Chợ Việt có loại cá nhỏ, chỉ 30.000 đồng/kg nhưng được thầy thuốc xưa gọi là "đại bổ": Người biết ăn coi như báu vật

Trong vô vàn loài cá nước ngọt ngoài chợ, có một loại nhỏ bé, bình dân nhưng lại chứa giá trị dinh dưỡng và lợi ích sức khỏe khiến không ít người sành ăn và cả thầy thuốc xưa đánh giá cao, đó là cá diếc. Cá diếc không chỉ là món ăn thân thuộc ở nhiều vùng quê mà theo Đông y, nó còn được coi là vị thuốc bổ, giúp kiện tỳ, ích khí, hòa trung và bồi bổ cơ thể khi chế biến đúng cách.

Đi chợ hằng ngày, nhiều người dễ bỏ qua sự khác biệt giữa cá diếc ngon và cá thường, dù chỉ nhìn bằng mắt thường. Biết cách chọn cá diếc tươi ngon sẽ giúp bạn mang về những con cá ngọt thịt, nấu chín thơm, ăn ngon, bổ dưỡng, đúng như những gì người xưa truyền dạy. Dưới đây là mẹo đi chợ để mua cá diếc chuẩn chất lượng, ai xem mua đều được lợi.

1. Chọn cá diếc vừa cỡ, không quá to

Cá diếc thiên nhiên nhỏ và săn chắc hơn cá nuôi lớn hoặc cá lai có kích thước lớn đột biến. Theo kinh nghiệm người bán cá lâu năm, cá diếc tự nhiên thường nhỏ hơn, lưng tròn, thịt chắc, còn cá diếc quá to thường là cá nuôi lai, thịt không thơm ngọt và giá trị dinh dưỡng không bằng cá hoang dã.

Khi mua, nên tìm những con có chiều dài đều, không quá mập, mang đỏ tươi, mắt trong. Đó thường là cá còn sống khỏe, thịt không bị nhão và sau khi chế biến sẽ giữ được vị ngọt tự nhiên.

2. Quan sát lớp vảy và màu sắc da

Một trong những dấu hiệu dễ nhận ra cá diếc chất lượng là lớp vảy sáng, đều và không bị trầy xước, thân cá bóp vào thấy chắc tay, không có mùi hôi tanh nồng. Cá mới bắt hoặc cá sống trong môi trường nước sạch sẽ có màu da tự nhiên, ánh bạc hoặc xám nhẹ, không xuất hiện đốm đen, trầy xước. Cá có vảy xỉn hoặc nhiều vết trầy có thể đã bị đánh bắt lâu, nằm lâu ngoài nước đá hoặc nước chứa chất bảo quản kém. Đây là điều người đi chợ nên tránh để mua cá tươi hơn cho bữa ăn.

3. Ưu tiên mua cá diếc vào mùa đúng

Cá diếc ngon nhất thường vào cuối thu và mùa đông, khi thịt cá béo, lượng protein và các khoáng chất tự nhiên trong thịt cao hơn. Đây cũng được xem là “mùa chính” của cá diếc để nấu các món bổ dưỡng như canh cá hầm, cá kho nhừ, giúp cơ thể ấm hơn trong những ngày lạnh. Mùa này ra chợ sớm sẽ có nhiều lựa chọn và chất lượng hơn, bởi cá còn tươi mới và ít bị ngâm nước đá lâu.

4. Hỏi kỹ nguồn gốc và môi trường nuôi

Cá diếc hiện nay không chỉ có ở nguồn tự nhiên mà còn có ở các ao nuôi nhân tạo. Trong khi cá diếc tự nhiên thường thơm, ngọt hơn, cá diếc nuôi có thể có thịt bở hơn do chế độ ăn và môi trường nước khác nhau. Khi mua, hãy hỏi người bán xem cá được đánh bắt ở đâu, là tự nhiên hay nuôi, để lựa chọn phù hợp với nhu cầu. Cá tự nhiên tuy giá cao hơn chút nhưng thường nhiều dinh dưỡng và hương vị hơn.

5. Người mới mua: thử theo món chế biến

Nếu lần đầu mua cá diếc, nên thử bằng các món đơn giản như cá diếc kho, canh hoặc chiên giòn để cảm nhận đúng vị cá. Cá diếc có thịt mềm, vị ngọt tự nhiên và rất hợp với những món nấu lửa nhỏ, giúp giữ được chất ngọt của thịt và xương. Với cách nấu phù hợp, cá diếc còn được tin là giúp bồi bổ cơ thể, hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện sức khỏe tổng thể, đúng như đánh giá của y học cổ truyền.

Nên biết

Cá diếc là loại cá bổ dưỡng nhưng không phù hợp với mọi đối tượng, đặc biệt những người bị bệnh gout, dị ứng với cá hoặc vấn đề về thận nên cẩn trọng khi sử dụng. Hãy hỏi ý kiến bác sĩ nếu bạn có vấn đề sức khỏe đặc biệt trước khi thêm loại cá này vào thực đơn thường xuyên.

Cá diếc là “của hiếm” không phải ai cũng nhận ra khi đi chợ, nhưng với chút tinh ý và mẹo chọn mua đúng, bạn có thể mang về những con cá tươi ngon, bổ dưỡng mà giá hợp lý. Biết cách chọn cá ngon chính là bí quyết quan trọng để mỗi bữa cơm thêm ấm áp và giàu dưỡng chất cho gia đình.

