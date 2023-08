Loại cây mọc bờ bụi, tưởng bỏ đi nhưng lại là món ngon chứa đầy dưỡng chất quý

Loại cây đang được nhắc tới là dương xỉ. Thông thường, người dân lấy phần lá non, chồi non (vẫn còn đang cuộn lại) của cây để chế biến thành nhiều món ngon đặc sắc. Loại dương xỉ thường được lấy làm rau ăn là dương xỉ đà điểu (matteuccia struthiopteris), có vị được cho là như măng tây.

Lợi ích sức khỏe của dương xỉ

Theo chuyên trang về y tế WebMD, dương xỉ có nhiều lợi ích đối với sức khỏe. Tiêu thụ loại rau này có thể hỗ trợ ngăn ngừa ung thư, bệnh tim, tiểu đường,... Dương xỉ chứa rất nhiều vitamin và chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Bên cạnh đó, dương xỉ ít calo, chất béo và cholesterol.

Trong 1 chén (240g) dương xỉ đà điểu đã nấu chín có chứa thành phần dinh dưỡng như sau:

Thành phần dinh dưỡng của dương xỉ (Ảnh: LC)

Ngoài ra, dương xỉ còn có nhiều chất chống oxy hóa và axit béo thiết yếu. Chính vì thế, loại rau này còn được coi là ''siêu thực phẩm''. Dương xỉ đặc biệt tốt cho những người không thích ăn cá - một nguồn thực phẩm chứa nhiều axit béo.



Dương xỉ là một nguồn thực phẩm giàu kali. Một khẩu phần dương xỉ cung cấp khoảng 11% lượng kali cần thiết hàng ngày đối với người trưởng thành. Kali đã được chứng minh có thể giữ huyết áp luôn ở mức khỏe mạnh.

Lượng vitamin C trong dương xỉ cũng khá dồi dào. Một khẩu phần dương xỉ cung cấp khoảng 34% lượng vitamin C cần thiết mỗi ngày. Vitamin C có tác dụng tăng cường hệ thống miễn dịch.

Một khẩu phần dương xỉ cũng cung cấp 10% lượng chất xơ cần thiết mỗi ngày. Chế độ ăn chứa nhiều chất xơ có rất nhiều lợi ích cho sức khỏe bao gồm duy trì sức khỏe đường ruột, giảm cholesterol ''xấu'', kiểm soát lượng đường trong máu, giữ cân nặng ở mức vừa phải, giảm nguy cơ tử vong vì bệnh tim, giảm nguy cơ mắc ung thư.

Dùng dương xỉ cần lưu ý điều gì?

Món ngon từ dương xỉ (Ảnh sưu tầm)

Nếu muốn dùng dương xỉ để làm thức ăn, hãy hái ở những nơi sạch sẽ, không gần những khu vực bị ô nhiễm và đảm bảo loại dương xỉ đó có thể ăn được.



Cách tốt nhất để dùng dương xỉ là nấu chín và ăn với lượng vừa phải. Một số trường hợp sử dụng dương xỉ chưa nấu chín hoặc sống có thể gặp các triệu chứng dị ứng, ngộ độc từ 30 phút đến 12 giờ sau ăn. Các triệu chứng có thể từ nhẹ đến nặng và thường kéo dài ít hơn 24 giờ. Các triệu chứng bao gồm: tiêu chảy, nôn, buồn nôn, co thắt dạ dày, đau đầu.

Nguồn: WebMD