Loại cá được ví như "nhân sâm dưới nước": Vừa giàu canxi vừa giàu đạm, chợ Việt bán ê hề

Trong số những loại cá dân dã xuất hiện hằng ngày tại chợ Việt, cá trạch là cái tên quen mà lạ. Quen vì dễ mua, giá không cao, lạ vì ít người biết rằng trong dân gian và Đông y, cá trạch từng được ví như "nhân sâm dưới nước" nhờ hàm lượng dinh dưỡng cao, đặc biệt là canxi và đạm dễ hấp thu.

Cá trạch sống chủ yếu ở ao hồ, ruộng nước ngọt, thân dài, da trơn, ít xương dăm. So với nhiều loại cá nước ngọt khác, thịt cá trạch mềm, ngọt tự nhiên và có độ béo nhẹ nhưng không ngấy. Theo các tài liệu dinh dưỡng phổ biến, cá trạch chứa hàm lượng canxi, sắt và protein khá cao so với mặt bằng cá nước ngọt. Nhờ cấu trúc thịt mịn, đạm trong cá trạch dễ tiêu, phù hợp với người lớn tuổi, trẻ em đang lớn hoặc người cần bồi bổ sau ốm. Trong ẩm thực dân gian, cá trạch thường được dùng trong các món hầm, kho nghệ, nấu cháo hoặc nướng, vừa ngon vừa dễ ăn, không đòi hỏi kỹ thuật chế biến phức tạp.

Giá cá trạch ngoài chợ hiện nay

Một điểm cộng lớn của cá trạch là giá khá mềm so với giá trị dinh dưỡng. Tùy từng vùng và thời điểm, cá trạch thường có mức giá:

Cá trạch đồng tươi sống: khoảng 120.000 - 180.000 đồng/kg

Cá trạch nuôi: khoảng 90.000 - 130.000 đồng/kg

So với các loại cá biển giàu dinh dưỡng hay hải sản cao cấp, mức giá này được xem là dễ tiếp cận, phù hợp cho bữa ăn gia đình thường ngày. Vào mùa mưa hoặc thời điểm cá trạch nhiều, giá còn có thể mềm hơn. Tại các chợ truyền thống, cá trạch thường được bán theo cân hoặc theo rổ nhỏ, rất tiện cho người mua lẻ.

Cách chọn cá trạch ngon, đáng tiền

Khi đi chợ mua cá trạch, người tiêu dùng nên chú ý một số điểm sau để tránh mua nhầm cá yếu hoặc kém tươi:

- Ưu tiên cá còn sống, bơi khỏe, thân chắc, da bóng, không trầy xước nhiều

- Cá trạch ngon thường thân mập vừa, không quá gầy, cầm lên có độ nặng tay

- Tránh chọn cá có mùi lạ, da nhớt bất thường hoặc màu sắc xỉn

- Nếu mua cá trạch làm sẵn, nên chọn cá vừa làm trong ngày, thịt còn đàn hồi

Cá trạch đồng thường săn chắc và thơm hơn cá nuôi, nhưng cá nuôi đạt chuẩn vẫn là lựa chọn ổn nếu mua ở nguồn quen.

Cá trạch hợp với ai, nên ăn thế nào

Cá trạch phù hợp với nhiều đối tượng nhờ dễ ăn và dễ tiêu. Gia đình có người lớn tuổi, trẻ nhỏ hoặc người lao động nhiều có thể đưa cá trạch vào thực đơn 1–2 bữa mỗi tuần để đa dạng nguồn đạm và khoáng chất. Tuy nhiên, giống như các loại cá khác, cá trạch nên được ăn với lượng vừa phải, chế biến sạch sẽ, nấu chín kỹ. Không nên lạm dụng hoặc ăn liên tục nhiều ngày.

Với mức giá không quá cao, dễ tìm ở chợ Việt và giá trị dinh dưỡng tốt, cá trạch là một lựa chọn đáng cân nhắc khi đi chợ nếu muốn đổi vị cho bữa cơm gia đình. Thay vì chỉ quen tay mua cá rô, cá trắm hay cá diếc, người tiêu dùng hoàn toàn có thể thêm cá trạch vào danh sách mua sắm để vừa ngon miệng, vừa hợp túi tiền.



