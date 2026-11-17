Loài cá này là một trong những nguồn thực phẩm tự nhiên giàu acid béo omega-3 nhất, với hai loại thiết yếu là EPA (eicosapentaenoic acid) và DHA (docosahexaenoic acid).

Cá vốn là loại thực phẩm ít calo, giàu đạm và nhiều chất dinh dưỡng. Các chuyên gia từ Hiệp hội Tim mạch Mỹ khuyến nghị người trưởng thành mỗi tuần nên ăn 2 khẩu phần hải sản, trong đó có cá.

Nhiều chuyên gia Mỹ cho rằng, có một loại cá đặc biệt giàu dinh dưỡng, nên được người dân đưa vào bữa cơm hàng ngày của mình. Đó là cá mòi.

Chuyên gia dinh dưỡng Samantha Cassetty người Mỹ cho rằng, cá mòi chính là loại cá tốt nhất thế giới, nên được sử dụng thường xuyên. Theo chuyên gia này, nếu không sử dụng được cá mòi tươi, người dùng có thể chọn mua cá mòi đóng hộp với giá phải chăng, vẫn đáp ứng độ dinh dưỡng.

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Loài cá này chứa nhiều axit béo omega-3 nhờ nguồn gốc từ biển. Loại chất béo này có tác dụng chống viêm và hỗ trợ sức khỏe não, tim, đẩy nhanh quá trình trao đổi chất. Omega-3 cũng có thể bảo vệ cơ thể, chống lại chứng trầm cảm. "Nếu tính theo gram, cá mòi đóng hộp thậm chí còn nhiều chất dinh dưỡng hơn so với cá hồi", chuyên gia Samantha nói.

Ngoài hàm lượng omega-3, cá mòi còn là một trong những nguồn cung cấp canxi tốt nhất trong chế độ ăn uống. Một hộp cá mòi đóng hộp cung cấp lượng canxi tương đương với một ly sữa.

Cá mòi cũng rất giàu vitamin D tự nhiên. Đây là chất giúp hỗ trợ hấp thụ canxi và còn đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch và sức khỏe của xương.

Những lợi ích sức khỏe nổi bật của cá mòi có thể kể đến:

Giảm nguy cơ mắc bệnh tim

Hàm lượng omega-3 cao trong cá mòi vì vậy là thực phẩm tốt cho tim mạch. Người ta đã phát hiện ra rằng chúng có thể làm giảm tỷ lệ tử vong do tim mạch và cải thiện kết quả tim mạch.

Omega-3 cũng được phát hiện có tác dụng làm giảm mức triglyceride. Quá nhiều triglyceride trong máu dễ làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim và đột quỵ. Omega-3 cũng có thể làm tăng cholesterol lipoprotein tỉ trọng cao (HDL, tốt) và làm giảm huyết áp, giảm nguy cơ mắc bệnh tim.

Cải thiện sức khỏe não bộ

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Giống như các loại cá khác giàu omega-3, cá mòi có thể thúc đẩy sức khỏe não bộ. Khi ăn cá mòi như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh sẽ cung cấp các chất dinh dưỡng thiết yếu trong thời kỳ mang thai, cho con bú và thời thơ ấu để hỗ trợ sự phát triển não bộ của trẻ.

Nghiên cứu cho thấy ăn cá có thể làm tăng chất xám trong não. Nồng độ chất xám cao hơn có thể làm giảm nguy cơ mắc các bệnh thần kinh.

Một đánh giá có hệ thống năm 2022 về các nghiên cứu về omega-3 cho thấy việc tiêu thụ acid béo omega-3 giúp tăng cường trí nhớ, khả năng học tập, sức khỏe nhận thức và lưu lượng máu lên não. Một ưu điểm đáng kể là omega-3 được dung nạp tốt và an toàn cho hầu hết mọi người, cho dù dùng dưới dạng thực phẩm bổ sung hay như một phần của chế độ ăn uống lành mạnh.

Giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt

Chế độ ăn giàu acid béo omega-3 từ cá nước lạnh như cá mòi, cá hồi có thể giúp giảm nguy cơ mắc các bệnh về mắt khi về già như thoái hóa điểm vàng do tuổi tác và bệnh tăng nhãn áp.

Việc hấp thụ acid béo omega-3 cũng có thể làm giảm nguy cơ mắc hội chứng khô mắt. Các nghiên cứu cho thấy rằng omega-3 giúp làm giảm các triệu chứng khô mắt, bao gồm khô, cảm giác cộm, nhạy cảm với ánh sáng và mờ mắt.

Tăng cường xương

Cá mòi có nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho hệ thống cơ xương khỏe mạnh. Các chất dinh dưỡng này bao gồm protein, magie, canxi và vitamin D. Cá mòi là nguồn cung cấp vitamin D đáng kể, một chất dinh dưỡng thiết yếu cho quá trình hấp thụ canxi và duy trì xương khỏe mạnh. Cá mòi cũng bảo vệ sức khỏe xương bằng cách hỗ trợ mật độ khoáng chất của xương.

Hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi cơ bắp

Vì cá mòi là nguồn cung cấp protein tuyệt vời nên ăn cá mòi có thể hỗ trợ tăng trưởng và phục hồi cơ. Một hộp cá mòi chứa khoảng 23 g protein.

Protein giúp cung cấp cho cơ thể các acid amin cần thiết để xây dựng và duy trì khối lượng cơ. Khi ăn protein, nó được tiêu hóa và phân hủy thành các acid amin. Các hợp chất này tham gia vào nhiều quá trình khác nhau của cơ thể, bao gồm cả sự phát triển và phục hồi mô cơ.

Có thể giúp ngăn ngừa bệnh đái tháo đường type 2

Ăn nhiều cá mòi có thể làm giảm nguy cơ mắc bệnh đái tháo đường type 2, đây là vấn đề về cách cơ thể điều chỉnh và sử dụng glucose (đường) làm nhiên liệu. Cá mòi chứa nhiều protein, magie và kẽm, các chất dinh dưỡng có thể giúp hỗ trợ lượng đường trong máu khỏe mạnh.

Để giữ trọn vẹn lượng omega-3 dễ bị oxy hóa, người nội trợ nên ưu tiên các cách chế biến sau:

Cá mòi sốt cà chua: Lycopene trong cà chua là chất chống oxy hóa mạnh, khi kết hợp với chất béo trong cá sẽ tăng khả năng hấp thụ cả hai dưỡng chất. Ưu tiên các loại cá mòi đóng hộp ngâm dầu ô liu hoặc sốt cà chua để hạn chế lượng muối (sodium) quá cao.

Hấp hoặc kho nhạt: Hạn chế chiên rán ở nhiệt độ quá cao vì sẽ làm biến chất các acid béo.

Dù xương cá mòi sau khi chế biến kỹ rất mềm, nhưng vẫn cần cẩn trọng:

-Trẻ em: Hệ tiêu hóa và phản xạ nhai của trẻ chưa hoàn thiện. Ngay cả khi cá đã kho rục, bạn vẫn nên dùng thìa tán nhuyễn phần thịt và xương để kiểm tra độ mềm trước khi cho trẻ ăn.

-Người cao tuổi: Những người có vấn đề về thực quản hoặc phản xạ nuốt kém nên ưu tiên dạng cá mòi mềm nhuyễn hoàn toàn cả xương hoặc nấu thành súp/cháo để tránh nguy cơ hóc xương dăm dù đã làm mềm.