Loại cá được Mỹ đánh tốt ngang cá hồi, hóa ra ở Việt Nam mâm cơm nhà nào cũng có

Cá rô phi là một trong những loài cá phổ biến nhất trong các chợ thủy sản tại Việt Nam và nhiều quốc gia khác. Không chỉ quen thuộc với người tiêu dùng nhờ giá cả phải chăng và hương vị thơm ngon, cá rô phi còn trở thành món hàng được săn đón trên toàn cầu.

Khi nhắc đến nguồn protein chất lượng cao từ cá, cá hồi thường là lựa chọn hàng đầu của nhiều người. Tuy nhiên, ít ai biết rằng cá rô phi – một loại cá phổ biến tại Việt Nam – lại có hàm lượng protein cao hơn cá hồi, đồng thời còn chứa nhiều dưỡng chất thiết yếu khác có lợi cho sức khỏe.

Rô phi nổi bật với tốc độ sinh trưởng nhanh, dễ nuôi và khả năng chịu đựng điều kiện môi trường khá khắc nghiệt, từ ao hồ, kênh rạch đến các hệ thống nuôi công nghiệp. Điều này giúp cá rô phi trở thành lựa chọn lý tưởng cho các trang trại nuôi trồng thủy sản.

Cá rô phi từ lâu đã được mệnh danh là "gà nước" nhờ thịt trắng thơm ngon, dễ chế biến và giàu giá trị dinh dưỡng.

- Giàu dinh dưỡng: Theo Bộ Nông nghiệp Mỹ (USDA), trong 100g cá rô phi chứa tới 26g protein, trong khi cùng lượng cá hồi chỉ cung cấp khoảng 20g. Đây là một con số ấn tượng, cho thấy cá rô phi không chỉ là thực phẩm dễ tiếp cận mà còn rất giàu dinh dưỡng.

Ngoài protein, cá rô phi còn cung cấp các vi chất quan trọng như canxi, sắt, magie, phốt pho, kali, selen, vitamin B3, B9, B12, D và choline. Những dưỡng chất này hỗ trợ tăng cường hệ miễn dịch, sức khỏe tim mạch, cải thiện chức năng não bộ và thúc đẩy quá trình trao đổi chất.

- Giảm cholesterol xấu và bảo vệ sức khỏe tim mạch: Cá rô phi cũng có lượng chất béo bão hòa thấp nhưng chứa chất béo không bão hòa đơn và đa – những loại chất béo được Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ khuyến khích sử dụng để giảm cholesterol xấu và bảo vệ sức khỏe tim mạch.

Ảnh minh họa

Hỗ trợ kiểm soát cân nặng: Lượng calo thấp và hàm lượng protein cao giúp tạo cảm giác no lâu, từ đó hỗ trợ kiểm soát cân nặng hiệu quả.

Tốt cho xương: Cá rô phi chứa vitamin D và canxi – hai thành phần thiết yếu để duy trì mật độ xương và phòng chống loãng xương.

Ảnh minh họa

Giảm nguy cơ ung thư: Selen – một khoáng chất dồi dào trong cá rô phi – được cho là có khả năng hỗ trợ ngăn ngừa một số bệnh ung thư.

Nhờ khả năng thích nghi, giá trị dinh dưỡng và dễ chế biến, cá rô phi không chỉ là món ăn phổ biến ở chợ Việt Nam mà còn là loài thủy sản được săn đón rộng rãi trên thế giới. Với xu hướng tiêu thụ ngày càng tăng, đây tiếp tục là loài cá quan trọng trong ngành thủy sản toàn cầu.