu thích phong cách năng động và muốn lan tỏa tinh thần kết nối.

Lần hợp tác này của hai thương hiệu cho các bạn trẻ có thêm cơ hội được trang trí thêm đôi giày của mình theo ý thích. Đó có thể đơn giản là một kỷ niệm vui hay một "chữ ký" cá nhân, nhưng hoạt động này cũng đủ khiến đôi giày trở nên khác biệt, chứa đựng những câu chuyện riêng đầy thú vị của từng người.

Cú "bắt tay" của hai gã khổng lồ Coca-Cola × Converse không đơn thuần là bộ sưu tập thời trang hay chiến dịch quảng bá. Đây là sự gặp gỡ của hai di sản văn hóa, nơi lon/chai Coca-Cola đỏ quen thuộc và đôi Chuck huyền thoại cùng nhau kể một câu chuyện về niềm vui, tình bạn và sức mạnh của sự khác biệt.

Cơ hội "chốt đơn" và trổ tài sáng tạo đã đến! Bộ sưu tập này hiện đã có mặt tại cửa hàng trực tuyến converse.vn, cùng hai địa điểm Lotte Mall Tây Hồ (Hà Nội) và Crescent Mall (TP.Hồ Chí Minh). Nhanh tay sở hữu ngay một đôi giày mang đậm cá tính của riêng bạn.